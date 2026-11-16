Esta receta de inspiración asiática no necesita cocción y se puede preparar en pocos minutos. Imagen ilustrativa.

La ensalada de pepino viral se convirtió en una de las recetas más compartidas en redes sociales por su preparación sencilla y su aliño de inspiración asiática. Se trata de un plato fresco, sabroso y fácil de preparar en casa.

Para hacer esta receta, que se popularizó en TikTok a través de los vídeos del creador Logan Moffitt, hay un paso importante para conservar una textura crujiente: retirar parte del agua que suelta el pepino antes de incorporar el aliño. Así se evita que la salsa quede demasiado diluida y se consigue que los condimentos se adhieran mejor a las rodajas.

Qué ingredientes lleva la ensalada de pepino que se hizo famosa en TikTok

La versión original difundida por Logan Moffitt utiliza un pepino entero cortado en rodajas finas. Para preparar una versión más sencilla en casa se pueden utilizar estos ingredientes:

1 pepino grande.

1 cucharada de salsa de soja.

1 cucharada de vinagre de arroz.

1 cucharadita de aceite de sésamo.

1 diente de ajo rallado.

1 cebolleta picada.

1 cucharadita de semillas de sésamo.

Una pizca de azúcar.

Chile o aceite picante, a gusto.

También utiliza salsa de pescado y MSG, ingredientes de la receta original, pero se pueden omitir o ajustar según las preferencias de cada persona.

La receta se prepara en un recipiente con tapa que permite mezclar todos los ingredientes con movimientos suaves. Imagen ilustrativa.

El truco para que el pepino quede crujiente y no suelte demasiada agua

El secreto de esta preparación está en la textura del ingrediente principal. Para conseguir un resultado más crujiente, conviene elegir un pepino firme, cortarlo en rodajas finas y secarlo bien después de lavarlo. También se puede mantener refrigerado hasta el momento de preparar la ensalada.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda lavar los pepinos con agua corriente y frotar su superficie con un cepillo limpio antes de cortarlos. Después, aconseja secarlos con un paño limpio o papel de cocina. Estas medidas ayudan a reducir la presencia de bacterias en la superficie del alimento.

Para evitar que el aliño diluya el sabor, es preferible incorporarlo justo antes de servir. En la receta viral, Moffitt coloca las rodajas en un recipiente con tapa, añade los condimentos y agita para distribuirlos. El creador también recomienda dejar reposar la preparación si se busca que el pepino absorba más sabor, aunque servirla recién mezclada permite conservar mejor su textura fresca.

Logan Moffitt popularizó en TikTok una preparación sencilla con un pepino entero y condimentos de inspiración asiática. Imagen ilustrativa.

Cómo preparar la ensalada de pepino viral paso a paso

La elaboración no requiere horno ni cocción y puede estar lista en pocos minutos. Para hacerla, hay que seguir estos pasos:

Lavar el pepino: limpiarlo bajo el agua corriente y secarlo con papel de cocina. Cortarlo en rodajas: utilizar un cuchillo o una mandolina para conseguir láminas finas y de grosor uniforme. Si se utiliza una mandolina, hay que manipularla con cuidado. Preparar el aliño: mezclar en un recipiente la salsa de soja, el vinagre de arroz, el aceite de sésamo, el ajo rallado y el azúcar. Incorporar los ingredientes: añadir el pepino, la cebolleta y las semillas de sésamo. Mezclar la ensalada: cerrar el recipiente y agitarlo suavemente para que el aliño cubra todas las rodajas. Servir: agregar el chile si se desea un toque picante y llevar a la mesa inmediatamente para disfrutar de una textura más crujiente.

La receta original de Logan Moffitt se popularizó en TikTok en julio de 2024 y dio lugar a numerosas versiones con diferentes ingredientes y combinaciones de sabores. Su propuesta convirtió una preparación sencilla a base de pepino y condimentos asiáticos en una tendencia gastronómica que se replicó en redes sociales.