Bitcoin en alerta: qué es el Merge de Ethereum y cómo puede afectar a las criptomonedas

En la conferencia Blockchain Futurist celebrada en Toronto a principios de agosto, el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, se presentó ante un público entusiasta para dar una gran noticia. "Se acerca The Merge [la fusión]", le dijo a la multitud, "este esfuerzo en el que hemos estado trabajando básicamente durante los últimos ocho años... Ethereum se convertirá finalmente en un sistema de proof of stake [prueba de participación]...Sí!". El público aplaudió.



Si hay algo que la comunidad de criptomonedas tiene en abundancia, son las promesas. En la relativamente corta historia de los activos digitales -que comenzó con Bitcoin en 2009-, los evangelistas de las criptos han presentado una lista de innovaciones que, según ellos, podrían resolver la inflación, revolucionar los negocios o proporcionar un salvavidas financiero a las personas que viven bajo regímenes autoritarios en todo el mundo.

En respuesta, los críticos de esta industria, en gran medida no regulada, han destacado sus vínculos con actividades delictivas y su enorme huella de carbono, por no mencionar la ruina financiera que ha supuesto para muchas personas vulnerables, las mismas a las que los representantes de la industria suelen afirmar que quieren ayudar.

Los fieles tienen ahora la oportunidad de demostrar que sus críticos están equivocados. En el horizonte se encuentra el que posiblemente sea el proyecto más ambicioso de la criptografía hasta la fecha , apodado The Merge. El término describe el momento en que la blockchain de Ethereum se fusionará con un sistema llamado Beacon Chain. Ethereum es la plataforma más popular para algunos elementos del mundo Web3 -o "nueva Internet"- que han intentado volverse mainstream, como los NFT [tokens no fungibles] y las finanzas descentralizadas [DeFi].

Cuando se produzca el Merge, probablemente en algún momento de esta semana, el escenario estará preparado para innovaciones destinadas a hacer frente a algunos de los ataques más duros contra el sector. Si el Merge sale bien, Ethereum pasará de un sistema de proof of work [prueba de trabajo] a otro conocido como proof of stake.

Los sistemas de proof of work, como el de las blockchains de Bitcoin y Ethereum, se mantienen seguros gracias a potentes computadoras. Estos "nodos" compiten entre sí 24 horas al día, 7 días a la semana, para resolver complejos cálculos matemáticos con el fin de validar cada nuevo bloque de transacciones añadido a la cadena. El sistema evita que los nodos individuales puedan corromper la blockchain , pero también exige una inmensa cantidad de energía para funcionar. Esto se traduce en una huella de carbono demasiado grande para los ecologistas y los criptoescépticos.

Por el contrario, en un sistema de proof of stake como el que está adoptando Ethereum, la blockchain no necesita esas poderosas computadoras para su seguridad. En cambio, los individuos o las empresas actúan como validadores, apostando [staking] sus propios tokens de ether (la criptomoneda nativa de la blockchain de Ethereum) como garantía contra el mal comportamiento. Se les incentiva a hacerlo con recompensas, incluida la posibilidad de ganar ether nuevo.

Algunos ven el Merge como un momento histórico que convertirá la criptomoneda en mainstream al reducir drásticamente los niveles de consumo de energía del sector -se calcula que el uso anual de la blockchain de Ethereum es tan alto como el de Finlandia actualmente. "Se trata de un paso muy importante para que la infraestructura se amplíe realmente y Ethereum se convierta en lo que puede llegar a ser: un mercado de capitales global y sin permisos las 24 horas del día ", afirma Avichal Garg, socio de la empresa de capital riesgo Electric Capital.

Pero para otros, el cambio representa una traición a las características fundamentales de la blockchain : ser una red abierta, transparente y descentralizada, autocontrolada por diseño y no controlada por ningún grupo de individuos. El Merge no revolucionará todo el mundo de la Web3, y no resolverá directamente muchos de los mayores problemas a los que se enfrenta la blockchain de Ethereum, como las altas tarifas de las transacciones y la lentitud de las mismas.

