¿Bitcoin no es una criptomoneda? Cómo los 'puristas' quieren despegar a BTC de la mala fama

Si alguna vez se ha atrevido a criticar al mundo de las criptomonedas, lo más probable es que haya recibido algunos reproches encantadores. Es probable que le hayan dicho que "se divierta siendo pobre" o sus críticas probablemente hayan sido desestimadas como simplemente 'Miedo, Incertidumbre y Duda' (FUD, por sus siglas en inglés).

Pero hay otro tipo de contracrítica un poco más sofisticada que está llegando a mi bandeja de entrada cada vez con más frecuencia. Suele comenzar con algo diseñado para apaciguar: algún tipo de acuerdo en que la criptografía es inmoral, una estafa o alguna versión de un esquema Ponzi. Pero luego cambia rápidamente de rumbo, para explicar que nada de esto se aplica a Bitcoin.

Bitcoin, me dicen los bitcoiners, no es cripto. Y, sabes, las criptos son malas, bitcoin es bueno. Muy muy bueno.

"Bitcoin es un salvavidas para mucha gente en todo el mundo", me dijo recientemente un altruista poseedor de bitcoins. "Por favor, deja de meterlo en el mismo bolsa que las criptos, que son moralmente reprobables".

Hace poco sugerí que una forma de practicar el arte de la "humildad intelectual" es "intensificar" la posición de tus oponentes, es decir, en lugar de encontrar sus puntos más débiles y argumentar en contra, presentas la versión más fuerte posible de su argumento. Así que voy a intentar aplicar esta técnica aquí, antes de explicar por qué creo que están equivocados.

¿Por qué los 'maximalistas de Bitcoin' -los puristas que argumentan que Bitcoin es la única criptomoneda que tiene valor- hacen esta afirmación? Dicen que la forma orgánica en que surgió Bitcoin no puede ser replicada y que, aunque Bitcoin puede ser copiado, siempre tendrá la ventaja de ser el primero y, por tanto, no podrá ser desbancado.

También señalan que no había mercado para Bitcoin cuando se inventó, por lo que la red no se mantuvo con fines de lucro, sino por personas que creían en el valor del sistema, a diferencia de las monedas posteriores, algunas de las cuales fueron emitidas por grandes empresas. Bitcoin no surgió como una forma de ganar dinero, sino de una subcultura libertaria de Internet que creía que la tecnología, en concreto la criptografía, era clave para impulsar el cambio social y político.

Los maximalistas también afirman que el mecanismo de incentivos de Bitcoin, el proceso de minería de Proof of Work [prueba de trabajo] , que consume mucha energía y que su rival Ethereum abandonó la semana pasada, es la única forma de garantizar un sistema verdaderamente descentralizado.

Pero aunque se puede entender que los partidarios de Bitcoin quieran distanciarse de la plétora de estafas y fracasos que se han producido en Criptolandia, sus argumentos no se sostienen.

En primer lugar, no importa cuáles fueron los orígenes de Bitcoin: las personas que lo impulsan ahora tienen los mismos incentivos financieros que los que impulsan cualquier otra criptomoneda. Puede que Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, tuviera la intención de utilizarlo como dinero, pero eso no lo convierte en tal: no cumple ninguno de los criterios necesarios y, en cambio, funciona en una estructura piramidal que se basa en el reclutamiento constante de nuevos miembros .

En segundo lugar, Bitcoin no está descentralizado: no sólo los mineros se agrupan para formar 'pools de minería', sino que la riqueza está enormemente concentrada. El martes, MicroStrategy anunció que había comprado otros 301 bitcoins, lo que significa que esta empresa por sí sola posee ahora casi el 0,7% de toda la oferta .

En tercer lugar, la 'ventaja de ser el primero' no siempre es duradera. Otras criptomonedas ya tienen varias características que Bitcoin no tiene, y se ha vuelto a hablar de un 'flippening', en el cual el valor de Ethereum superaría al de Bitcoin debido al cambio del primero a una forma de minería menos intensiva en carbono.

Por último, ni siquiera hay acuerdo sobre lo que es Bitcoin. Para la gran mayoría se trata de la moneda digital también conocida como BTC, que actualmente se vende a u$s 19.000. Pero hay otras versiones que se han escindido, como la promovida por Craig Wright, el hombre que dice ser Satoshi y que afirma que BTC es una estafa.

La verdadera razón por la que los maximalistas de Bitcoin quieren separar a Bitcoin del resto de las criptomonedas es crear la ilusión de escasez en un mundo donde no la hay. CoinMarketCap cuenta ahora más de 21.000 criptomonedas diferentes, que los maximalistas de bitcoin llaman 'shitcoins' [un término peyorativo para calificar a las criptomonedas altamente especulativas]. Obvio que lo hacen: si hay una oferta infinita, ¿cómo puede haber valor? Este sigue siendo el problema central de las criptomonedas, y Bitcoin no puede resolverlo.

Esto no quiere decir que no haya algunos proyectos y criptomonedas que sean mejores que otros. Pero una pala, por muy brillante que sea, sigue siendo una pala. Y Bitcoin, me temo, sigue siendo cripto.