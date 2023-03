Bancos en crisis: cuáles son las debilidades que expone la suba de tasas

El fin de las tasas de interés históricamente bajas se anunció como una buena noticia para los bancos, que ganan más dinero al aumentar la diferencia entre lo que cobran a los prestatarios y lo que pagan por la financiación . Sin embargo, las recientes crisis a ambos lados del Atlántico demuestran que la realidad es más compleja.

Algunos bancos, sobre todo en Europa, mantienen grandes carteras de préstamos a tasa de interés fijadas muy por debajo de los niveles actuales. Otros, con una mayor proporción de su cartera a tasas variables, pueden cobrar inmediatamente más por los préstamos pendientes, pero se arriesgan a una ola de defaults de prestatarios que son incapaces de afrontar su deuda.

También está la cuestión de la deuda pública, donde los bancos han estado reteniendo cada vez más liquidez después de que las regulaciones posteriores a la crisis financiera frenaran la toma de riesgos. Los bonos comprados hace un año han perdido valor porque ofrecen tasas de interés más bajas que los que se venden hoy, lo cual está bien siempre que los bancos no se vean obligados a venderlos para satisfacer las demandas de los depositantes.

Otro motivo de preocupación es el comportamiento impredecible de los depositantes, que buscan lugares más lucrativos donde invertir su dinero, incluidos los fondos de money market y criptomonedas, si los bancos tardan en ofrecerles más intereses.

A continuación, un resumen de la situación en oficinas y salas de negociación de Londres a Nueva York.

Pérdidas en las carteras de bonos

Los bancos compran habitualmente deuda pública muy segura como forma de cumplir los requisitos de los reguladores de mantener una cantidad suficiente de activos líquidos de alta calidad. La suba de las tasas ha provocado una fuerte caída del valor de esta deuda.

La Reserva Federal de Estados Unidos anunció que los bancos estadounidenses tenían u$s 620.400 millones en pérdidas no realizadas en sus carteras de valores a finales de 2022, incluidos u$s 340.900 millones en bonos que no tenían previsto vender. Según las normas estadounidenses, los prestamistas no tienen que tener en cuenta las pérdidas a precios de mercado en sus beneficios o ratios de capital, por lo que la mayoría no se ha blindado frente a esa posibilidad.

Cuando un banco se encuentra sin liquidez para hacer frente a los reembolsos, como le ocurrió al Silicon Valley Bank, puede verse obligado a vender parte de su cartera de "activos retenidos hasta el vencimiento", lo que puede provocar el pánico entre los inversores y los depositantes .

Las normas son diferentes para los bancos europeos, donde el capital regulador ya refleja el efecto de las tasas de interés vigentes en la mayoría de los bonos. Los bancos europeos también parecen haber cubierto gran parte del riesgo asociado a las tasas. Esto elimina el problema de las pérdidas no realizadas que afectan a la capacidad de un banco para conceder préstamos, ya que los impactos sobre el valor de los bonos se producen en tiempo real.

Préstamos a tipo fijo

La suba de tasas plantea un doble reto a la parte crediticia de las carteras de activos de los bancos.

Los bancos capaces de trasladar las alzas a los clientes a través de préstamos a tasa variable disfrutaron de un aumento de los beneficios en 2022. Los préstamos a tasa fija tienen menos posibilidades de default, pero también son un lastre para la rentabilidad de los bancos , cuyos propios costes de financiación aumentarán.

Las tasas más altas también provocan más defaults , aunque la morosidad se mantiene en niveles bajos en la Unión Europea, donde sólo el 1,5% de las hipotecas se clasificaron como préstamos de mala calidad en septiembre, según los últimos datos disponibles de la Autoridad Bancaria Europea.

Los préstamos a tasa variable están cada vez más extendidos en la eurozona, pero las hipotecas fijas siguen representando alrededor de tres cuartas partes del total, según datos del Banco Central Europeo (BCE). La proporción varía en función del país: un estudio del BCE de 2019 reveló que los productos a tipo fijo representaban solo el 4,5% de las hipotecas en Portugal, pero más del 80% en Francia.

El panorama es más complicado en EE.UU., donde las hipotecas a tasa variable representan menos del 10% del total, pero el 36% de las que se mantienen en los balances de los bancos, según datos de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos.

