Guerra Rusia Ucrania: "Van a llevarse a todo el mundo", el relato de los rusos que tratan de huir del país

Después de que Vladimir Putin ordenara la invasión de Ucrania en febrero, Nadezhda instó a su hijo a huir del país, temiendo que fuera reclutado por el ejército ruso.

Él ignoró su consejo. Ahora, días después de que el presidente ruso anunciara una movilización "parcial" para incorporar hasta 300.000 hombres al ejército, busca desesperadamente una salida por la frontera para evitar luchar contra su primo, que sirve en las fuerzas armadas de Ucrania.

"Esta es una guerra de hermano contra hermano. Mi hijo debe ir a la guerra contra mi sobrino" , dijo Nadezhda, de 64 años, cuyo nombre completo el Financial Times ha preferido no revelar. "Parece que van a llevarse a todo el mundo. Van a levantar a todos de las calles".

La decisión de Putin de reforzar el ejército ruso con sus reservas ha acercado la invasión a personas como el hijo de Nadezhda, que durante los primeros seis meses de la guerra habían podido seguir viviendo en gran medida como antes.

El FT habló con ocho personas que habían sido reclutadas para el ejército ruso , que temían ir pronto o que tenían familiares cercanos que se enfrentaban al reclutamiento. Sus nombres se mantienen parcial o totalmente en secreto porque podrían enfrentarse a 15 años de prisión por difundir 'fake news' sobre el ejército .

En las entrevistas, pintaron un cuadro de una población temerosa de ser utilizada como carne de cañón, y posiblemente de enfrentarse a un reclutamiento más amplio que el anunciado por Putin.

El anuncio de la movilización del miércoles provocó un pánico generalizado entre la población rusa y protestas esporádicas en todo el país.

Rompió un contrato social tácito en el que el público apoyaba tácitamente la invasión, calificada de "operación militar especial" por Putin, siempre que los combates se mantuvieran lejos de la vida cotidiana.

"Todo el mundo está muy asustado ahora" , dijo Danil, de 22 años. "Si antes podías encontrar la manera de ignorarlo, ahora no hay manera".

Los vuelos desde muchas de las principales ciudades rusas se agotaron rápidamente y han aparecido largas filas de autos en las fronteras de Rusia. Los abogados defensores de los derechos humanos informaron de que habían recibido miles de peticiones de ayuda de personas que temen ser convocadas.

Aunque el Kremlin insiste en que la movilización es sólo "parcial" - limitada a quienes hayan servido antes en las fuerzas armadas y tengan experiencia en combate -, analistas y abogados dicen que el texto del decreto se ha dejado ambiguo para que las autoridades puedan ampliar la campaña de reclutamiento.

"La movilización se denomina 'parcial', pero no se especifican los parámetros de esta parcialidad, ni geográficos, ni en términos de criterios", escribió Ekaterina Schulmann, politóloga rusa, en su página de las redes sociales. "Según este texto, cualquiera puede ser reclutad o, excepto los trabajadores del complejo militar-industrial".

Uno de los párrafos del decreto fue editado, y la lista de artículos saltó del punto seis al ocho. El artículo ocultado, explicó posteriormente el vocero del Kremlin, se refería al número total de rusos que podían ser reclutados. Esta información, dijo, no podía ser revelada, aunque repitió la cifra de 300.000.

En algunas partes del país, sobre todo en las regiones más remotas y pobres de Rusia , las autoridades militares han empezado a reclutar a hombres en edad de combatir, independientemente de su procedencia, según activistas y testigos directos.

"No importa cuántos hijos tengas, si tienes experiencia de combate o si has servido en el ejército o no. Están repartiendo avisos de reclutamiento a todo el mundo", dijo una mujer de la provincia oriental de Buriatia, una región con una gran población de minorías étnicas que ya ha sufrido importantes pérdidas en la guerra.

Su marido, padre de cinco hijos y sin experiencia militar, recibió una llamada telefónica el miércoles por la noche, horas después de que se anunciara la movilización, diciendo que los funcionarios estaban yendo a entregarle sus papeles de reclutamiento. En otra llamada grabada, que el FT pudo escuchar, su marido recibió más instrucciones: debía acudir a un punto de encuentro a las 4 de la mañana de esa noche, y a las 2 de la tarde estaría en un tren hacia una base militar.

