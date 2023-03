Crisis bancaria: First Citizens anunció la compra de Silicon Valley Bank

First Citizens Bank comprará gran parte de Silicon Valley Bank (SVB), según han anunciado los reguladores estadounidenses, que estiman que la quiebra de la entidad supondrá pérdidas de u$s 20.000 millones para un fondo de garantía de depósitos pagado por los bancos.

La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) anunció que la entidad con sede en Raleigh (Carolina del Norte) se hará cargo de todos los depósitos y préstamos de Silicon Valley Bank, el exbanco de las start-ups e inversores tecnológicos que quebró este mes. First Citizens también gestionará las 17 sucursales de SVB .

Al anunciar el acuerdo, la FDIC dijo que la quiebra de Silicon Valley Bank podría costar a su Fondo de Seguro de Depósitos, pagado por los bancos miembros, unos u$s 20.000 millones. Esto convertiría a SVB en la quiebra más costosa de la historia del fondo de garantía de depósitos estadounidense , creado en 1933, eclipsando la pérdida de u$s 12.000 millones que supuso la quiebra de IndyMac. Es el último indicio de los daños causados por el colapso de SVB, la mayor quiebra bancaria desde la crisis financiera mundial .

First Citizens, que se autodenomina el mayor banco del país controlado por una familia , ha sido uno de los mayores compradores de bancos con problemas en los últimos años.

"Agradecemos la confianza que la FDIC ha depositado en nosotros", dijo Frank Holding Jr, CEO de First Citizens. "First Citizens tiene un orgulloso historial de crecer orgánicamente y a través de adquisiciones estratégicas".

Dijo que estaba "específicamente" comprometido con los negocios de Silicon Valley Bank con empresas de capital privado y de capital riesgo.

Las acciones de First Citizens abrieron este lunes con una suba del 49%.

La FDIC dijo que el acuerdo incluiría la compra de unos u$s 72.000 millones de activos de SVB con descuento. Esto dejaría unos u$s 90.000 millones en valores y otros activos en manos de la FDIC, que actúa como administrador judicial. La FDIC recibirá "derechos de revalorización del capital" vinculados a las acciones de First Citizens, cuyo valor podría alcanzar los u$s 500 millones.

El regulador y el banco compartirán las pérdidas y las posibles recuperaciones de los préstamos comerciales concedidos por SVB, una medida que, según First Citizens, proporcionará "una mayor protección frente a posibles pérdidas crediticias".

Según la FDIC, el 10 de marzo Silicon Valley Bank contaba con u$s 167.000 millones en activos y u$s 119.000 millones en depósitos.

Holding Jr. asumió el cargo de CEO de First Citizens (fundado por su abuelo en 1898), en 2008. Desde entonces ha supervisado casi dos docenas de adquisiciones en operaciones bancarias asistidas por la FDIC. El año pasado, First Citizens pagó u$s 2000 millones para adquirir CIT, un banco para empresas medianas.

La incorporación del negocio de SVB aumentará significativamente el tamaño de First Citizens, que a fines del año pasado contaba con algo más de u$s 100.000 millones en activos y casi u$s 90.000 millones en depósitos, lo que le sitúa como el 36º mayor banco de Estados Unidos por activos . El viernes, First Citizens tenía un valor de mercado de poco más de u$s 8000 millones.

La operación sigue a otra similar anunciada hace una semana sobre Signature Bank, cuyas operaciones se vendieron a Flagstar, propiedad de New York Community Bank.

Como parte de ese acuerdo, la FDIC se vio obligada a retener préstamos de Signature por valor de u$s 60.000 millones. La agencia federal ha calculado que la quiebra y resolución del banco Signature podría costar u$s 2500 millones al fondo de seguros de la FDIC.

El desplome de las acciones de Silicon Valley Bank a principios de este mes hizo temer la aparición de problemas en las entidades de crédito regionales y en el sistema financiero estadounidense. El 10 de marzo, SVB fue intervenido por la FDIC después de que las pérdidas de su cartera de valores y el fracaso de una ampliación de capital asustaran a inversores y depositantes.

Se inició así una subasta del banco en quiebra dirigida por la FDIC. Junto con varios bancos regionales, inversores de capital privado como Blackstone, Apollo, Carlyle, Sixth Street y HPS Investment Partners inspeccionaron los préstamos de Silicon Valley Bank para estudiar posibles ofertas, según personas con conocimiento del asunto.