Sin embargo, después de años de rumores, el éxito del Merge al menos prepara el terreno para futuras innovaciones, sobre todo al permitir que la blockchain de Ethereum escale y maneje cargas de trabajo más pesadas. Esto es una buena noticia para las aplicaciones que construyen sus negocios sobre la blockchain, como el mercado NFT OpenSea, o los exchanges descentralizados de criptomonedas como Uniswap.

ALTO CONSUMO DE ENERGÍA

A pesar del revuelo, es muy dudoso que el Merge anuncie realmente la generalización de los proyectos de criptomonedas. Las turbulencias de este año en los mercados han empañado el ambiente: el desplome de los precios de las criptomonedas ha borrado unos u$s 2 billones del valor total de las criptomonedas y las empresas basadas en la blockchain han sido afectadas.

Ethereum tampoco es la única blockchain. Otras, como Bitcoin, seguirán utilizando sistemas de proof of work después del Merge. Según estimaciones de la universidad de Cambridge, la blockchain de Bitcoin consume tanta energía que, si fuera un país, se situaría entre los 35 primeros del mundo por consumo energético, superando a Bélgica y Finlandia .

Entonces, ¿por qué importa el Merge si otras blockchains siguen dañando el medio ambiente? Alex de Vries, fundador del sitio web Digiconomist, afirma que el Merge podría eliminar aproximadamente el 99% del consumo energético actual de Ethereum.

Aunque el récord de contaminación de Bitcoin continúe, de Vries sostiene que cualquier progreso hacia la ecologización del sector es mejor que nada.

Si el Merge logra inocular a Ethereum contra las críticas de los ecologistas, la presión crecerá sobre su principal rival, Bitcoin. Si una de las dos blockchains más importantes puede deshacerse de su sucia reputación, ¿por qué no la otra?

El principal desarrollador de Ethereum, Preston Van Loon, cofundador de Prysmatic Labs, un equipo de ingenieros de software dedicado a construir la blockchain de Ethereum, afirma que la llegada del Merge ya no se puede esperar más. "Siento que [el costo de la energía] es realmente una barrera para la escala global, la gente no va a usarlo si saben que tiene costos de energía tan caros ".

UNA HAZAÑA DE INGENIERÍA

El problema de la huella de carbono ha sido un obstáculo persistente en los esfuerzos para promover la tecnología blockchain entre la mayoría de los usuarios, dice Ryan Wyatt, exjefe de juegos en YouTube que ahora dirige la empresa de juegos blockchain Polygon Studios. El Merge "realmente elimina eso en su totalidad", dice. "Entonces puedes centrarte en cuáles son los otros puntos de fricción para incorporar a los próximos mil millones de usuarios a la Web3".

Pero otros en la industria dicen que los problemas de Ethereum con las transacciones lentas y las altas tarifas seguirán descalificando la blockchain para impulsar cualquier tipo de revolución Web3.

Ni siquiera hay garantías de que el Merge funcione desde el punto de vista técnico. El proceso ya se ha puesto en marcha y se producirá una vez que se alcance un objetivo predeterminado en la blockchain, lo que se espera que ocurra este martes.

El Merge podría eliminar aproximadamente el 99% del consumo energético actual de Ethereum



" Es casi como cambiar los motores de un avión mientras está volando ... una importante hazaña de ingeniería", dice Edward Machin, abogado sr del de datos, privacidad y ciberseguridad en Ropes & Gray.

Incluso si el gran momento se produce sin problemas, hay muchos riesgos que acechan. El primero es teórico: el llamado "ataque del 51%". Después del Merge, la blockchain de Ethereum estará asegurada por un grupo de individuos en virtud de los tokens de ether que han apostado [stake]. Esto significa, en teoría, que cualquier grupo o individuo que obtenga el control del 51% o más de ether apostado en la blockchain controlaría efectivamente el sistema .

Es un escenario poco probable, entre otras cosas porque probablemente sería prohibitivo poseer más de la mitad del ether apostado en la blockchain. Pero también porque un atacante perdería sus participaciones apostadas si intentara entrometerse en la cadena.

Aun así, el peligro está ahí y los escépticos de las criptomonedas han sido testigos de suficientes hackeos y colapsos como para no descartarlo. "Es una prueba de alto riesgo (...).Los hackers no van a salir hasta que esté operativo", dice el crítico de las criptomonedas y angel investor, Liron Shapira.