La pareja apagó sus teléfonos y salió de la ciudad. Sin embargo, pronto se quedaron sin opciones.

Los oficiales de reclutamiento ya habían ido a buscarlos y habían registrado su casa, dijeron sus amigos. Su pueblo natal tampoco era seguro: sus familiares les advirtieron de que esa misma noche habían reunido a hombres allí.

Pensaron en intentar salir de Rusia conduciendo desde Buriatia hacia Mongolia, pero temieron llegar demasiado tarde. Los amigos que esperaban en la enorme cola de autos le dijeron que los oficiales de reclutamiento ya se encontraban trabajando en la fila .

"Parece que cruzar la frontera ya no es una opción para nosotros", dijo. Mientras hablaba, los camiones del ejército con la palabra "gente" pintada en el lateral -utilizados para transportar a los reclutas- pasaron a toda velocidad junto a su auto. "Va a ser muy difícil esconderse" , dijo, con la voz llena de pánico.

En Telegram, decenas de miles de personas se han unido a grupos de apoyo, compartiendo consejos sobre la situación en las fronteras y si la policía fronteriza dejaba salir a los hombres en edad de combatir.

Según la legislación rusa, una vez iniciada la movilización, los hombres en el registro militar no pueden abandonar su zona de residencia, y mucho menos su país. Pero hasta ahora, esto no se ha aplicado claramente.

El jueves empezaron a circular en las redes sociales videos que mostraban escenas de toda Rusia de hombres jóvenes y de mediana edad despidiéndose de sus familias y subiendo a los autobuses de reclutamiento.

Más de mil personas fueron detenidas en las protestas que tuvieron lugar en varias ciudades rusas el miércoles por la noche.

En la calle Arbat de Moscú, los manifestantes corearon que Putin fuera a las trincheras en persona antes de que la policía los dispersara violentamente. Al menos 1386 personas fueron detenidas en las protestas en 38 ciudades, según OVD-Info, un monitor independiente.

" Este es el último aliento del sistema mientras se derrumba , los últimos estertores. Intenta demostrar que todavía tiene el control, pero es una ilusión", dijo Egor, un manifestante de 38 años.

Además de las penas de hasta 15 años de prisión a las que ya se enfrentan los manifestantes por "desacreditar a las fuerzas armadas rusas", la policía entregó a algunos de ellos avisos de reclutamiento inmediatamente después de su detención, según OVD-Info.

"Todo el mundo miente constantemente sobre todo. Y estas mentiras son cada vez más grandes hasta el punto de que se necesitan enormes recursos para que la gente crea en esta enorme ilusión", dijo Egor.

"Nos prometieron una vida mejor, que nadie nos tocaría, que todo iría bien. Y ahora se llevan a tus hijos a morir", añadió.

Dmitry Peskov, vocero de Putin, dijo que los informes sobre rusos huyendo masivamente del país para evitar el reclutamiento eran "muy exagerados". Peskov dijo que la policía estaba en su derecho de entregar avisos de reclutamiento en las comisarías, confirmando aparentemente la práctica.

Vladimir Tsmilyansky, vocero del Estado Mayor de Rusia, dijo que 10.000 personas se habían presentado el jueves a las oficinas de reclutamiento sin una citación. La prioridad de Rusia era llamar a hombres con experiencia en el uso de fusiles, tanques y artillería, así como a conductores y mecánicos, dijo Tsmilyansky.

Los que figuran en la lista de las fuerzas de reserva son los que corren más riesgo de ser reclutados. En la ciudad siberiana de Irkutsk, un reservista le dijo al FT que había sido llamado al entrenamiento de forma preventiva, cuatro días antes de que se anunciara la movilización.

Otros de la lista dijeron que se arrepentían de no haberse marchado cuando todavía tenían la oportunidad. Un reservista de 35 años de otra parte de Rusia dijo que el estallido de la guerra lo había tomado por sorpresa y que había pensado en irse, pero decidió que su familia no podía permitirse el lujo de partir.

Ahora le parecía demasiado tarde, dijo. "Todo se hizo a una velocidad tan rápida que las vuelos ya estaban agotados o habían cuadruplicado su precio".

"No me hago ilusiones", añadió sobre lo que podría pasarle si le envían al frente. "La guerra siempre es mala".