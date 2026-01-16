El barómetro del CIS vuelve a medir la percepción ciudadana sobre los miembros del Gobierno. El estudio difundido este viernes deja un dato central. Solo un ministro supera el aprobado. El resto del Gabinete queda por debajo del cinco. Los resultados muestran descensos generalizados respecto a la medición anterior.

Según el estudio, “el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, es el mejor valorado por los españoles”. El barómetro del CIS le asigna una nota de “un 5,27”. Es “el único aprobado de un Gabinete”. En el extremo opuesto, Interior concentra la peor evaluación ciudadana.

La encuesta también permite observar el nivel de conocimiento público. No todos los ministros son igual de reconocidos. Este factor incide en la valoración final. El barómetro del CIS combina ambas dimensiones para construir el ranking.

Barómetro del CIS: Carlos Cuerpo lidera la valoración

El liderazgo de Carlos Cuerpo no es nuevo. El barómetro del CIS confirma que “Cuerpo repite en la cima”. Ya había encabezado la evaluación anterior. Sin embargo, su puntuación muestra una leve baja respecto a octubre.

El informe detalla que “en octubre de 2025 llegó al 5,41 y en enero de 2026 baja al 5,27”. Aun así, conserva el primer puesto. Ningún otro ministro logra alcanzar el aprobado. El dato refuerza su posición dentro del Ejecutivo.

El barómetro del CIS también señala su nivel de visibilidad. “Cuerpo alcanza su liderazgo en el ranquin siendo conocido por el 42,7 %”. Este grado de conocimiento resulta clave para explicar su valoración positiva.

Marlaska, el peor valorado según el barómetro del CIS

En el otro extremo del ranking aparece el Ministerio del Interior. El barómetro del CIS indica que “el peor parado es el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska”. Su nota se sitúa claramente por debajo del resto.

El estudio precisa que Marlaska obtiene “un 3,84”. Es la puntuación más baja del Gabinete. El rechazo ciudadano se mantiene estable y lo coloca como el ministro peor valorado.

No es el único con nota crítica. El barómetro del CIS añade que “el otro ministro que no llega al 4 es Ángel Víctor Torres, que obtiene un 3,90”. Ambos conforman la franja más baja de la tabla.

Cambios en el podio y caídas destacadas

El segundo lugar cambia de manos. El barómetro del CIS señala que “le supera ahora como segunda la titular de Defensa, Margarita Robles”. La diferencia es mínima. Solo una centésima separa a Robles del tercer puesto.

Aun así, Robles también retrocede. El informe subraya que “pese a bajar del 4,92 al 4,82” logra escalar posiciones. El movimiento responde a caídas más fuertes de otros ministros.

Uno de los descensos más marcados es el de Pablo Bustinduy. El barómetro del CIS indica que “baja del 5,32 al 4,81 y del segundo al tercer puesto”. El ajuste lo saca del grupo de ministros con mejor imagen.

Conocimiento público y ministros menos conocidos

El estudio no solo mide notas. El barómetro del CIS analiza el grado de conocimiento ciudadano. En este apartado, Milagros Tolón aparece en último lugar.

“Dado su poco tiempo en el Gobierno, Tolón es quien tiene el porcentaje menor de conocimiento entre la población: 14,7 %”. Su reciente llegada explica el bajo nivel de reconocimiento.

La nueva portavoz tampoco destaca en este rubro. El informe señala que “solo el 19,3 % de los encuestados dice conocer a Saiz”. El barómetro del CIS refleja que varios ministros no alcanzan siquiera a uno de cada tres ciudadanos.

Los ministros más conocidos por los españoles

En el extremo opuesto se ubican las figuras con mayor visibilidad. El barómetro del CIS afirma que “la ministra más conocida es Yolanda Díaz”. Su nivel de reconocimiento roza la totalidad del electorado.

El texto precisa que Díaz es conocida por “el 97,4 %”. Le siguen otros nombres con alta exposición pública. Entre ellos aparecen Montero, Marlaska y Robles.

El barómetro del CIS concluye que la combinación entre conocimiento y gestión resulta decisiva. La encuesta vuelve a mostrar un Gabinete con valoraciones bajas y un único aprobado claro.