Otro crítico, el ingeniero de software Stephen Diehl, dice que estos son los tipos de amenazas que hacen que la gente que está considerando invertir en los mercados de criptomonedas lo piensen dos veces, porque "existe este riesgo subyacente en la plataforma de que, a diferencia de las materias primas físicas, los criptoactivos pueden simplemente dejar de existir debido a eventos técnicos de cisne negro".

Un problema más inmediato es el riesgo de cola de toda una serie de mecanismos de mercado que aún no se han probado en la práctica. "Los humanos son bastante malos a la hora de valorar el riesgo de cola. Creo que la mayoría de la gente probablemente no está pensando en ello, y hay muchos riesgos aquí", dice Garg de Electric Capital.

ANGUSTIA EXISTENCIAL

La preocupación más urgente para muchos partidarios de Ethereum es la cuestión existencial que proof of stake plantea para la "descentralización", un principio sagrado entre los defensores de las blockchains.

Según DeFi Llama, una popular web de análisis, Ethereum posee más del 50% del valor total del sector de las finanzas descentralizadas , que defiende las transacciones directas entre pares y pretende eliminar toda necesidad de intermediarios, como bancos o brokers. Al igual que otras blockchains, Ethereum pretende ser resistente a la censura. Se supone que su diseño es resistente a individuos o entidades poderosas que intentan ejercer el control sobre otros participantes.

Pero en su nuevo aspecto, salvaguardado por un conjunto de individuos o empresas, Ethereum pierde esa autonomía.

Esta preocupación debe cruzar las mentes de los futuros guardianes de Ethereum, incluidos los exchanges Binance y Coinbase, y la plataforma de staking, Lido Finance. Según datos de Nansen, estas empresas ya son algunas de las mayores empresas de staking de Ethereum y, por lo tanto, se confiará en ellas para asegurar la red después del Merge. El mes pasado, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, dijo que su exchange probablemente abandonaría el negocio del staking antes de censurar la red.

Como guardianes de la red Ethereum, estas entidades tendrán que decidir si validan y procesan o no bloques de transacciones que puedan contener operaciones procedentes de entidades sancionadas. Eso no parece la utopía resistente a la censura que imaginan los idealistas, aunque los críticos de Bitcoin señalan que la concentración de mineros (la mayoría ubicados en ciertos países como Estados Unidos y Rusia) en esa blockchain también equivale a un sistema centralizado.

Si el Merge da paso a una nueva era de centralización, los idealistas tendrán que hacer las valijas e irse.

Desde julio, el precio de ether -así como el de otras criptomonedas populares- ha repuntado parcialmente, dándole respiro a los inversores tras unos meses turbulentos. Cuando BlackRock, la mayor empresa de gestión de activos del mundo, lanzó el mes pasado un fondo fiduciario privado de bitcoins, señaló que el atribulado sector podría estar ya reposicionándose para el próximo ciclo del mercado alcista.

Si el precio de los activos digitales -y, más concretamente, de ether- se recupera, es probable que la blockchain Ethereum post-Merge sea uno de los mayores beneficiarios de otra carrera alcista de las criptomonedas. "Me gusta llamarlo el ETF [fondo cotizado en Bolsa] del hombre perezoso", dice Dorman. "Al poseer ether, ahora tienes exposición a stablecoins, tienes exposición a NFTs, tienes exposición a las finanzas descentralizadas".

Aun así, Dorman no está convencido de que vaya a haber un mayor interés por las finanzas descentralizadas tras el Merge. En su opinión, eso es "una conversación aparte". "¿La gente quiere pedir préstamos a través de DeFi en lugar de ir a un banco? ¿La gente quiere operar con objetos digitales de colección en lugar de con las tradicionales tarjetas de béisbol o sellos? Todos esos factores, el crecimiento de los usuarios, el crecimiento de las transacciones, el crecimiento del volumen, son independientes del Merge", afirma.

En última instancia, las respuestas a estas preguntas quedarán claras cuando se produzca el Merge. Se han llevado a cabo muchas fusiones de prueba en "redes de ensayo", básicamente blockchains no operativas, la más reciente el mes pasado. Pero no hay nada como la realidad.