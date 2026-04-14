El crecimiento del comercio electrónico ha modificado los hábitos de consumo en España y toda Europa. En pocos años, plataformas internacionales han logrado consolidarse gracias a precios bajos y envíos directos desde fábrica, lo que ha multiplicado el volumen de paquetes que llegan cada día al continente. En este contexto, la Unión Europea ha decidido avanzar con una medida que impacta de lleno en este modelo. A partir de julio, será obligatorio pagar una tasa a los paquetes pequeños procedentes de fuera del bloque, una decisión que afecta directamente a plataformas como Temu y Shein, según informó. La nueva normativa elimina una de las principales ventajas de las compras internacionales de bajo coste. Hasta ahora, muchos envíos de escaso valor entraban en la UE con menos controles y sin ciertos recargos adicionales, lo que permitía mantener precios muy competitivos frente al comercio local. Con el cambio, todos estos paquetes estarán sujetos a una tasa obligatoria en las compras online, lo que encarece el precio final para el consumidor. La Comisión Europea busca así equilibrar la competencia entre empresas europeas y plataformas extracomunitarias, que operaban con menores costes regulatorios. Además, Bruselas pretende reforzar la supervisión de los productos que ingresan en el mercado. El aumento del volumen de envíos desde Asia ha generado preocupación por el cumplimiento de normas de seguridad, calidad y fiscalidad. Este ajuste también responde a una presión creciente por parte de los comercios europeos, que denuncian una competencia desigual. En muchos casos, las empresas locales deben afrontar costes laborales, fiscales y regulatorios que no afectan del mismo modo a los envíos directos desde terceros países. El impacto será inmediato en el precio de los productos. Las compras en Temu y Shein dejarán de tener el mismo atractivo económico, ya que el coste final incluirá la nueva tasa y posibles cargos adicionales derivados de la gestión aduanera. A esto se suma un endurecimiento de los controles. Las autoridades europeas buscan revisar con mayor detalle los paquetes, lo que puede traducirse en tiempos de entrega más largos y en una mayor probabilidad de inspecciones. El cambio también afecta a la experiencia de compra. Hasta ahora, la rapidez y el bajo coste eran los principales incentivos de estas plataformas. Con la nueva normativa, el consumidor deberá considerar no solo el precio inicial, sino el coste total de la operación. Según datos de la Comisión Europea, millones de paquetes de bajo valor entran cada día en la UE, lo que dificulta el control efectivo del sistema. Este volumen ha sido uno de los argumentos clave para justificar la nueva regulación. El foco sobre estas plataformas responde a su crecimiento acelerado en Europa. Empresas como Shein y Temu han construido su modelo en torno a precios bajos, logística eficiente y una rotación constante de productos, lo que les ha permitido captar una gran cuota de mercado en poco tiempo. Las autoridades europeas consideran que este esquema genera un desequilibrio frente a los comercios locales, que deben cumplir con normas más estrictas en materia fiscal, laboral y de seguridad del producto. La introducción de la tasa a paquetes pequeños busca corregir esa diferencia estructural. También existe una preocupación ambiental. El transporte masivo de envíos individuales incrementa la huella logística, un aspecto que la UE intenta abordar dentro de su estrategia de sostenibilidad y reducción de emisiones. A partir de julio, el escenario cambia para todos los consumidores. Comprar en plataformas internacionales seguirá siendo posible, pero bajo condiciones distintas, con más controles y con un coste final más alto. El modelo de compras ultrabaratas empieza a perder parte de su ventaja en Europa, en un contexto donde la regulación gana peso frente al precio.