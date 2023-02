En qué invierte Warren Buffett y por qué desconfía de uno de los mayores negocios de Microsoft

Berkshire Hathaway, propiedad de Warren Buffett, recortó su apuesta en Activision Blizzard a fines de 2022, cuando la adquisición acordada por Microsoft del fabricante de videojuegos se vio sometida al escrutinio de las autoridades reguladoras.

Berkshire vendió 7,4 millones de acciones, o el 12% de su posición, en Activision en el cuarto trimestre. Las ventas del conglomerado industrial y de seguros redujeron su participación en unos u$s 435 millones hasta los u$s 4000 millones , según mostraron el martes los archivos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) estadounidense.

El año pasado, Buffett apostó fuerte por Activision, comprando millones de acciones de la empresa responsable de las franquicias de juegos Call of Duty y World of Warcraft. La compra fue diferente a la mayoría de las inversiones en la cartera de acciones de u$s 306.000 millones de Berkshire, ya que el multimillonario inversor esperaba beneficiarse del fuerte descuento al que cotizaban las acciones en comparación con el precio de u$s 95 que Microsoft ofreció pagar por Activision en enero de 2022.

Impacto mundial por la última, y polémica, inversión de Warren Buffett

Buffett esperaba que la diferencia se redujera -una estratagema utilizada a menudo por los hedge funds de arbitraje de fusiones que apuestan por un acuerdo que finalmente se cierra al precio alcanzado inicialmente-, pero en su lugar se ha ampliado.

"De vez en cuando veo algo que quiero hacer en ese campo [arbitraje de fusiones], pero muy rara vez porque tienen que ser grandes", dijo Buffett a los inversores en la reunión anual de Berkshire el año pasado. "El beneficio es limitado. Si te dicen que te van a dar u$s 95, no te van a dar u$s 96 y si el acuerdo explota puede que tengas una acción que esté a u$s 40".

La adquisición de Microsoft, que será la mayor de su historia, se ha enfrentado a la oposición de las autoridades regulatorias. Este mes, el organismo británico de defensa de la competencia afirmó que la adquisición perjudicaría a los jugadores británicos, lo que pondría en peligro la operación. Poco después, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) presentó una demanda para bloquear la operación, alegando que perjudicaría a la competencia.

Warren Buffett apuesta a un gigante y revela sus nuevas inversiones: cómo cambió la cartera de Berkshire

Berkshire adquirió una participación inicial de u$s 1000 millones en Activision en 2021, antes de que Microsoft anunciara su adquisición. Buffett dijo que las compras fueron dirigidas por Todd Combs o Ted Weschler, sus dos lugartenientes en inversiones, a un costo de unos u$s 77 por acción. Pero su opinión de que la adquisición de Microsoft tendría éxito le llevó a aumentar la apuesta.

"Si el acuerdo sale adelante ganaremos algo de dinero, y si el acuerdo no sale adelante quién sabe lo que pasará", dijo Buffett en la reunión anual.

Activision no fue la única inversión que Berkshire recortó en el trimestre. La empresa con sede en Omaha, Nebraska, vendió más del 85% de su participación en el fabricante de chips Taiwan Semiconductor Manufacturing, una posición que había tomado sólo unos meses antes, cuando compró acciones por valor de u$s 4100 millones.

Los warrants de Warren: Buffett, tras la compra de una gran petrolera

Berkshire redujo su posición en TSMC en más de 50 millones de acciones, con lo que pasó a poseer 8,3 millones de acciones por valor de u$s 618 millones. El rápido cambio es algo inusual para Berkshire, que tiende a pensar en sus inversiones en años o décadas en lugar de meses.

La empresa también se deshizo de su posición en el banco regional US Bancorp y redujo a más de la mitad su participación en Bank of New York Mellon.

Berkshire realizó modestas adiciones en el trimestre, comprando 1,2 millones de acciones de Louisiana-Pacific, fabricante de suministros para la construcción, y 2,4 millones de acciones de Paramount Global, propietaria de MTV.