Efecto nocebo: cuando la ansiedad por los medicamentos genera el mismo daño que los efectos secundarios

Millones de personas de mediana edad recibieron buenas noticias. Muchos de los dolores y molestias que experimentan quienes toman medicamentos para reducir sus niveles de colesterol y protegerse contra las enfermedades cardíacas no son causados por las píldoras en sí, sino por los temores sobre sus efectos, según ha descubierto una investigación internacional.

La noticia supondrá un alivio para los lectores de Express. "La sensación 'repentina' y perturbadora que se puede producir en la rodilla"; "Tres secuelas... que afectan los ojos; "La 'extraña' sensación que se ha reportado en los hombres". Estos son algunos de sus recientes titulares aterradores sobre las consecuencias de tomar estatinas.

Algunas de estas sensaciones físicas pueden no haber sido efectos secundarios de la medicina, sino de leer el Express. El estudio en el European Heart Journal realizado sobre 4,1 millones de pacientes encontró que menos del 10% eran intolerantes a las estatinas, pero muchos más describieron síntomas como dolores de cabeza y musculares.

En cambio, estos últimos estaban experimentando una respuesta nocebo, lo opuesto al placebo y el término que define al dolor que no es causado por una condición o tratamiento en sí. En cambio, es provocada por la ansiedad, por confundir la causa de otra dolencia, como un dolor de rodilla, o por anticipar los efectos nocivos con tanta intensidad que luego se materializan.

Eso no lo hace imaginario. Los síntomas del nocebo suelen ser idénticos a las dolencias con los que se relacionan: las exploraciones muestran cambios similares en la química del cerebro. " Una respuesta nocebo se siente exactamente igual que el efecto secundario de un medicamento ", dice Ted Kaptchuk, profesor de salud global y medicina social en la Escuela de Medicina de Harvard.

Pero es un problema. Se estima que hasta la mitad de los pacientes a los que se prescriben estatinas dejan de tomarlas o reducen su dosis porque no se sienten bien. Dado que las estatinas ahora son baratas y ampliamente recetadas (yo mismo las tomo), la resistencia aumenta los riesgos de ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares en la población. Nocebo causa daños graves.

Walter Kennedy , un médico británico, acuñó la palabra en 1961 como el "gemelo malvado" del placebo. Más recientemente, los investigadores propusieron el término "drucebo" para las respuestas que no son efectos secundarios directos de tomar medicamentos.

No creo que me esté imaginando que el nocebo se está extendiendo. Una de las razones por las que las personas se han negado a vacunarse contra el Covid-19 es el temor a reacciones adversas graves, como pérdida de fertilidad o ataques cardíacos. No importa cuánto los médicos y los funcionarios de salud pública intenten tranquilizar, las ansiedades persisten.

Los ensayos clínicos de las vacunas contra el Covid-19 confirmaron pruebas anteriores de respuestas nocebo: muchas personas que no recibieron la vacuna y, en cambio, se les inyectó una sustancia placebo experimentaron efectos nocivos. Un estudio de investigación publicado el mes pasado encontró que el 35% de las personas que recibieron un placebo para su primera dosis sufrieron reacciones adversas en otras partes de sus cuerpos.

De ello se deduce que muchos de los síntomas de los que se quejaba la gente se debían al nocebo. Me sentí un poco mal después de una de mis vacunas de Covid, pero ahora me pregunto si fue un efecto secundario de las drogas o simplemente porque lo esperaba : estaba rodeado de amigos y colegas que me contaban lo que habían sentido y si habían necesitado. tumbarse.

Esto se ve amplificado por el estado febril de los medios de comunicación y las redes sociales. Para ser justos con el Express, sus historias sobre los efectos secundarios de las estatinas son más equilibradas que los titulares, pero sabe cómo captar a sus lectores mayores. Las malas noticias, incluidas las razones para preocuparse por las drogas, son convincentes.

Luego está la corriente de perspicacia, información, opinión inflamada y engaño deliberado que fluye a través de las redes sociales y grupos de mensajes privados. Hay muchas personas que quieren asustar a los demás sobre los efectos secundarios, lo que puede convertirse en una profecía autocumplida.

Detrás de todo esto hay un problema médico espinoso: los médicos están obligados a informar completamente a los pacientes acerca de los riesgos y los beneficios de la medicación, y de no hacerles daño. Pero si es probable que el mero acto de informar a los pacientes sobre todos los posibles efectos secundarios genere reacciones adversas, ¿qué deben hacer?

Especialmente con pacientes nerviosos, algunos tienen la tentación de saltarse las advertencias y confiar en los folletos que vienen con las píldoras (que nunca he leído). Kaptchuk, que estudia los efectos placebo y nocebo, condena tales tácticas: "Decirles menos es totalmente poco ético, destruye el consentimiento informado y es engañoso", dice.

Él tiene otra sugerencia: que los médicos deberían explicar brevemente los posibles efectos secundarios de los medicamentos, pero agregar que las personas también han tenido reacciones similares a través de nocebo. Él llama a esto "poner un tope de velocidad" para evitar que los pacientes se vean inundados de información y hacer que estén mejor informados, no peor.

Todo sería mucho más fácil si nuestros cuerpos generaran información clara, en lugar de molestias y dolores ambiguos que podrían ser enfermedades, efectos secundarios o nocebo. Pero no fuimos construidos de esa manera, y la ciencia médica necesitará más tiempo para producir una señal precisa.

Hasta entonces, la salud pública está en riesgo por nocebo. Tenemos más que temer que el propio miedo, pero aun así duele.