Préstamos inmobiliarios comerciales

Los préstamos inmobiliarios comerciales (CRE, por sus siglas en inglés) están especialmente en el punto de mira de los bancos. Además de la suba de las tasas de interés, los inversores inmobiliarios se enfrentan a valoraciones más bajas debido a los cambios en las pautas de trabajo y de compra relacionados con la pandemia.

Según JPMorgan, algo más de las dos quintas partes de los préstamos inmobiliarios comerciales de EE.UU. están en manos de los bancos.

El presidente de la Fed, Jay Powell, declaró la semana pasada que el banco central "era consciente" de la concentración de los préstamos CRE, pero subrayó que no creía que fuera uno de los problemas más graves que sufren los bancos.

La exposición de los bancos europeos al sector inmobiliario comercial ha sido identificada como una "vulnerabilidad clave" por el BCE. Sin embargo, según la gestora de activos DWS, el sector inmobiliario comercial sólo representa el 6% de la cartera de préstamos europea.

Según un estudio de la Bayes Business School, las conservadoras ratios préstamo-valor del 50%-60% en Europa también ofrecen a los bancos un buen colchón para absorber la caída de los precios.

Sin embargo, el costo de la deuda se ha duplicado en un año y los analistas prevén que las turbulencias del sector bancario agraven los problemas de refinanciación. "En el futuro, los criterios de concesión de préstamos serán más estrictos", afirma Zachary Gauge, analista inmobiliario de UBS.

Activos privados

Otro aspecto a tener en cuenta es la exposición de los bancos al crédito privado. Los préstamos apalancados, que las empresas de capital riesgo suelen utilizar para financiar sus adquisiciones, ocupan un lugar destacado en la lista de los reguladores.

Los préstamos apalancados suelen combinar "un elevado apalancamiento, cláusulas poco estrictas o condiciones que permiten a los prestatarios aumentar la deuda", según una revisión anual publicada por los reguladores estadounidenses el mes pasado.

Dado que estos préstamos devengan intereses a tasas variables, su valor no cae automáticamente cuando suben las tasas, pero esto puede no ser de gran ayuda si las empresas excesivamente apalancadas tienen dificultades para hacer frente al creciente costo del servicio de sus deudas.

El crédito a los hedge funds que han hecho grandes apuestas sobre las tasas de interés es otro aspecto al que está atentos los bancos.

Retiro de depósitos

Cuando suben las tasas de interés y la inflación, los ahorradores esperan que su dinero de más intereses. Eso no siempre ocurre en los bancos, lo que puede llevar a los clientes a llevarse su dinero a otra parte.

En EE.UU., el total de depósitos bancarios ha caído un 3,3% desde que la Fed empezó a subir las tasas de interés el año pasado , ya que los clientes buscan alternativas de mayor rendimiento al interés del 1% que ofrecen muchos bancos estadounidenses, como el 4% que pueden obtener de los fondos del money market.

La tendencia se aceleró en el momento de la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank. En la semana anterior al 15 de marzo, los depósitos en los bancos estadounidenses registraron el mayor descenso en casi un año.

En la eurozona, los depositantes han retirado 214.000 millones de euros en los últimos cinco meses, es decir, el 1,5% del total de depósitos, según los datos publicados esta semana por el BCE. El declive se aceleró en febrero, el último mes del que se dispone de datos, ya que los depositantes redujeron sus depósitos en 71.400 millones de euros, la mayor caída mensual desde que se iniciaron los registros en 1997 .

Según Luca Bertalot, secretario general de la Federación Hipotecaria Europea, los bancos europeos han podido sustituir parte de la financiación de los depósitos emitiendo bonos garantizados, que se avalan con un conjunto de préstamos hipotecarios.

Aumento de los costos de financiación

Aunque existen otras fuentes de financiación, éstas se encarecen cuando suben las tasas, ya que los inversores exigen mayores rendimientos.

La reciente decisión del regulador suizo Finma de amortizar 16.000 millones de francos suizos (u$s 17.000 millones) de CoCos (bonos contingentes convertibles AT1) como parte de la adquisición de Credit Suisse por UBS aumentará aún más los costes de financiación mayorista de los bancos europeos.

En promedio, los bancos europeos tienen una exposición AT1 equivalente al 2,2% de sus activos ponderados por riesgo, aunque es notablemente superior en algunos bancos como Julius Baer, con un 7,2%, y Barclays, con un 3,9%.