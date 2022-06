Tras la caída de bitcoin, el mercado de criptomonedas se prepara para nuevas sacudidas

Los inversores y ejecutivos de criptomonedas se preparan para sufrir más después de que el precio de bitcoin cayera durante el fin de semana, agravando la crisis crediticia que afecta al sector.

Bitcoin, la criptomoneda más negociada del mundo, cayó hasta u$s 17.628 el sábado antes de recuperarse, según datos de CryptoCompare.

Los inversores y los ejecutivos han estado observando con ansiedad el precio de la criptomoneda, temiendo que una caída por debajo de los u$s 20.000 pueda provocar liquidaciones forzadas de grandes apuestas apalancadas.

Bitcoin y Ether se desploman y dejan un "baño de sangre" entre los compradores



Bitcoin, que actúa como el principal punto de referencia para el mercado general de criptomonedas , se ha visto sometido a una fuerte presión en los últimos meses, ya que los bancos centrales y los gobiernos pasaron de un prolongado período de tasas de interés ultrabajas a una lucha contra la creciente inflación.

"Se avecina un oscuro invierno para las criptomonedas, ya que la era del dinero gratis llega a su fin con otra brutal venta generalizada este fin de semana. Los activos de riesgo están siendo tirados por la ventana", dijo Dan Ives, director gerente y analista sr. de renta variable de Wedbush Securities.

La búsqueda de rendimientos ha cambiado a medida que los grandes bancos centrales, encabezados por la Reserva Federal de Estados Unidos, aumentan los costos de los préstamos y ponen fin a los estímulos aplicados en la pandemia para sostener el crecimiento económico.

Los mercados financieros tradicionales se han visto sacudidos este mes por la preocupación de los operadores de que esta acción agresiva pueda frenar el crecimiento mundial o incluso desencadenar una recesión. La semana pasada fue la peor para la renta variable mundial desde los peores días de la pandemia , en marzo de 2020.

Bitcoin ha caído cerca de un 70% desde su máximo histórico de casi u$s 70.000 el pasado noviembre hasta poco más de u$s 20.000 el domingo. Ether, otro token que se negocia activamente, bajó hasta u$s 900 durante el fin de semana, lo que significa que su precio ha caído en cuatro quintas partes desde su máximo a finales del año pasado.

Esto ha contribuido a una creciente crisis crediticia en el sector de los activos digitales que amenaza con hundir a muchos de sus principales actores.

Cómo funcionan los créditos con criptomonedas y por qué son centrales para el mercado



En el último mes, la llamada stablecoin terra y su token hermano luna -popular entre los traders de criptomonedas que buscan rendimientos muy elevados- se derrumbaron, dos plataformas de préstamo impidieron a los depositantes retirar sus activos, y el fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows no pudo cumplir con las peticiones de margen a raíz de las demandas de los prestamistas.

La venta del fin de semana provocó la liquidación de posiciones apalancadas por valor de más de u$s 600 millones, según los datos de Coinglass, ya que los operadores que habían pedido dinero prestado para hacer apuestas de mercado sobrealimentadas no pudieron depositar más garantías y fueron eliminados.

Los analistas prevén que estas pérdidas ejercerán más presión sobre los balances de los operadores y prestamistas, ya que muchos usuarios pidieron préstamos contra sus tenencias de criptoactivos.

Bitcoin vs Ethereum: el colapso de luna sacude al mercado DeFi y hunde el precio de ether



Sin embargo, dogecoin, la criptomoneda "de broma", subió después de que Elon Musk publicara un tuit en el que manifestaba su continuo apoyo al token.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador y defensor de bitcoin, dijo el domingo a los inversores que "dejen de mirar el gráfico y disfruten de la vida". Bukele, que encabezó la adopción del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador el año pasado, ha desestimado las advertencias del FMI sobre esta política.

Los problemas del mercado de las criptomonedas se han extendido a los rincones del mercado financiero convencional. El grupo tecnológico MicroStrategy, que cotiza en Bolsa y es uno de los principales inversores en bitcoin, se ha desplomado casi un 70% este año. Las acciones de los mineros de criptomonedas, que cobran comisiones por validar las transacciones de criptos, también han caído bruscamente.

Los exchanges de criptomonedas -plataformas que se encuentran en la primera línea de la implacable caída del mercado- se han visto obligadas a dar marcha atrás en sus planes de contratación. La lista incluye a Coinbase, Gemini, Mercado Bitcoin -un exchange popular en Sudamérica- y el prestamista rival de Celsius, BlockFi, que recortó el 20% de su personal este mes.