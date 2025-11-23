El hallazgo del siglo: el descubrimiento donde yacen decenas de toneladas de oro a 2000 metros bajo el mar y pertenece todo a una provincia.

Llega el primer túnel inteligente de América Latina: una obra monumental con tecnología alemana y más de 80 estructuras

Decenas de toneladas de oro se encuentran a 2.000 metrosde profundidad bajo el agua. Lo cierto es que el caso emblemático es histórico: un célebre naufragio del siglo XIX con cargamento aurífero fue localizado hace décadas y yace a más de dos kilómetros bajo el Atlántico.

Con el tiempo, la historia sumó capas: expediciones en 1988-1991 y una operación reciente en 2014 recuperaron monedas, lingotes y piezas. Las estimaciones históricas hablan de decenas de toneladas embarcadas en 1857, pero solo se rescató una fracción.

Así se encontró realmente el “barco de oro”

De acuerdo con los registros históricos del SS Central America, el hallazgo fue localizado en 1988 a unos 2.200 metros de profundidad (7.200 pies), en el Atlántico occidental frente a Carolina del Sur. Las campañas de rescate posteriores (fines de los 80 y en 2014) recuperaron parte del cargamento. La última de ellas se dio en un tiempo reciente, en 2014.

El SS Central America, célebre por su cargamento de oro, yace a más de 2.000 metros de profundidad. Imagen: archivo.

Las estimaciones históricas sitúan la carga original en el orden de decenas de toneladas (lingotes, monedas y polvo de oro de California). Lo extraído de este hallazgo se sometió a procesos judiciales de reparto y liquidación.

Los orígenes del tesoro bajo el mar

En este caso, la competencia recayó en tribunales de almirantazgo de EE.UU. y en el Estado de Carolina del Sur (figura equiparable a una provincia en sistemas federales).

Las cortes reconocieron derechos de salvage (rescate) y reclamaciones de múltiples partes.

Hubo recuperaciones del oroen 1988-1991 y una expedición en 2014 con vehículos operados remotamente.

Tras litigios y acuerdos, el material se distribuyó entre inversores, rescatistas y reclamantes conforme a sentencia; el Estado mantuvo interés por patrimonio y regulación.

Oro bajo el agua: las cifras clave del caso SS Central America

Datos esenciales para contextualizar el “hallazgo del siglo”:

Profundidad: 2.200 metros (7.200 pies).

Localización: Atlántico occidental, frente a Carolina del Sur (EE.UU.).