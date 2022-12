Colapso de FTX y retiros récord de bitcoins ¿qué está pasando con las criptomonedas?

Los inversores están retirando niveles récord de bitcoins de las plataformas de los exchanges de criptomonedas, ya que la quiebra de FTX, de Sam Bankman-Fried, hace temer por la seguridad de sus activos.



FTX, que llegó a ser la niña mimada del sector de las criptomonedas, se declaró en quiebra a mediados de noviembre, después de que apareciera un agujero de u$s 8000 millones en su balance. El nuevo director ejecutivo, John Ray, aseguró que hubo una falta de gestión básica del riesgo y Bankman-Fried ha admitido deficiencias en los controles internos.

Su rápido declive ha alarmado a los inversores que mantienen y negocian sus activos en otros exchanges de criptomonedas centralizados, lo que ha provocado niveles récord de retiros de bitcoin, la criptomoneda más negociada. FTX quebró con más de un millón de acreedores potenciales.

Tras el colapso de FTX, Sam Bankman-Fried cuenta su versión de la historia



El mes pasado, los inversores retiraron 91.363 bitcoins, por un valor total cercano a los u$s 1500 millones, sobre la base del precio promedio de noviembre de unos u$s 16.400, de exchanges como Binance, Kraken y Coinbase. Se trata de la mayor salida de bitcoins jamás registrada , según datos de CryptoCompare. No está claro si las criptomonedas se están vendiendo o trasladando a wallets privadas.

Esta salida precipitada se produce mientras se desploma el precio del bitcoin, que ha caído un 64% este año y cotiza actualmente en torno a los u$s 17.000 dólares.

Los retiros en octubre también fueron elevados, de 75.294 bitcoins, ya que los operadores de criptomonedas retiraron sus fondos tras un verano cargado de crisis que incluyó la quiebra de los prestamistas de criptoactivos, Celsius y Voyager Digital.

Los exchanges rivales se han apresurado a distanciar sus prácticas del caos de FTX en un esfuerzo por calmar los nervios de los clientes y limitar el posible contagio del mercado.

Sin embargo, las salidas récord ponen de manifiesto la desconfianza de los inversores hacia el bitcoin, ya que el sector de los activos digitales se enfrenta a un mayor escrutinio por parte de los reguladores mundiales. En los siete primeros días de diciembre, se retiraron 4545 bitcoins de los exchanges, frente a las entradas de 3.846 bitcoins en el mismo periodo del año pasado, según CryptoCompare.

Como muestra del impacto perjudicial del colapso de FTX en sus rivales, la agencia de calificación crediticia Moody's revisó a la baja a finales de noviembre la nota de los bonos de Coinbase, que cotiza en Estados Unidos, citando "la creciente probabilidad de descensos sostenidos en los volúmenes de negociación y el compromiso de los clientes, dos motores esenciales de los ingresos".

Llegó la hora de un reinicio para las criptomonedas



"La caída de los precios de los criptoactivos restringirá la capacidad de las empresas para recaudar fondos y deprimirá la demanda de los clientes", aseguran los analistas de Moody's en un informe. Añaden que unos precios de las criptomonedas notablemente más bajos "deteriorarán la calidad crediticia de las empresas financieras centralizadas".

"Si bien la venta masiva de bitcoins se desacelera, el daño ya está hecho", escribió esta semana Eric Robertsen, del banco Standard Chartered.

Predijo que el dolor para los criptoinversores continuará hasta bien entrado 2023. "Cada vez más empresas y exchanges de criptomonedas se encuentran con liquidez insuficiente, lo que lleva a más quiebras y a un colapso de la confianza de los inversores en los activos digitales", añadió.