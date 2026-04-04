El lemon pie es un postre que resulta ideal para quienes aprecian lo dulce en su justa medida. La combinación de frescura y acidez, junto con la dulzura y suavidad del merengue, otorgan a esta tarta de limón un equilibrio perfecto de sabor y textura. Este clásico de la pastelería británica es célebre por ser el preferido de la reina Isabel I, quien lo ofrecía en cada banquete. Aunque la receta original implica horneado, a continuación, se presentará una versión de tarta de limón y merengue sin horno que resulta muy sencilla de preparar y que seguramente dejará a todos asombrados. Lo primero que se debe realizar para esta receta de lemon pie sin horno es moler las galletas de vainilla. Posteriormente, se procede a derretir la manteca e incorporarla a la mezcla manualmente hasta lograr una textura “arenada”. A continuación, en una tartera o molde, se debe armar una base con las galletas. Para facilitar este proceso, se puede utilizar una cuchara para alisar y conseguir una masa uniforme y pareja. Una vez finalizado este procedimiento, es recomendable dejar reposar en la heladera. Para la preparación de la crema de limón, es necesario batir la leche condensada junto con el jugo de limón y la ralladura hasta obtener una mezcla homogénea. Luego, se debe agregar una capa de esta crema sobre las galletas y llevar al freezer durante 4 horas. En cuanto al merengue francés, se deben separar las 4 claras de las yemas y llevarlas a la batidora hasta formar una espuma. Sin detener el batido, se añade el azúcar en forma de lluvia hasta alcanzar una consistencia espesa y con cuerpo. Finalmente, se coloca el merengue por encima y, con la ayuda de un soplete, se doran los picos. Solo queda servirlo y disfrutar de este rico postre. Existen algunas complicaciones comunes a la hora de hacer un lemon pie, tales como el agrietamiento de la tarta o la sobrecocción de la masa. Es por esto que desde Zestful Kitchen dejaron algunos consejos para evitar estos problemas. De acuerdo al sitio especializado, “la razón más común por la que tu tarta se agrietó es porque el horno estaba demasiado caliente”. Justamente, advierten que lo mejor es respetar la temperatura indicada en el horno, que debe ser como máximo de 175 °C. Además, evitarán que la masa se hornee demasiado. Según explica Gourmet Traveler, la mejor forma de cocinar la tarta uniformemente es dejar el horno a baja temperatura y girarla a la mitad del tiempo de cocción. Sabrán que la tarta está lista y cuajada cuando aparezca un pequeño temblor en el centro.