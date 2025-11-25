Un grupo de arqueólogos descubrió un valioso tesoro de monedas de oro celtas, según anunció el Museo y Galería del Norte de Pilsen (MGSP).

El notable hallazgo del tesoro ocurrió en la región de Pilsen, un lugar pintoresco de la República Checa, famoso por sus ciudades y castillos medievales que parecen sacados de un cuento de hadas.

Qué revelaron los arqueólogos en un campo en Chequia

El tesoro hallado consiste en 500 monedas de oro y plata, principalmente. El dinero proviene del siglo VI e I a.C. Además, el botín incluía un caballo y broches de oro, según informaron los representantes del museo checo.

Los investigadores del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias señalaron que este descubrimiento es uno de los más relevantes de los últimos años y actualmente analizan con una prueba de isótopos si el oro era local o si fue importado de un lugar más distante.

Por otro lado, los arqueólogos comentaron que se trataría de monedas perdidas en transacciones comerciales o bien dejadas intencionalmente como ofrenda en rituales de la época.

Descubrimiento de moneda del siglo II a.C: la historia detrás del tesoro en el campo

A pesar de que el hallazgo se anunció el 3 de octubre, la historia del descubrimiento de este tesoro comenzó en 2021, cuando un arqueólogo amateur encontró un fragmento de moneda del siglo II a.C. El investigador lo halló con un detector de metales.

El problema de la extracción radica en que debe realizarse cada vez que se terminen las cosechas y antes de que se vuelva a labrar, ya que se ubica en un campo sembrado.

Fuente: narrativas-spin-ar

El tesoro de Marián Týnice y sus impactantes monedas celtas

Según afirmó Pavel Kodera, director del Museo y Galería de la Región Norte de Pilsen en Mariánská Týnice, “el sitio contiene numerosos objetos metálicos, principalmente pequeños, artefactos muy interesantes, en su mayoría monedas, pero no solo monedas”.

Asimismo, precisó que en el hallazgo se encontraron “lingotes de oro, trozos picados, incluso escamas y fragmentos de oro en bruto, junto con pendientes, trozos de pulseras y artículos similares”.

Según detallaron, las monedas miden entre 7 mm y 1,5 cm y presentan “diseños impactantes”. Las piezas muestran caballos, jabalíes, soles y dioses de la cultura celta. Otras monedas tienen diseños helenísticos y retratos de griegos.

“Las imágenes son verdaderas obras de arte. Abordan la mitología y el pensamiento celta, ofreciendo una visión de la mentalidad de quienes vivieron aquí“, dijo Kodera.

El grupo de arqueólogos e investigadores indicó que el yacimiento donde se hallaron las monedas de oro pudo haber sido un lugar de encuentro estacional para realizar transacciones comerciales, rituales o ambos.