La ayuda para desempleados vuelve a estar en el centro del debate europeo. La movilidad laboral dentro de la Unión Europea permite buscar trabajo en otro país, trasladar derechos y mantener ciertas prestaciones durante un tiempo. Pero también obliga a definir con precisión qué Estado debe pagar, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones. La nueva reforma de coordinación de los sistemas de Seguridad Social avanza sobre ese punto. El acuerdo provisional entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo busca actualizar las reglas sobre prestaciones sociales, desempleo, cuidados de larga duración, ayudas familiares y trabajadores desplazados. La medida afecta, sobre todo, a los ciudadanos móviles de la UE que se trasladan a otro Estado miembro sin actividad laboral o sin un vínculo suficiente con el sistema local de protección social. El cambio no significa que todos los desempleados pierdan automáticamente el acceso a prestaciones. La reforma distingue entre quienes han trabajado, cotizado o mantenido un vínculo laboral real con un país y quienes se desplazan sin actividad económica suficiente. En este segundo caso, los Estados podrán aplicar criterios más claros para limitar ciertas ayudas asistenciales. El Consejo de la UE explicó que la revisión busca hacer más claras, justas y fáciles de aplicar las normas de coordinación de los sistemas nacionales de Seguridad Social. También detalló que uno de los objetivos es aclarar en qué circunstancias los Estados miembros pueden restringir el acceso a prestaciones sociales reclamadas por ciudadanos móviles de la UE económicamente inactivos. La medida afecta principalmente a personas que se trasladan dentro de la UE y no trabajan en el país receptor. También alcanza a quienes no puedan demostrar una vinculación suficiente con su sistema de Seguridad Social, como cotizaciones, empleo reciente o cobertura sanitaria completa. El Parlamento Europeo señaló que las nuevas reglas se centran en trabajadores móviles, prestaciones por desempleo, ayudas familiares, cuidados de larga duración y cooperación entre Estados para evitar errores o fraudes. Para quienes sí hayan trabajado en otro país de la UE, la reforma establece reglas más concretas. Según el Parlamento Europeo, el Estado donde una persona trabajó o estuvo asegurada por última vez será responsable de pagar la prestación si esa persona estuvo activa allí durante al menos un mes ininterrumpido. En el caso de trabajadores transfronterizos, el acuerdo fija un periodo de 22 semanas de empleo, actividad por cuenta propia o cobertura de seguro para determinar qué Estado debe abonar la prestación. La norma también mantiene una vía de protección para quienes buscan empleo en otro país. Las personas que se desplacen a otro Estado miembro para buscar trabajo podrán seguir cobrando la prestación por desempleo durante seis meses desde el país del que proceden. Ese plazo podrá ampliarse, a criterio del Estado de origen, hasta el final del periodo reconocido de derecho a la ayuda. El punto central está en la coordinación. La UE no unifica los sistemas nacionales de Seguridad Social, porque cada país conserva la competencia sobre quién está asegurado, qué prestaciones reconoce y qué requisitos exige. Lo que hace la reforma es ordenar las reglas cuando una persona vive, trabaja o busca empleo fuera de su país de origen. Esto puede ser relevante para españoles que se marchan a otro país europeo en busca de empleo, pero también para ciudadanos de otros Estados miembros que llegan a España. En ambos casos, la clave será demostrar si existe un derecho generado por trabajo, cotización o cobertura previa. La reforma intenta evitar vacíos legales y conflictos entre administraciones sobre qué país debe asumir el coste de una prestación. La cuestión de los ciudadanos económicamente inactivos aparece vinculada a la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la UE. El Parlamento Europeo indicó que el acuerdo sigue esa línea y establece que los ciudadanos móviles económicamente inactivos deben contar con cobertura sanitaria completa en el Estado miembro de acogida. La reforma todavía necesita aprobación formal. El Parlamento Europeo recordó que tanto el Parlamento como el Consejo deben adoptar el acuerdo antes de que las nuevas reglas puedan entrar en vigor. Por eso, aunque el pacto político ya está avanzado, el texto debe completar el trámite institucional y la revisión jurídico-lingüística correspondiente. El alcance de la medida también tiene límites. El Tribunal de Justicia de la UE acaba de recordar, en un asunto sobre Italia, que exigir diez años de residencia para acceder a una prestación social básica puede constituir discriminación indirecta contra beneficiarios de protección internacional. El tribunal sostuvo que el derecho europeo reconoce igualdad de trato en materia de acceso al empleo y de ingresos mínimos para esos beneficiarios, y que los Estados no pueden añadir requisitos incompatibles con la normativa comunitaria. El nuevo marco europeo se mueve, por tanto, entre dos objetivos: evitar abusos en el acceso a prestaciones sociales y preservar los derechos de quienes sí han generado protección por trabajo, cotización o situación reconocida por la ley. Para los desempleados que se mueven dentro de la UE, la diferencia estará cada vez más en los documentos que prueben su vínculo real con el sistema que debe pagar la ayuda.