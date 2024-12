Ciudad Nuclear: Argentina elige a un inversor estadounidense para activar su sueño tecnológico

Argentina recurrirá a un inversor estadounidense y a la tecnología de pequeños reactores modulares para expandir su sector de energía nuclear, dijo un importante asesor del presidente Javier Milei, lo que potencialmente significaría el fin de un proyecto chino en el mismo sitio.

Demian Reidel, quien lidera la política nuclear del gobierno libertario, dijo que Milei entregaría el sitio de la provincia de Buenos Aires destinado a la cuarta planta del país a un proyecto de 1,2 GW diseñado por el centro de investigación argentino Invap, que utilizará la naciente tecnología SMR.

"El diseño es argentino y el capital a desarrollar será norteamericano, cien por ciento inversión extranjera directa privada", dijo Reidel, sin nombrar al inversor que formará una empresa conjunta con Invap. "Creemos que podemos tener la primera planta en funcionamiento en 2030. A partir de ahí las cosas avanzarán más rápido y nos convertiremos en exportadores de SMR [tecnología]".

Milei y Reidel dieron a conocer el viernes un plan para aumentar la generación de energía nuclear y la capacidad de extracción de uranio de Argentina, con el objetivo de atraer a empresas tecnológicas que utilizan cada vez más inteligencia artificial con uso intensivo de energía para establecer centros de datos en el sur más frío del país.

"Mi sueño es tener un lugar en la Patagonia llamado Ciudad Nuclear, donde puedas venir con tu proyecto y conectarlo", dijo Reidel al Financial Times. "Lo único que puede satisfacer el déficit energético creado por los gigantescos centros de datos que necesita el mundo es la energía nuclear. Es limpia, estable y escalable".

Reidel dijo que los grupos tecnológicos estaban analizando proyectos de centros de datos en Argentina y anunciarían inversiones "con suerte en 2025... es una cuestión de dónde, no de si". Esos proyectos podrían desarrollarse antes de que entren en funcionamiento nuevas plantas nucleares, utilizando energía de la creciente producción de shale gas de la Patagonia, agregó.

El predecesor izquierdista de Milei anunció en 2022 un acuerdo inicial para construir un reactor nuclear convencional diseñado y financiado por China por 8.200 millones de dólares en el mismo sitio que el nuevo proyecto SMR, conocido como Atucha 3.

Aunque Milei ha enfriado la retórica de campaña criticando a Beijing, el libertario ha presentado su oposición a la infraestructura financiada por el Estado y su lealtad a los EE.UU. como partes centrales de su ideología.

El sector nuclear de Argentina es el más avanzado de América Latina, dijeron los expertos, con tres plantas estatales que generan el 8 por ciento de la electricidad del país.

Actualmente, el país no produce uranio a pesar de las grandes reservas de este metal radiactivo. Un proyecto de extracción de la canadiense Blue Sky está en una etapa avanzada y fue adquirido este mes por Corporación América, el conglomerado argentino donde Milei trabajó como economista.

Según los analistas, Argentina podría convertirse en un actor crucial en la próxima generación de reactores nucleares. "No es una idea descabellada. Desde el punto de vista energético, Argentina tiene la experiencia, el terreno [y el uranio]", dijo Julián Gadano, ex secretario de Energía Nuclear. "Si bien no creo que tengamos el primer SMR, podríamos estar en el primer lote".

Según expertos de la industria, se están desarrollando alrededor de 80 proyectos SMR en todo el mundo, mientras los desarrolladores compiten por producir la primera planta a escala comercial que utilice esta tecnología, que según sus defensores será más barata y más segura que los reactores nucleares convencionales.

"El desafío será superar la falta de confianza de los inversores en Argentina y los desafíos de infraestructura no energética, como nuestra limitada red de banda ancha, que costará dinero", agregó Gadano.

Muchos inversores extranjeros dicen en privado que están esperando que Milei levante los controles de capital de Argentina y ver si su coalición libertaria obtiene buenos resultados en las elecciones de mitad de mandato de 2025 antes de invertir. Pero un plan de incentivos para grandes inversiones había generado compromisos de alrededor de 7.800 millones de dólares en proyectos de energía y minería este año, según JPMorgan.

El Organismo Internacional de Energía Atómica firmó el viernes un memorando de entendimiento con el gobierno de Milei apoyando la iniciativa nuclear.

Alfredo Caro, profesor investigador de la Universidad George Washington y ex director del Instituto Balseiro de Argentina, especializado en investigación nuclear, dijo que el diseño del SMR de Invap "es muy competitivo con el resto de los proyectos de SMR del mundo".

Pero dijo que era "incierto" el éxito que tendrían los esfuerzos para expandir la energía nuclear, que hasta ahora ha sido financiada totalmente por el Estado, en un momento en que la campaña de austeridad de Milei estaba creando "grandes problemas presupuestarios" en las tres agencias nucleares y universidades estatales del país.

Un proyecto independiente de SMR argentino financiado con fondos públicos, que ha estado estancado en la fase de construcción durante una década, se ha estancado este año en medio de recortes presupuestarios.

Reidel, licenciado en física por el Instituto Balseiro, argumentó que la inversión del sector privado impulsaría la industria a medida que el gobierno reduce su papel en la economía.

"Lo que hace que esto sea posible es la combinación de disciplina fiscal y un gobierno que realmente es favorable a las empresas", afirmó. "Estamos abiertos a los negocios".