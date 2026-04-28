La tasa comercio electrónico UE abre un nuevo escenario para millones de consumidores que compran productos baratos en plataformas digitales. La Unión Europea ha decidido aplicar un recargo fijo a los paquetes de bajo valor que lleguen desde fuera del bloque, una medida que busca responder al crecimiento acelerado del comercio electrónico internacional en los últimos años. Este cambio, impulsado por la Comisión Europea junto a los Estados miembros, afecta directamente a pedidos inferiores a 150 euros, que hasta ahora podían entrar sin pagar aranceles. Con esta decisión, Bruselas intenta corregir un sistema que había quedado desbordado por el volumen de envíos y por las ventajas competitivas de los operadores extracomunitarios. El impacto será especialmente visible en plataformas como Shein o Temu, cuyo modelo se basa en productos de bajo coste enviados directamente al consumidor. En este contexto, no solo encarecerá parte de estas compras, sino que también puede modificar los hábitos de consumo en toda Europa. La tasa comercio electrónico UE consiste en un derecho aduanero fijo de 3 euros para los paquetes con un valor inferior a 150 euros. Este recargo comenzará a aplicarse el 1 de julio de 2026. Desde Bruselas explican el motivo de la decisión:“dado el rápido aumento de los bienes de comercio electrónico que se importan a la UE, la Comisión y los Estados miembros han reconocido conjuntamente la necesidad de una solución urgente”. El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, confirmó la medida:“los ministros han aprobado una imposición de una tasa aduanera de 3 euros en los paquetes de bajo valor”. Esta se trata de una solución transitoria hasta la reforma aduanera completa prevista para 2028. El impacto de la tasa comercio electrónico UE dependerá del contenido del paquete. No siempre se pagarán 3 euros por cada producto comprado. La norma establece que el recargo se aplicará por categoría de artículo. Esto cambia la forma en que se calcula el coste final de una compra. Por ejemplo, si un paquete incluye distintos tipos de prendas, el recargo dependerá de cuántas categorías haya, no del número total de unidades. Este cambio puede modificar hábitos de consumo, especialmente en compras impulsivas o de bajo importe. La tasa comercio electrónico UE responde a un crecimiento masivo de los envíos de bajo valor en los últimos años. Las cifras muestran la magnitud del fenómeno. En 2024, el valor de estos artículos alcanzó los 4.600 millones de euros, con un 91% procedente de China. Además, se registraron millones de paquetes diarios. El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, explicó:“con el comercio electrónico en rápida expansión, el mundo cambia rápidamente y necesitamos las herramientas adecuadas”. La UE también busca reducir riesgos asociados a estos envíos, como el fraude, la seguridad del producto y el impacto ambiental. La tasa comercio electrónico UE no es la única medida en marcha. Forma parte de una reforma más amplia del sistema aduanero europeo. Además del arancel, se estudia una tasa de tramitación para compensar los costes administrativos de control de paquetes. Con este cambio, la tasa comercio electrónico UE se convierte en un elemento clave para redefinir el futuro de las compras online en Europa.