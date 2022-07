Reino Unido: quiénes son los principales candidatos para suceder a Boris Johnson como primer ministro

A medida que se profundizaba la crisis en torno al primer ministro, Boris Johnson, se llevó a cabo a puerta cerrada una audición de posibles contendientes para reemplazarlo como primer ministro del Reino Unido.

Varios miembros de alto rango del gabinete de Johnson se han estado preparando para una futura contienda, cortejando a los parlamentarios con bebidas, cenas y cafés. Se espera que seis contendientes clave lancen ofertas para sucederlo como líder Tory [conservador]. También se espera que muchos otros se postulen, potencialmente para asegurar un puesto de alto nivel en el próximo gobierno.

LIZ TRUSS

La ministra de Relaciones Exteriores ha dejado claras sus ambiciones de liderazgo desde que se convirtió en secretaria de Comercio Internacional en 2019. En el momento de máximo peligro para Johnson, se encontraba en un conveniente viaje en Indonesia.



La parlamentaria de 46 años del suroeste de Norfolk llegó al parlamento en 2010 y ascendió rápidamente en la escala ministerial bajo el liderazgo de David Cameron. Ha ocupado una amplia gama de funciones en el gabinete, incluso como secretarias de medio ambiente y justicia.

Aunque respaldó la permanencia en el referéndum de 2016, Truss se ha convertido en una de las más acérrimas defensoras del Brexit, experimentando una conversión que muchos parlamentarios a favor del abandono atribuyen a sus ambiciones de liderazgo. Es una de las favoritas en la lista de clasificaciones de líderes influyentes de ConservativeHome, el popular sitio web de base del partido.

Truss, que nombró Liberty a una de sus hijas, ha tratado de hacerse eco del estilo de la ex primera ministra Margaret Thatcher. Su discurso de liderazgo se centrará en los ideales libertarios, o "thatcherismo con esteroides", como lo describió un funcionario Tory.

NADHIM ZAHAWI

Hasta su ascenso a canciller, Zahawi fue visto como una apuesta externa para ser el próximo primer ministro. Parlamentario que se unió al gabinete hace menos de un año, ha tenido una experiencia política de primera línea limitada. Eso cambió cuando reemplazó a Sunak el martes por la noche.

El parlamentario de 55 años de Stratford-on-Avon ha tenido un rápido ascenso bajo el mandato de Johnson, primero como ministro de vacunas durante la pandemia de coronavirus, después como secretario de educación.

Su decisión de apuntalar el gobierno de Johnson en el momento de máximo peligro puede haber sido por lealtad al primer ministro, pero también por ambición.

Pero muchos en el partido piensan que ha compliado sus posibilidades al subirse a "un barco que se hunde", en palabras de un parlamentario.

Un aliado dijo: "Nadhim ha estado trabajando duro en el partido parlamentario durante algún tiempo. Nadie tiene ninguna duda de que se postulará y creo que hay muchas posibilidades de que gane".

RISHI SUNAK

Hasta las revelaciones a principios de este año de que la esposa de Sunak no tenía domicilio fiscal y que él tenía una tarjeta de residencia estadounidense mientras era ministro, el excanciller [con funciones de ministro de Finanzas] era el favorito para suceder a Johnson, en parte gracias a su desempeño constante durante la pandemia de coronavirus.

La impactante renuncia de Sunak el martes por la noche confirmó al hombre de 42 años como uno de los candidatos más destacados para reemplazar a Johnson.

Pero es probable que el parlamentario de Richmond, Yorkshire, sea cuestionado por su historial económico, que ha sido impopular entre los parlamentarios conservadores y los miembros del partido.

Algunos conservadores de alto rango han cuestionado si Sunak se presentará como candidato al líder sugiriendo que, en cambio, podría optar por dejar la política. En su carta de renuncia a Johnson, escribió: "Reconozco que este puede ser mi último trabajo ministerial".

Si Sunak se presenta, su argumento probablemente se centraría en la responsabilidad fiscal, la reducción de impuestos y la reducción del estado.

SAJID JAVID

"Ya es suficiente", dijo el miércoles el exsecretario de Salud a la Cámara de los Comunes. Fue Javid quien lanzó el impulso final contra Johnson con una carta de renuncia condenatoria.

