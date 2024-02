Warren Buffett revela la clave de su éxito en los mercados

Warren Buffett ha advertido a los accionistas de Berkshire Hathaway de que el conglomerado de u$s 905.000 millones prácticamente no tiene "ninguna posibilidad de lograr un desempeño sorprendente" en los próximos años, dejando al descubierto los desafíos que enfrentarán sus sucesores.

El Oráculo de Omaha dijo en su carta anual este sábado que hay muy pocos acuerdos que puedan ofrecer el de impacto transformador que han tenido adquisiciones anteriores , como las compras de las aseguradoras Geico y National Indemnity o el ferrocarril BNSF. "Sólo queda un puñado de empresas en este país capaces de cambiar realmente la situación en Berkshire y nosotros -y otros- las hemos elegido sin cesar", afirmó. " Fuera de Estados Unidos, no hay candidatos que representen opciones significativas para el despliegue de capital en Berkshire ".

Es un problema que Buffett ha estado enfrentando durante casi una década. La compañía gastó miles de millones de dólares en la adquisición del operador de estaciones de servicio Pilot Flying J y del conglomerado de seguros Alleghany en los últimos años, añadiéndolos a una cartera que incluye al productor de helados Dairy Queen y al gigante de servicios públicos Berkshire Hathaway Energy. Pero esos desembolsos supusieron sólo una pequeña merma en la reserva de liquidez de Berkshire, que sigue aumentando año tras año y alcanzó un récord de u$s 167.600 millones a finales de 2023, lo que supuso un aumento de u$s 39.000 millones respecto al ejercicio anterior.

"Durante un tiempo tuvimos muchos candidatos para evaluar. Si me perdía uno, o muchos, siempre aparecía otro. Esos días quedaron atrás". Buffett, de 93 años, que perdió el año pasado a su antiguo socio, el inversor Charlie Munger, dijo que Berkshire debería seguir "haciéndolo un poco mejor" que la empresa estadounidense promedio "y, lo que es más importante, también debería operar con un riesgo menor de pérdida de capital". "Sin embargo, cualquier cosa que vaya más allá de 'ligeramente mejor' es una ilusión", añadió.

El fallecimiento del mordaz vicepresidente de Berkshire ha desviado la atención de los inversores hacia las perspectivas de la empresa sin Buffett a la cabeza. Greg Abel, el sucesor ungido de Buffett, y Todd Combs y Ted Weschler, sus adjuntos en materia de inversiones, están preparados para dirigir la compañía. Si bien son conscientes de que tienen por delante una complicada misión y un legado difícil de superar.

Las cartas de Buffett, junto con sus comentarios en las reuniones anuales y las cientos de entrevistas que ha concedido a lo largo de los años, conforman un manual para las personas que algún día ocuparán un puesto en la cima de Berkshire y de la junta que lo gobernará.

En la de este sábado el magnate resaltó que el "conservadurismo fiscal extremo" que durante mucho tiempo ha sido un principio rector del conglomerado persistiría sin duda. "Una regla de inversión en Berkshire no ha cambiado ni cambiará: nunca hay que exponerse a una pérdida permanente de capital", escribió . "Gracias al viento de cola estadounidense y al poder del interés compuesto, el ámbito en el que operamos ha sido (y será) gratificante si se toman un par de buenas decisiones a lo largo de la vida y se evitan errores graves".

Añadió que Berkshire seguirá aprovechando las oportunidades cuando se presenten, como lo hizo a principios de 2022 cuando invirtió más de u$s 50.000 millones en acciones mientras los mercados financieros caían desde niveles récord. "Este tipo de situaciones no ocurrirán a menudo, pero sucederán", afirmó. "La capacidad de Berkshire para responder inmediatamente a los desplomes del mercado con enormes sumas puede ofrecernos oportunidades ocasionales a gran escala". Sin embargo, enfatizó, la empresa se enfrenta a una competencia mucho más dura que a principios de siglo, cuando el capital privado tenía mucha menos capacidad de ataque.

Berkshire se ha convertido en un gran inversor en sus propias acciones y habitualmente recurre a recompras cuando no puede encontrar inversiones atractivas. La compañía comunicó que recompró u$s 2200 millones en acciones en el cuarto trimestre, elevando su total para el año por encima de los u$s 9000 millones.

Buffett también utilizó su carta para recordar a Munger, al que describió como "el arquitecto del actual Berkshire Hathaway". El Oráculo de Omaha agregó que su socio era para él "en parte un hermano mayor, en parte un padre amoroso". "Los grandes edificios están vinculados a su arquitecto, mientras que aquellos que vertieron el hormigón o que instalaron las ventanas pronto son olvidados", dijo. "Berkshire se ha convertido en una gran empresa. Aunque he estado a cargo del equipo de construcción durante mucho tiempo, a Charlie siempre se le debería atribuir el mérito de ser el arquitecto".

Munger jugó un papel decisivo en cambiar el enfoque de inversión de Buffett, ayudándolo a alejarse de un estilo de inversión de "colilla de cigarro": comprar acciones de bajo precio a las que, tal vez, les quedara el equivalente a sólo una buena calada más. Buscar gangas era un estilo que Buffett había aprendido bajo la tutela del gran inversor Benjamin Graham, el padre de la inversión de valor.

Con el apoyo de Munger, comenzó a invertir en empresas con precios justos pero bien administradas. "Charlie se convirtió en mi socio en la gestión de Berkshire y, repetidamente, me devolvió la cordura cuando mis viejos hábitos salieron a la luz", dijo Buffett. "Hasta su muerte, continuó en este papel y juntos, junto con aquellos que desde el principio invirtieron con nosotros, terminamos en una situación mucho mejor de lo que Charlie y yo jamás habíamos soñado".