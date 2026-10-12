El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez-Feijóo, participa en un acto de precampaña del partido en Madrid, este sábado.

Después de semanas marcadas por el pulso político en torno a la vivienda y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, los primeros sondeos de la precampaña empiezan a dibujar el reparto de fuerzas que podría dejar el próximo Congreso. Las encuestas ponen el foco en el crecimiento de Vox, la evolución del PP y el retroceso del PSOE y sus socios, en un escenario en el que la aritmética parlamentaria vuelve a ser determinante para la formación del próximo Gobierno.

El PP obtendría entre 133 y 141 escaños en las elecciones generales del 29 de noviembre, mientras que Vox subiría hasta los 68 diputados y el PSOE quedaría entre 103 y 107, según las encuestas publicadas este lunes por Sigma Dos, GAD3 y SocioMétrica.

Los sondeos apuntan a una mayoría parlamentaria de las derechas, aunque los populares necesitarían el respaldo de la formación de Santiago Abascal para alcanzar una mayoría en el Congreso.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se mostró optimista durante la recepción por la Fiesta Nacional en el Palacio Real y aseguró que su partido está más preparado que en las elecciones de 2023, cuando ganó los comicios, pero no consiguió los apoyos necesarios para formar Gobierno.

En una conversación informal con periodistas publicada por EFE, defendió que el voto del cambio debe dirigirse a los populares y restó importancia al crecimiento de Vox que reflejan las encuestas.

¿Qué dicen las encuestas sobre las elecciones generales del 29 de noviembre?

Las encuestas de Sigma Dos para El Mundo, GAD3 para ABC y SocioMétrica para El Español coinciden en una tendencia: el PP ganaría las elecciones, Vox aumentaría su representación y el PSOE perdería escaños respecto de los comicios de julio de 2023. Sin embargo, los resultados varían según la empresa demoscópica.

Tabla comparativa de las estimaciones de escaños del PP, PSOE, Vox, Sumar y Podemos según las encuestas de Sigma Dos, GAD3 y SocioMétrica. Elaboración propia

Los sondeos sitúan al bloque de PP y Vox por encima de la mayoría absoluta, fijada en 176 diputados. GAD3 les atribuye 198 escaños y Sigma Dos contempla una suma de hasta 203. De cumplirse estas previsiones, Feijóo necesitaría a Vox para formar Gobierno.

El retroceso también afectaría a Sumar, que pasaría de los 31 diputados actuales a entre cinco y diez, según las estimaciones disponibles. Podemos conservaría dos escaños en los cálculos de Sigma Dos y GAD3. Además, Sigma Dos detecta una mayor proporción de votantes indecisos entre quienes eligieron partidos de izquierdas en 2023: el 14,7%, frente al 5,8% entre los votantes de derechas.

¿Qué dijo Feijóo sobre Vox y la crisis de la vivienda?

Feijóo aseguró que el PP afronta la campaña con más energía que en 2023, cuando las elecciones llegaron después de los malos resultados socialistas en los comicios autonómicos y municipales de mayo. Según el dirigente popular, aquella campaña comenzó con su partido “desfondado” tras un periodo electoral intenso, mientras que ahora los populares llegan más motivados. También afirmó que los datos internos de su formación no anticipan resultados peores que los de 2023, pese al ascenso de Vox.

EFE

Sobre la relación con el partido de Abascal, Feijóo rechazó tanto un aislamiento político como una dependencia excesiva. “ Cordón sanitario no, pero cordón umbilical tampoco ”, afirmó. La declaración marca la posición del líder popular ante unos sondeos que sitúan a Vox como una fuerza decisiva para una eventual mayoría parlamentaria de las derechas.

La vivienda ocupó otro lugar central en sus declaraciones. Feijóo calificó el acceso a la vivienda como el “mayor fracaso” del Gobierno de Pedro Sánchez y sostuvo que el Ejecutivo es el que menos ha construido. También defendió que su partido no teme abordar el asunto durante la campaña y propuso centrar el debate en el coste de las hipotecas y los alquileres. El dirigente popular atribuyó la crisis al Gobierno y negó que las comunidades autónomas gobernadas por el PP tengan responsabilidad en las leyes básicas del suelo y en la normativa sobre ocupación ilegal.

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez-Feijóo, participa en un acto de precampaña del partido en Madrid, este sábado. EFE/Fernando Villar Fuente: EFE FERNANDO VILLAR

Por último, Feijóo cuestionó la convocatoria de la huelga general prevista para el 11 de noviembre y consideró que los sindicatos “se han equivocado” con la decisión. A su juicio, la protesta no contribuirá a reforzar la credibilidad de las organizaciones sindicales.