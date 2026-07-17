Pedro Sánchez y los Reyes de España irán a la final del Mundial 2026: se encontrarán con Donald Trump

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como los reyes de España estarán presentes en la final del Mundial 2026 que se disputará el próximo domingo en Nueva York, donde la selección española buscará el título frente a Argentina. A su vez, se encontrarán con Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Justamente, la selección española logró su clasificación para el partido decisivo después de imponerse el martes a Francia en semifinales. Gracias a ese triunfo, aseguró su presencia en la final del Mundial, donde se enfrentará a Argentina en la lucha por el campeonato.

Sánchez finalmente acudirá a la final entre Argentina y España

En un primer momento, Moncloa había señalado que Sánchez no viajaría a Estados Unidos debido a que el lunes 20 de julio tiene programada una visita oficial a Argelia. No obstante, posteriormente informó de que estaba trabajando para compatibilizar ambos compromisos y poder asistir al encuentro.

Finalmente, el Gobierno confirmó este viernes que el presidente acudirá a la final. Tras el partido, viajará directamente desde Nueva York a Argel para cumplir con la agenda oficial prevista en Argelia.

La Casa Real también estará presente

La Casa Real ya había anunciado días atrás que los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía asistirán a la final de la Copa del Mundo de Fútbol que enfrentará a España con Argentina en Nueva York.

Pedro Sánchez y los Reyes de España irán a la final del Mundial 2026: se encontrarán con Donald Trump EFE

Según informó Zarzuela este miércoles, la Familia Real acudirá al estadio para acompañar a la selección española en uno de los partidos más importantes de su trayectoria reciente.

Las declaraciones del rey Felipe VI

Durante un acto celebrado este miércoles en L’Escala (Girona), el rey recordó que, cuando visitó a los jugadores de la selección tras el segundo encuentro que disputaron en el Mundial, en Guadalajara (México), les trasladó que no volvería a verlos hasta la final.

Felipe VI expresó además su satisfacción por la victoria conseguida ante Francia en semifinales. En ese mismo acto rememoró su presencia en el estadio de Guadalajara para presenciar el encuentro entre España y Uruguay, tras el cual bajó al vestuario para felicitar al equipo por la clasificación y reiterar su confianza en que volverían a encontrarse en la final.

El apoyo de la Familia Real a la selección

Antes de viajar a Nueva York, los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía siguieron el encuentro de semifinales desde un hotel de Barcelona, después de presidir la ceremonia de entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona.

Según las imágenes difundidas por la Casa del Rey, los cuatro vivieron el partido con entusiasmo, vistiendo la camiseta de la selección española y celebrando la victoria con abrazos y gestos de alegría tras la clasificación para la final.