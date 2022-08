¿Europa puede soportar una recesión invernal?

Vladimir Putin debe pensar que los líderes de Europa nacieron ayer. El presidente ruso ha dejado perfectamente claro que usó las fuertes restricciones del suministro de gas natural como arma económica en el próximo invierno, pero los políticos y los banqueros centrales europeos siguen hablando de un embargo ruso como una mera posibilidad.

Prácticamente no hay forma de evitar una recesión general en Europa, pero no tiene por qué ser ni profunda ni prolongada. También es la última carta económica de Rusia. Siempre y cuando Europa garantizara que sus economías sobrevivan a la temporada invernal, el chantaje de Rusia fracasará. No cantará victoria en Kiev a costa de familias temblorosas en Viena, Praga y Berlín.

El FMI pide aumentar tarifas para afrontar el mayor costo de la energía



No cabe duda de que la economía europea es vulnerable. Con el gasoducto Nord Stream 1 funcionando al 20 por ciento de su capacidad y otros gasoductos hacia el este de Europa bajo amenaza, algunos países enfrentan una escasez física de gas este invierno. Incluso con un almacenamiento europeo de gas superior al año pasado, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), un embargo total de gas ruso dejaría a Alemania, Italia y Austria un 15 por ciento por debajo de los niveles de consumo deseados. La República Checa, Eslovaquia y Hungría sufrirían una escasez de hasta el 40 por ciento del consumo normal. Todos los países europeos se enfrentarían a una subida de precios. Los precios del gas al mayoreo en Europa se acercan ya a los 200€ por megavatio hora, frente a los 25€ antes de la crisis, ocho veces menos.

Cuando los precios de una necesidad importada se disparan, los ingresos reales y la capacidad de los hogares para gastar dinero en productos no esenciales caen inevitablemente. Las recesiones son prácticamente imposibles de evitar. Esta fue la conclusión del sombrío pero realista pronóstico del Banco de Inglaterra de la semana pasada. Pronto será reproducido por los pronósticos oficiales de la eurozona. Ni siquiera Francia, con su amplio uso de la energía nuclear, encuentra una vía de escape, porque su sector energético tiene sus propios problemas de fiabilidad y está profundamente integrado en la economía europea en general.

La pesadilla que Europa debe evitar es el nacionalismo energético cuando Putin aplica más presión. Si se restringe el comercio transfronterizo y no se le proporciona un salvavidas a la industria, Putin se enfrentará a los desempleados de un país con los que están afectando de frío en otros. Esto reforzaría su autoimagen como agente de poder del continente, capaz de subir o bajar la presión sobre Europa y Ucrania con unos cuantos botones en las estaciones de bombeo de los gasoductos. Pero un resultado tan sombrío no es inevitable. La defensa más importante es la sustitución.



Alemania ya ha cambiado gran parte de su gas importado de Rusia por suministros de gas natural licuado (GNL), transportado en barcos a los Países Bajos o Gran Bretaña y bombeado a las instalaciones de almacenamiento alemanas. En diciembre, estará operando la primera de las cuatro unidades flotantes de almacenamiento y regasificación de GNL que su gobierno ha alquilado.

A pesar de protestar por lo contrario, la industria europea está modificando rápidamente los procesos de producción para sustituir el gas por electricidad y otros combustibles cuando sea posible, o importando productos semielaborados de fuera de la Unión Europea (UE), donde el acceso al gas es abundante. Por ejemplo, el amoníaco para la industria de los fertilizantes, que requiere la utilización de mucho gas, no tiene que producirse en Europa. Las evidencias reales de que las industrias están tomando medidas para reducir el consumo están aumentando en todo el continente.

En la producción de electricidad, se está rescatando temporalmente -y sensatamente- el carbón, a pesar de las consecuencias ambientales, y Alemania finalmente está considerando ralentizar su cierre prematuro de la industria nuclear. Se espera que la capacidad de generación de electricidad renovable en Europa aumente un 15 por ciento este año, reduzca aún más la dependencia del gas ruso.

Después de la sustitución viene la solidaridad dentro de Europa. Los modelos del FMI mostraron que una mayor distribución transfronteriza del gas podría reducir significativamente las pérdidas en los países más afectados, reducir casi a la mitad los golpes a las economías de Europa central y del este a un bajo costo para las que permiten el flujo de gas. Conforme la infraestructura transfronteriza mejora, la capacidad de bombear gas hacia el este desde Europa occidental, que tiene un acceso mucho mejor al GNL, eliminará en el futuro casi por completo los efectos económicos de un embargo del gas.

Por último, los hogares tienen que desempeñar su papel. Este invierno la conservación será lo más importante, impulsada por las campañas publicitarias para limitar el consumo de energía ante la escasez. Los grandes aumentos en el costo de la energía contribuirán a estos esfuerzos, y deben ser compensados con pagos únicos para las familias más pobres. La industria no debe ser la única que carga con el peso de la guerra energética de Putin.

Estas políticas podrían reducir los peores efectos de este invierno, pasando de unas pérdidas del producto interno bruto (PIB) de aproximadamente el 6 por ciento en Europa central a un tercio de esa cifra, y la economía de la UE se vería afectada sólo en un 1.8 por ciento, mucho menos que en la crisis financiera, según los modelos del FMI.

Lo más importante es que cualquier caída de la producción económica sería temporal. Una vez que se resiste, no persistiría. Cada invierno, la sustitución mejorará sustancialmente. Las economías occidentales avanzadas volverán a mostrar su resiliencia y flexibilidad, esta vez frente a un intento deliberado de crear el caos.

Por otro lado, la economía rusa recibiría otro duro golpe. Ya muy mermada por las sanciones e incapaz de importar los bienes necesarios para la producción, pronto perderá su principal sector de exportación, los combustibles fósiles a Europa. Mientras Europa se recupera de la recesión de este invierno, esto dejaría a la economía rusa en la cuerda floja, víctima de su propia trampa.