Bitcoin y Ether se disparan mientras los inversores vuelven a buscar activos con mayor riesgo

El precio de bitcoin se ha disparado casi un 30% frente al dólar en enero , lo que le da esperanzas a sus fieles seguidores de que el mercado de las criptomonedas está saliendo de la crisis que lo asoló durante gran parte del año pasado.

El token, el más negociado de la industria, se ha disparado a más de u$s 21.000 en la última semana, rompiendo el estrecho rango en torno a los u$s 17.000 en el que se había establecido tras el colapso del exchange de criptomonedas FTX en noviembre.

La cripto se ha unido a los activos financieros tradicionales, como las acciones y los bonos, en su repunte este año, a medida que los inversores confían cada vez más en que la política de la Reserva Federal de Estados Unidos de subir rápidamente la tasa para combatir la inflación, está empezando a moderarse. La semana pasada, el índice de precios al consumo de Estados Unidos registró una inflación del 6,5% en diciembre, el sexto mes consecutivo de descenso.

Qué dato mira la Reserva Federal para definir qué hará con las tasas



Aunque los fanáticos de bitcoin argumentan que el token puede ser una cobertura contra la inflación, en el último año generalmente ha fluctuado en línea con los cambios en los precios al consumo y las expectativas de las tasas de interés. El precio empezó a caer desde su máximo histórico de casi u$s 70.000 en noviembre de 2021, cuando los inversores se dieron cuenta de que la inflación se disparaba.

"El rally general en la mayoría de las clases de activos en lo que va de año, debido a las esperanzas de un 'soft landing' para la economía estadounidense, está impulsando el entudisiasmo en las criptomonedas", dijo Nikolaos Panigirtzoglou, director gerente de JPMorgan centrado en alternativas y activos digitales.

Añadió que el debilitamiento del dólar también contribuyó, ya que impulsó el precio de materias primas como el oro, ayudando a su vez a "revalorizar el bitcoin como clase de activo sustitutivo".

El optimismo se ha extendido a otros criptoactivos. Ether, la segunda criptomoneda más negociada, ha subido un 31% este mes hasta superar los u$s 1575 , según datos de Refinitiv. El token se utiliza ampliamente como bloque de construcción para ambiciosos proyectos de criptomonedas, ya que permite a los programadores codificar funciones para comprar y vender activos automáticamente.

En general, el valor de mercado de las 500 principales criptomonedas ha vuelto a subir a un billón de dólares desde u$s 830 mil millones, a fines del año pasado. Sigue estando muy lejos de su máximo de noviembre de 2021 por encima de los u$s 3,2 billones, según datos del Financial Times Digital Assets Dashboard.

"Si la inflación ahora está retrocediendo, se reducirá la presión sobre la Fed y otros bancos centrales para que suban las tasas agresivamente, lo que permitirá un cambio suave hacia estrategias más 'risk-on'", dijo Edmond Goh, jefe de operaciones de B2C2, un market maker de criptomonedas.

Cómo la blockchain puede salvar a los bancos tradicionales



Sin embargo, la confianza en los mercados criptos sigue siendo frágil, en parte porque los inversores desconfían de nuevas sacudidas repentinas tras el colapso de FTX, de Sam Bankman-Fried.

"Alguna volatilidad al alza tenía que llegar con el tiempo y no significa que este movimiento al alza sea sostenible", dijo David Moreno Darocas, jefe de investigación del proveedor de datos CryptoCompare.

El destino de Genesis, uno de los mayores prestamistas del mercado de criptomonedas, es incierto. En noviembre, tras la quiebra de FTX, interrumpió los retiros de fondos de sus clientes en su unidad de préstamos, alegando una " agitación sin precedentes en el mercado ", y debe a sus acreedores más de u$s 3000 millones. Su empresa matriz, el conglomerado de criptomonedas Digital Currency Group, está intentando reunir capital y evitar la quiebra de Genesis.

Sigue la crisis de las criptomonedas y advierten que habrá "más víctimas"



Otros referentes, como el banco Silvergate, especializado en criptomonedas, y los exchanges de criptomonedas Coinbase y Crypto.com, anunciaron que recortarían considerablemente su personal.

El proveedor de estudios Kaiko señaló que los precios subieron la semana pasada en parte porque los operadores que apostaban por la caída de bitcoin se vieron atrapados en un short squeeze, empujando los precios al alza.

También señaló que la liquidez del mercado, o la capacidad de comprar y vender fácilmente activos a los precios de mercado vigentes, seguía siendo muy escasa. Casi el 90% de las operaciones con bitcoin se realizan con una stablecoin, tokens destinados a seguir la pista de las divisas del mundo real y mantener un valor estable.

Tras el colapso de FTX, Sam Bankman-Fried cuenta su versión de la historia



La liquidez tanto para bitcoin como para ether -medida por el número de ofertas de compra y venta de los tokens dentro del 2% de su precio frente a la stablecoin Tether-, había caído en una quinta parte desde principios de enero hasta los niveles observados tras la caída del FTX, según Kaiko.

"No está claro por qué la liquidez se recuperó temporalmente y no se pudo mantener, especialmente en los últimos días, en los que se han registrado los mayores volúmenes de negociación desde principios de noviembre", afirma.

Pero algunos ven otra posible sacudida del mercado como el último apretón en un sector que se ha visto atrapado en un torbellino desde el repentino colapso de la stablecoin TerraUSD en mayo pasado.

"En mi opinión, Genesis es la última ficha de dominó que se tambalea desde que comenzó esta lamentable crisis de contagio con Terra hace meses", dijo Ian Taylor, asesor de la junta directiva de CryptoUK, un grupo de presión británico de criptomonedas. "Incluso si Génesis se declara en bancarrota, está más o menos incluido en el precio".