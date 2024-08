Las multinacionales alertan por la débil demanda en China

Los grupos multinacionales, desde Volkswagen hasta AB InBev y L'Oréal, han dado la voz de alarma sobre la demanda en China, con los efectos de una economía en desaceleración agravada por la disminución del apetito por las marcas extranjeras y la intensificación de la competencia. nacional.

WPP, el gigante de la publicidad que cotiza en la bolsa londinense, citó una caída de casi un cuarto en las ventas chinas en los últimos tres meses, unas perspectivas mediocres en el país y signos de cautela entre los consumidores. "La gente creía que China se recuperaría más bruscamente después de la pandemia de Covid de lo que lo ha hecho", dijo Mark Read, presidente ejecutivo de WPP.

La debilidad de la demanda en China ha caracterizado los resultados semestrales de gran parte del sector mundial de bienes de consumo.

L'Oréal, que vende productos de belleza de lujo y de gran consumo en China, estimó que el crecimiento de las ventas en el país cayó entre un 2 y 3 % en el primer semestre del año, mientras que Porsche, propiedad de VW, dijo que las ventas chinas en los seis meses anteriores a junio habían caído un tercio respecto al año anterior.

El sector inmobiliario chino, fuertemente endeudado, sufre una prolongada desaceleración desde finales de 2021, con una caída más rápida de los precios de la vivienda en los últimos meses. A pesar de la relajación de los estrictos controles impositivos durante la pandemia de Covid-19 a fines de 2022, la debilidad del mercado inmobiliario minó la confianza, así como la demanda de bienes de consumo.

A raíz de la pandemia, muchas empresas expuestas en China -locales y extranjeras- esperaban que el estímulo enfocado en el consumo impulsaría el crecimiento. Aunque eso no ha ocurrido, los economistas creen que Beijing podría tomar medidas de este tipo si Donald Trump resulta reelegido.

Los analistas de Fitch Ratings señalan los datos que muestran que en el primer semestre del año el crecimiento del sector de la hostelería en China se ralentizó hasta situarse por debajo del 8% por primera vez desde 2010, excluyendo el período de la pandemia de Covid.

"La incertidumbre que rodea a las perspectivas de los ingresos disponibles, combinada con una mayor contracción de la riqueza de los hogares debido a la caída de los precios de la vivienda, ha provocado una reducción del gasto no esencial o un cambio hacia productos con una buena relación calidad-precio", señalaron los analistas de Fitch, añadiendo que la tendencia se extendía más allá del sector de restaurantes a "categorías discrecionales clave", como la ropa, los cosméticos y la joyería.

"La única parte del mundo donde la confianza de los consumidores sigue siendo muy baja es China", dijo el presidente ejecutivo de L'Oréal, Nicolas Hieronimus. "El mercado laboral se ha debilitado y muchos chinos han invertido sus ahorros en el sector inmobiliario, que ha perdido gran parte de su valor".

Y aunque China sigue siendo un mercado en crecimiento para muchas compañías multinacionales, en algunos sectores, como el automovilístico, se enfrentan a una gran amenaza por parte de sus rivales nacionales.

En medio de un rápido cambio hacia los vehículos eléctricos, las marcas extranjeras representaron el 38% de las ventas de vehículos de pasajeros en China en el primer semestre de este año, frente al 64% de 2020, según la consultora Automobility de Shanghai.

Los fabricantes alemanes, en particular, se han visto afectados por la ralentización de las ventas en China, su mercado más importante.

El director ejecutivo de Porsche y VW, Oliver Blume, dijo que aún no estaba claro si la demanda de coches deportivos eléctricos como el Porsche Taycan repuntaría. "Actualmente, no lo sabemos", dijo, añadiendo que por el momento "el segmento de lujo para coches eléctricos en China no existe".

Mercedes-Benz, que en los últimos años se centró en modelos más caros, vendió un 9% menos de autos en China en el primer semestre del año, en comparación con el mismo período del año anterior. El director general Ola Källenius, dijo que el mercado de artículos de lujo del país se estaba ralentizando, lo cual achacó en parte a la crisis inmobiliaria del país. "No sabemos cuánto les tomará a los consumidores chinos recuperar la confianza o qué sería necesario para que eso suceda".

Bill Russo, exjefe de Chrysler en China y fundador de Automobility, dijo que los fabricantes de automóviles extranjeros, excluyendo a Tesla, "fracasaron colectivamente a la hora de adaptarse ante el cambio de preferencias de los consumidores chinos" hacia los vehículos eléctricos.

Sin embargo, Joey Wat, presidente ejecutivo de Yum China, se mostró más optimista con los inversionistas, después de que el operador de Pizza Hut y KFC en China reportó resultados del primer semestre mejores de lo esperado, con un aumento de los ingresos. netos del 8%, hasta los u$s 212 millones.

"Parece que estos días está de moda ser pesimista sobre China. Pero incluso con las tasas de crecimiento actuales, China sigue representando casi un tercio del crecimiento anual mundial", dijo, añadiendo que se había producido un "cambio del crecimiento" hacia las ciudades. "de menor nivel" del país. "Tan sólo el año pasado, China abrió 400 centros comerciales, la mayoría en ciudades del nivel 2 e inferior; ¿cuántos países del mundo han abierto actualmente 400 centros comerciales?".

Pero reconoció que "es difícil ahora mismo para los negocios" y no esperaba que el mercado cambiara este trimestre.

El grupo de bebidas Anheuser-Busch InBev le achacó el descenso del 15% de sus ventas en China en el segundo trimestre a la débil demanda de los consumidores y al mal tiempo en algunas zonas del país.

Michel Doukeris, presidente ejecutivo, dijo que, a pesar de la debilidad del gasto de los consumidores, en China se mantiene la tendencia a beber menos alcohol, pero más caro. "Creo que los fundamentos a largo plazo siguen vigentes", dijo.

Ejecutivos y analistas también advirtieron sobre la amenaza a largo plazo del creciente número de marcas chinas altamente competitivas.

Shaun Rein, director gerente de China Market Research Group, con sede en Shanghai, dijo que, aunque había puntos brillantes, muchas marcas extranjeras se enfrentaban a fuertes rivales domésticos.