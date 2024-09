Qué dicen las encuestas en la previa del primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump

Kamala Harris tendrá que mostrarse más contundente en su debate contra Donald Trump ya que las encuestas apuntan a que ha perdido puntos en la carrera a la Casa Blanca.

El cara a cara entre Harris y Trump en Filadelfia el martes por la noche será el primero y podría ser el último, dado que no se han programado otros debates antes de la elección de noviembre entre los dos rivales.

Los dos partidos son conscientes de que el debate podría suponer un nuevo punto de inflexión en una carrera marcada por una sucesión de giros repentinos, comenzando con la drástica implosión de la candidatura a la reelección de Joe Biden después de su desastroso debate de junio contra Trump.

Harris acaparará toda la atención, ya que es menos conocida que Trump para los votantes estadounidenses. Su ventaja en la contienda se ha reducido ligeramente a 2,9 puntos porcentuales en las últimas semanas, según el sondeo nacional de Financial Times, de lo que se desprende que no ha ganado popularidad desde la convención del partido demócrata en Chicago. La encuesta nacional de New York Times/Siena publicada el domingo mostró que Trump la aventaja en 1 punto porcentual, lo que significa que hay un empate en estos momentos.

Una encuesta de CBS News/YouGov también mostró que la carrera está empatada en los estados clave de Michigan, Pensilvania y Wisconsin.

Los demócratas creen que Harris se enfrentaba al desafío de presentarse a los estadounidenses que desconocen sus políticas pero que están abiertos a votar por ella.

"Creo que si Harris demuestra que puede desenvolverse en un entorno improvisado como lo que ha hecho con éxito de una manera relativamente estudiada, eso la ayudará, si no de forma decisiva, al menos sustancialmente", dijo Matt Bennett, un analista demócrata del think-tank Third Way. "El problema para Harris es que las expectativas sobre Trump son muy bajas. Siempre es caótico. Siempre es grandilocuente, y en ese sentido no va a decepcionar", añadió.

Para prepararse para el debate, Harris eligió un hotel en el centro de Pittsburgh, una ciudad industrial en el oeste de Pensilvania que podría ser crucial para el resultado de las elecciones.

Si bien ha aportado pocas pistas sobre cómo se enfrentará a Trump, Harris aseguró durante una visita a una tienda de especias el sábado que estaba lista para el enfrentamiento. Su mensaje el martes sería que "es hora de superar la división, es hora de unir a nuestro país y trazar un nuevo camino a seguir". Al menos esas fueron sus palabras ante las personas que se agolparon para escucharla.

Aunque Harris es conocida por sus habilidades para los debates, Ed Rendell, el exgobernador demócrata de Pensilvania, afirmó que enfrentarse a Trump no sería sencillo y que no debería entrar en provocaciones.

"Lo que tiene que hacer es ignorarlo, no permitir que la saque de quicio ni la ponga nerviosa. Deberá responder cuando esté diciendo cosas groseras o ridículas. Los votantes quieren ver, especialmente con una mujer, una candidata que pueda valerse por sí misma, que no se deje intimidar, que no se deje abatir", explicó.

Se rumorea que Trump ha reclutado a Matt Gaetz, el congresista republicano de línea dura de Florida, y a Tulsi Gabbard, la excongresista demócrata, para que lo ayuden a prepararse para el debate.

Como es habitual, Trump ha arremetido contra los organizadores del evento en ABC News, sugiriendo que estarían predispuestos en su contra. También se ha resistido a la idea que defiende Harris de permitir que los micrófonos estén abiertos durante todo el debate, en lugar de silenciados, cuando el otro candidato esté hablando.

Sin embargo, Trump no está siguiendo los consejos que le ofrecen los republicanos más tradicionales y los estrategas del partido, que le instan a centrarse en cuestiones como la inflación y la inmigración, en las que creen que Harris es más vulnerable.

El viernes, convocó una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York, pero no respondió a las preguntas y pasó el tiempo hablando de sus problemas legales. Después de un acto en Wisconsin el sábado por la noche, recurrió a las redes sociales para lanzar una amenaza de pedir largas penas de prisión para "aquellas personas que hicieron trampa" en el recuento de votos en las elecciones de este año.

Sin embargo, Harris no subestima a Trump. "Creemos que Donald Trump estará listo para el debate. Es un showman", reconoció un miembro del equipo de campaña de la vicepresidenta, señalando que este sería su séptimo debate presidencial en las elecciones generales y recordando que es el primero para Harris.

En su opinión, el objetivo de Harris sería mostrar un contraste claro para los votantes.

"El objetivo de este debate es ver la elección entre la vicepresidenta Harris, que va a presentar una visión para mejorar nuestras vidas, aumentar las oportunidades económicas, proteger nuestras libertades, y Trump, que va a impulsar una agenda oscura y retrógrada y solo se centra en sí mismo", puntualizó el experto.

Kevin Madden, estratega republicano de Penta Group, aseguró que Harris "sigue siendo en gran medida una pizarra en blanco para muchos votantes".

"¿Puede ofrecer una visión concreta para el futuro? ¿Es capaz de definir su candidatura más allá de la sombra de ser la vicepresidenta de Biden", se preguntó.

Amy Walter, la principal analista política del grupo independiente Cook Political Report, escribió en una nota este mes que "Para Harris, el éxito significa tranquilizar a los votantes indecisos para que dejen de pensar que es tan 'extrema' o 'radicalmente liberal' como sostienen Trump y sus aliados. Hay pocas posibilidades de que las opiniones de los votantes sobre Trump cambien. En cambio, la gran pregunta es si esto afecta la forma en que los votantes perciben a Harris".