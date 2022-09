Biden enfrenta a Trump y alerta sobre la amenaza de los republicanos 'extremistas'

Joe Biden lanzó un ataque frontal contra el Partido Republicano como una amenaza para la democracia estadounidense debido a su sumisión a Donald Trump, ya que describió a la oposición como extremista antes de las elecciones de mitad de período de noviembre.

En un discurso en horario estelar el jueves por la noche frente al Salón de la Independencia en Filadelfia, el presidente de los EE.UU. colocó la defensa del estado de derecho y las instituciones de los Estados Unidos en el centro de su discurso a los votantes, diciendo que estaban siendo amenazados por el ex presidente y sus aliados políticos.

Biden se refirió directamente al movimiento "Make America Great Again" de Trump y a sus partidarios como una fuerza amenazante en la política del país. "No hay duda de que el Partido Republicano de hoy está dominado, impulsado e intimidado por Donald Trump y los republicanos de MAGA, y eso es una amenaza para este país", dijo Biden contra un ominoso telón de fondo de luces rojas oscuras con dos infantes de marina estadounidenses haciendo guardia.

"Los republicanos de MAGA no respetan la constitución. No creen en el estado de derecho, no reconocen la voluntad del pueblo. Se niegan a aceptar los resultados de una elección libre", dijo, y agregó que "mucho de lo que está sucediendo en nuestro país hoy no es normal".

La crítica combativa de Biden a Trump y a los republicanos en deuda con el expresidente se produce luego de que el mandatario de 79 años prometió unir al país después de las elecciones de 2020 y logró llegar a una serie de acuerdos bipartidistas con legisladores conservadores sobre infraestructura, control de armas y subsidios de chips durante sus primeros dos años en el cargo.

Pero refleja la creciente alarma entre los demócratas de que el control de Trump sobre el partido republicano ha seguido creciendo. Muchos legisladores republicanos aceptaron la negación de los resultados de las elecciones de 2020, restaron importancia al asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de EE.UU. y atacaron a las fuerzas del orden como el FBI por registrar la propiedad del expresidente en Florida como parte de una investigación sobre su manejo de documentos clasificados.

"Durante mucho tiempo, nos hemos asegurado de que la democracia estadounidense está garantizada. Pero no lo está. Tenemos que defenderla. Protegerla. Ponernos de pie por ella. Todos y cada uno de nosotros", dijo Biden.

El tema del discurso resaltó hasta qué punto la Casa Blanca y muchos demócratas están cifrando sus esperanzas de retener el control de la Cámara y el Senado en las elecciones de mitad de período al establecer fuertes y cada vez más claros contrastes con Trump y sus aliados republicanos, una fórmula que funcionó. para Biden en 2020. Muchos candidatos respaldados por Trump han prevalecido en las carreras primarias republicanas y ahora están desafiando a los demócratas por escaños en el Congreso.

En mayo, Biden se refirió al Partido Republicano como la "organización política más extrema" en la historia reciente de Estados Unidos, y la semana pasada dijo que los aliados y partidarios de Trump habían abrazado el "semifascismo".

Los demócratas han estado detrás de los republicanos políticamente durante la mayor parte del año, y Biden sufrió bajos índices de aprobación debido a la insatisfacción de los votantes con la alta inflación y el aumento de los precios del combustible.

Pero el partido recientemente recuperó parte de su equilibrio después de la reversión del derecho al aborto por parte de la Corte Suprema, que ha energizado a la base demócrata. Los logros legislativos, incluida la aprobación del proyecto de ley emblemático sobre el clima, los impuestos y la atención médica de Biden y las consecuencias de los muchos desafíos legales que enfrenta Trump, en particular la investigación sobre su manejo de documentos clasificados, se han sumado al impulso de los demócratas.

Biden dijo: "Las fuerzas de MAGA están decididas a hacer retroceder a este país. Al revés, a una América donde no hay derecho a elegir, ni derecho a la privacidad, ni derecho a la anticoncepción, ni derecho a casarse con quien amás".

Los republicanos reaccionaron mordazmente al discurso. "En lugar de tratar de unir a nuestro país para resolver los muchos problemas que ha creado, el presidente Biden ha optado por dividir, degradar y menospreciar a sus compatriotas estadounidenses, simplemente porque no están de acuerdo con sus políticas", Kevin McCarthy, el líder republicano en la Cámara de Representantes, escribió en Twitter.

Pero una encuesta de la Universidad de Quinnipiac mostró que el 67% de los estadounidenses cree que la democracia de la nación está en "peligro de colapso", un aumento del 9% en comparación con principios de este año, lo que sugiere que el tema resuena en muchos votantes.

"Vote por mí y la prosperidad, o Trump y el fascismo, es la forma más cruda de decirlo: ese es el ángulo en el que está trabajando Biden", dijo Mark Rom, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Georgetown. "No es solo el mantenimiento de documentos de alto secreto por parte de Trump, sino que es una cosa tras otra con Trump, es toda esta letanía de cosas".

"Es un tema raro y bipartidista que Biden intentará aprovechar para ver si puede usarlo contra los republicanos", dijo Miles Coleman, del centro de política de la Universidad de Virginia. "Poner realmente el foco en la democracia es tal vez una forma en que los demócratas están tratando de convencer a los votantes de que se queden con el diablo que conocen".

Un riesgo para Biden al centrarse en las amenazas a la democracia de cara a las elecciones intermedias es que podría parecer que distrae la atención de los problemas básicos, como los precios altos, en los que los republicanos se centran implacablemente en sus anuncios de campaña.

Pero los demócratas creen que establecer contrastes más marcados con los republicanos ya ha tenido un efecto positivo en sus perspectivas electorales. Según el promedio de Realclearpolitics.com, la ventaja republicana en la boleta genérica del Congreso, que era de 2,5 puntos porcentuales hace seis semanas, se ha borrado y los demócratas ahora tienen una ligera ventaja de 0,1 puntos porcentuales.