El parlamentario de 52 años de Bromsgrove se ha postulado para el liderazgo del partido dos veces antes: en 2016, después del referéndum Brexit, y nuevamente en 2019, cuando fue eliminado de la contienda después de quedar cuarto en las opciones de los parlamentarios.

El papel de Javid como el principal asesino político de Johnson ayudará a su posición entre las bases conservadoras, pero es poco probable que los leales a Johnson olviden la traición.

Los aliados de Javid dijeron que no había decidido si volver a postularse. Uno de ellos dijo que en su discurso de renuncia "era obvio que tenía un argumento sobre remodelar el partido para el futuro".

PENNY MORDAUNT

La favorita de los apostadores para suceder a Johnson, la ministra de Comercio ha sido muy crítica con el primer ministro durante mucho tiempo. En el voto de confianza del mes pasado, Mordaunt se negó a decir si apoyaba a Johnson, pero afirmó: "Yo no elegí a este primer ministro".

Como ministra subalterna fuera del gabinete, Mordaunt no aparece en las clasificaciones de liderazgo de la web ConservativeHome. Pero su equipo de campaña está en marcha desde la publicación de su libro, Greater, el pasado mes de mayo.

La exreservista de la Royal Naval, de 49 años, ingresó por primera vez al parlamento en 2010 como diputada por Portsmouth North. Más tarde se unió al gabinete bajo el liderazgo de Theresa May, sirviendo como secretaria de Defensa y Desarrollo Internacional.

Mordaunt fue una partidaria clave del Brexit en el referéndum de 2016, pero también es miembro del caucus One Nation que representa a los parlamentarios conservadores liberales.

Un aliado de Mordaunt dijo que su discurso de liderazgo buscaría unir diferentes alas del partido Tory. "Defenderá ser pro-Brexit, abogando por la Gran Bretaña Global y el liberalismo social", dijo el parlamentario.

TOM TUGENDHAT

El presidente del comité de Asuntos Exteriores no ha ocultado su disgusto por Johnson y su deseo de ser el próximo primer ministro. Desde el turbulento mandato de Johnson como secretario de Relaciones Exteriores, Tugendhat ha sido uno de los críticos más estridentes del primer ministro.

El parlamentario de 49 años de Tonbridge and Malling sirvió en las guerras de Irak y Afganistán antes de ingresar al parlamento en 2010. Se convirtió en presidente del comité selecto de asuntos exteriores en 2017 y lo ha utilizado como plataforma para convertirse en uno de los diputados más importantes del partido conservador.

Tugendhat no figura en la clasificación de ConservativeHome, pero tiene probabilidades de 12 contra 1 de suceder a Johnson según los apostadores. Se espera que su discurso de liderazgo se centre en la renovación ideológica y moral del partido.

Un parlamentario alineado con Tugendhat dijo: "Tom tendrá una buena carrera pero su mejor esperanza es ponerse de pie y obtener un buen puesto en el gabinete. Eso, o se convierte en el próximo líder de la oposición".

Otros contendientes

Varios otros tories prominentes están considerando sus propuestas, pero sus posibilidades son más limitadas.

Jeremy Hunt. El exsecretario de Salud se presentará a la dirección, pero muchos parlamentarios de la derecha del partido se muestran escépticos sobre el historial y el estilo de Hunt. Un parlamentario describió a Hunt como "Theresa [May] en pantalones", una referencia a la exprimer ministra.

Ben Wallace. El secretario de Defensa ha ganado elogios por su gestión de la guerra de Ucrania, pero aún no ha sido probado en otras áreas políticas. Visto como un par de manos estables dentro del partido, Wallace no ha construido un equipo de campaña tan extenso como otros contendientes. "Todavía no estoy seguro de que Ben se presente", dijo un aliado.

Michael Gove. Despedido el miércoles después de decirle a Johnson que debería renunciar, Gove puede lanzar una tercera candidatura para el liderazgo. Esto se centraría potencialmente en la entrega de la agenda para abordar la desigualdad regional. Pero sus aliados insisten en que no volverá a presentarse.