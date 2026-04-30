El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado retirar las tropas estadounidenses de España e Italia, una decisión que podría alterar el equilibrio militar en Europa y tensionar aún más la relación con sus aliados. Las declaraciones se producen en un contexto de conflicto internacional y reflejan el creciente malestar de Washington con la postura de varios países europeos. La crítica se centra en la falta de apoyo en la guerra con Irán, un punto que ahora amenaza con traducirse en medidas concretas. El mensaje del presidente estadounidense fue directo. Al ser consultado sobre si aplicaría la misma política que evalúa para Alemania, respondió: “Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha servido de ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamente horrible”. Las declaraciones se enmarcan en su descontento con la postura de varios países europeos frente a la guerra con Irán. Trump considera que no han respaldado a los Estados Unidos en momentos clave, especialmente en cuestiones estratégicas como el uso de bases militares o la seguridad en el estrecho de Ormuz. Además, el mandatario insistió en que “cuando nosotros los necesitamos, ellos no estuvieron ahí”, reforzando su visión de que la cooperación dentro de la OTAN no ha sido equitativa. Este planteo no es nuevo, pero ahora se traduce en posibles decisiones concretas. La eventual retirada tendría impacto real. Actualmente, los Estados Unidos mantiene unos 3.200 militares en España, distribuidos principalmente entre las bases de Rota y Morón. Estas instalaciones cumplen funciones estratégicas dentro del despliegue militar estadounidense en Europa y África. Desde allí se coordinan operaciones navales, logísticas y de respuesta rápida, lo que convierte a España en un punto clave dentro del esquema de defensa occidental. En el contexto europeo, España ocupa una posición relevante. Es el tercer país de la Unión Europea con más presencia militar estadounidense, solo por detrás de Alemania, con unos 35.000 efectivos, e Italia, que cuenta con cerca de 12.000. Esto explica por qué cualquier cambio en este despliegue tendría consecuencias más allá del plano bilateral. Desde el Ejecutivo español, la reacción ha sido de cautela. Fuentes del Gobierno señalaron que se mantienen “tranquilos” ante las declaraciones de Trump y destacaron que España es un socio fiable dentro de la alianza. El mensaje apunta a reforzar la idea de continuidad en los compromisos internacionales. España insiste en que cumple con sus obligaciones dentro de la OTAN, a pesar de las diferencias puntuales en política exterior. Este no es el primer episodio de tensión. En las últimas semanas, Trump ya había deslizado la posibilidad de reducir tropas en Alemania e incluso de revisar la relación comercial con algunos aliados europeos. En paralelo, informes internos del Pentágono han sugerido escenarios más extremos, como cambios en la participación dentro de la alianza atlántica. El planteo abre un nuevo frente en la relación entre los Estados Unidos y Europa. La presencia de tropas estadounidenses en el continente no solo responde a necesidades militares, sino también a equilibrios políticos que ahora vuelven a ponerse en discusión.