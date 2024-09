Cinco momentos clave del debate entre Donald Trump y Kamala Harris

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre, Kamala Harris y Donald Trump se enfrentaron el martes por la noche en un debate muy esperado que podría tener importantes consecuencias para la carrera a la Casa Blanca.

Trump, el expresidente republicano, estuvo a la defensiva durante gran parte del debate televisado en directo ante los continuos ataques de Harris, la vicepresidenta demócrata.

Aquí, cinco momentos clave del enfrentamiento de 90 minutos que se esperaba que vieran decenas de millones de estadounidenses.

Derecho al aborto

Harris arremetió contra Trump por el acceso al aborto y los derechos reproductivos, un tema que su campaña considera clave para ganar votos tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2022 de anular el caso Roe contra Wade, la histórica sentencia de 1973 que había consagrado el derecho legal al aborto.

Los demócratas han culpado directamente de la decisión a Trump, que nombró a tres de los seis jueces de la Corte que anularon Roe. El expresidente ha hecho malabares políticos recientemente en su intento de satisfacer a la derecha religiosa y, al mismo tiempo, atraer a los votantes indecisos más moderados.

El martes por la noche, Harris arremetió contra Trump después de que éste afirmara que el pueblo estadounidense "quería" que se revocara Roe, citando ejemplos de varios estados que desde entonces han introducido prohibiciones estrictas del aborto y han eliminado las exenciones para las víctimas de violación.

"¿Quiere hablar de que esto es lo que quería la gente?", preguntó Harris. "¿Mujeres embarazadas que quieren llevar un embarazo a término y sufren un aborto espontáneo, a las que se les niega la atención en una sala de urgencias porque los profesionales sanitarios temen que puedan ir a la cárcel y ella se está desangrando en un coche en el aparcamiento?".

Inmigración

Trump trató repetidamente de desviar la conversación hacia el tema de la inmigración, arremetiendo contra la gestión de la Administración Biden de la afluencia de inmigrantes por la frontera entre EE.UU. y México y tratando de avivar el miedo a que los inmigrantes ilegales se trasladen a comunidades de todo EE.UU.

En uno de los acalorados intercambios, el expresidente repitió afirmaciones infundadas que han sido impulsadas por su compañero de fórmula, el senador por Ohio J.D. Vance, de que los inmigrantes haitianos están robando mascotas domésticas en Ohio para comérselas.

Trump y Vance han repetido las afirmaciones en los últimos días y han publicado memes de gatos y otros animales en sus cuentas en las redes sociales a pesar de que los funcionarios locales en Ohio aseguran que no han visto ninguna evidencia de secuestros de animales.

"Muchos pueblos no quieren hablar de ello porque les da mucha vergüenza. En Springfield, se están comiendo a los perros. La gente que vino, se están comiendo a los gatos ", afirmó Trump. "Se están comiendo... se están comiendo las mascotas de la gente que vive allí. Y esto es lo que está pasando en nuestro país. Y es una vergüenza".

Las elecciones 'robadas' de 2020

Trump volvió a negarse a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 el martes por la noche, diciendo a los moderadores que hablaba de "manera sarcástica" cuando recientemente se le citó reconociendo que había perdido por "un pelo" ante Biden. Insistió en que había "muchas pruebas" de que le habían robado las elecciones.

En una referencia poco disimulada al eslogan de Trump en su época de presentador del reality show El Aprendiz, Harris respondió que el expresidente había sido "despedido por 81 millones de personas".

"Está claro que le está resultando muy difícil asimilarlo. Pero no podemos permitirnos tener un presidente de EE.UU. que intente, como hizo en el pasado, terminar con la voluntad de los votantes en unas elecciones libres y justas", dijo.

"Y les voy a decir que he viajado por el mundo como vicepresidenta de EE.UU. Y los líderes mundiales se ríen de Donald Trump. He hablado con líderes militares, algunos de los cuales trabajaron con usted. Y dicen que usted es una deshonra".

Trump replicó que el primer ministro húngaro Viktor Orbán, a quien describió como "uno de los hombres más respetados", había dicho que el mundo "necesita que Trump vuelva a ser presidente".

La guerra en Ucrania

La posición de Trump sobre Ucrania, Rusia y la alianza de la OTAN quedó en evidencia cuando el moderador del debate preguntó directamente al expresidente si quería que Ucrania ganara la guerra.

Trump no respondió a la pregunta, y en su lugar contestó: "Quiero que termine la guerra. Quiero salvar vidas que se están perdiendo inútilmente -personas que están siendo asesinadas por millones-".

"Quiero que se resuelva la guerra", añadió el ex presidente. "Conozco muy bien a [el presidente ucraniano Volodímir] Zelensky y conozco muy bien a [el presidente ruso Vladimir] Putin. Tengo una buena relación. Y ellos respetan al presidente. ¿De acuerdo? Me respetan a mí. No respetan a Biden. ¿Cómo se le podría respetar?".

Harris -que se convirtió en la candidata de su partido a la Casa Blanca sólo después de que Biden suspendiera su campaña de reelección y que en ocasiones ha luchado por distanciarse de su jefe- respondió más tarde: "Es importante recordarle al ex presidente que no se presenta contra Joe Biden, sino contra mí".

El origen étnico de Harris

Trump causó revuelo a principios hace unos meses cuando cuestionó la identidad racial de Harris, diciendo a una reunión de periodistas negros en Chicago: "No sabía que era negra hasta hace unos años, cuando por casualidad se volvió negra, y ahora quiere que la conozcan como negra".

El padre de Harris es negro y emigró a EE.UU. desde Jamaica; su difunta madre se trasladó a EE.UU. desde India cuando era estudiante. Harris estudió en la Universidad Howard, una universidad históricamente negra de Washington DC.

Trump trató de distanciarse de sus comentarios anteriores cuando se le preguntó por qué consideraba "apropiado opinar sobre la identidad racial" de su oponente.

"No me importa lo que ella sea. No me importa. Usted le da mucha importancia a algo. A mí me da igual. Lo que ella quiera ser me parece bien... no lo sé. No lo sé", dijo.

"Todo lo que puedo decir es que leí que ella no era negra. Y, es lo que voy a decir. Y luego leí que era negra. Y no pasa nada. Cualquiera de las dos cosas me parece bien. Eso depende de ella. Eso depende de ella".

Harris respondió que era una "tragedia" que Trump hubiera "intentado constantemente a lo largo de su carrera utilizar la raza para dividir al pueblo estadounidense".

"Creo que la gran mayoría de nosotros sabemos que tenemos mucho más en común que lo que nos separa. Y no queremos este tipo de enfoque que trata constantemente de dividirnos, y especialmente por raza", afirmó.