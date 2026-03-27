El Palacio de la Zarzuela y la sede del Ministerio de Hacienda han sido hoy los escenarios de una reconfiguración clave en el Gabinete de Pedro Sánchez. Tras la salida de María Jesús Montero, quien asume el liderazgo del PSOE en Andalucía, el Gobierno ha formalizado el ascenso de Carlos Cuerpo a la vicepresidencia primera y la llegada de Arcadi España como nuevo titular de Hacienda. “Andalucía no es un lugar cualquiera, es un lugar preferente para la vertebración del país”, ha destacado Montero en el acto de traspaso de carteras al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que asume la vicepresidencia primera, y a Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda. En su discurso, Montero ha defendido la política como la actividad “más noble del ser humano” y ha señalado que se trata de una “carrera de relevos” en la que ahora ella da el testigo a dos personas que lo van a llevar “más lejos”. “No podríamos estar en mejores manos”, ha añadido Montero, que ha destacado la “inteligencia y la capacidad” de Carlos Cuerpo y Arcadi España. La jornada comenzó en la Zarzuela, donde ambos mandatarios prometieron sus cargos ante Felipe VI. En un acto protocolario que contó con la presencia del presidente del Gobierno y del ministro de Justicia, Félix Bolaños, se oficializaron los nombramientos: Tras la ceremonia, el traspaso de carteras escenificó el cambio de ciclo. Montero, en un discurso cargado de emotividad, definió la política como una “carrera de relevos” y aseguró que Andalucía es una prioridad estratégica para la vertebración del país. La salida de Montero deja un hueco significativo en la gestión política del Ejecutivo, que ahora recae en dos perfiles técnicos con amplia experiencia institucional. Montero destacó la preparación de Arcadi España para afrontar uno de los grandes retos pendientes de la legislatura: la reforma del modelo de financiación autonómica. En un tono distendido, la exvicepresidenta recordó a su sucesor que, en un ministerio como el de Hacienda, saber negar partidas presupuestarias cuando es necesario es un ingrediente indispensable. La decisión de Pedro Sánchez de situar a Montero como candidata en Andalucía responde a la necesidad del PSOE de recuperar terreno en la comunidad autónoma más poblada de España. Montero subrayó que asume este reto con “mucha ilusión y esperanza”, dejando atrás un equipo que, según sus palabras, ha situado a España como un referente internacional en un contexto de incertidumbre global. Con este movimiento, el Gobierno busca una transición ordenada que mantenga la estabilidad económica mientras el foco político se desplaza parcialmente hacia la contienda electoral andaluza.