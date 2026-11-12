El Grupo ACS obtuvo en los primeros nueve meses de 2026 un beneficio neto atribuible de 789 millones de euros, lo que supone un incremento del 20,5% respecto al mismo periodo del año anterior, que sube al 21,3% al ajustarse por el efecto del tipo de cambio.

El beneficio neto ordinario (excluyendo los extraordinarios de 2025) aumentó un 35%, hasta los 789 millones, ubicándose en el límite superior del objetivo de crecimiento para 2026, establecido en una franja de entre el 30% y 35%.

Por su parte, el beneficio por acción (BPA) de la constructora que preside Florentino Pérez se sitúa en 3,02 euros, lo que implica un avance de un 18,5%.

El beneficio bruto de explotación (ebtida) de ACS alcanzó los 2506 millones de euros, un 13% superior que en el mismo periodo de 2025. En este caso, vale destacar el fuerte crecimiento de Turner y de la actividad de Ingeniería y Construcción, con una mejora de sus márgenes operativos.

Por su parte, el beneficio ordinario de explotación (ebit) se situó en 1807 millones de euros, un 20,7% más que el año anterior, mientras lo hizo un 21,2% ajustado por tipo de cambio.

Las ventas de la primera constructora española en el periodo alcanzaron los 41.262 millones de euros, un 14% más ajustado por tipo de cambio, gracias al sólido comportamiento de todas las actividades.

El beneficio bruto de explotación (ebtida) de ACS alcanzó los 2506 millones de euros. Shutterstock

Consecuencia esperada

Esta excelente performance de la compañía entre enero y septiembre empujó a la cartera de proyectos a un récord de 110.994 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 24% interanual, equivalente a más de dos años de ventas. Este avance, explicó el Grupo, responde al aumento del volumen de adjudicaciones registradas en el ejercicio, que se situó en los 56.228 millones, un 28,2% más, reflejando un ratio de pedidos sobre facturación (book-to-bill) de 1,4 veces en los últimos doce meses.

Lo cierto es que este crecimiento está especialmente impulsado por los mercados de infraestructuras de nueva generación, con especial énfasis en la construcción de centros de datos, con una cartera de aproximadamente 26 mil millones de euros, un 94% más interanual.

Con todo, también es cierto que la diversificación del Grupo favorece el crecimiento en otros mercados estratégicos de alto crecimiento, como Energía, Agua e Industria (incluyendo Nuclear), Minerales Críticos y Defensa, cuya cartera, en su conjunto, creció un 67,5%.

Resultados por filiales

La estadounidense Turner lideró el crecimiento operativo, con un incremento en sus ventas de un 23,8%. La facturación estuvo impulsada principalmente por los centros de datos, con tendencias sólidas en los sectores de Aviación, Seguridad y Defensa y Biofarma.

El beneficio antes de impuestos aumentó un 43% respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzando los 891 millones de euros, con una mejora continua del margen hasta el 4%.

Mientras el ebitda de Turner aumentó hasta los 905 millones de euros, un 41,0% más interanual, las adjudicaciones lo hicieron otro 34,5%, situando la cartera en un récord de 48.947 millones de euros, un 42,4% más en relación a 2025. Este incremento estuvo impulsado por los centros de datos, cuya cartera creció un 84% interanual.

Por su parte, las ventas de CIMIC alcanzaron los 8208 millones de euros, con una contribución cada vez mayor de los mercados estratégicos en crecimiento, especialmente los Centros de Datos, Energía y Seguridad y Defensa. En tanto, el beneficio ordinario antes de impuestos aumentó un 12,3% respecto a septiembre de 2025 hasta los 355 millones.

La cartera de proyectos superó los 24.000 millones de euros, un 13,2% más que el año anterior tras ajustar por la contribución de UGL Transport en 2025, impulsada por las adjudicaciones de 9845 millones.

Las ventas del área de Ingeniería y Construcción del Grupo ACS aumentaron 9,5%, impulsadas por los sectores de Seguridad y Defensa, y Energía, Agua e Industria. El beneficio antes de impuestos ordinarios aumentó un 17,4% hasta los 263 millones de euros; el ebitda creció un 22,6% hasta los 544 millones. La cartera de pedidos se incrementó un 20,3%, respaldada por un elevado volumen de adjudicaciones de 12.855 millones.

El área de Infraestructuras, donde operan Abertis, Iridium y ACS Digital & Energy, contribuyó con 141 millones de euros al beneficio ordinario del Grupo.

ACS cerró septiembre de 2026 con una deuda neta de 908 millones de euros. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Situación financiera

ACS cerró septiembre de 2026 con una deuda neta de 908 millones de euros, lo que supone una mejora de 1319 millones desde septiembre de 2025. Este descenso obedeció a la sólida generación de caja del Grupo. En efecto, en el último año el flujo de caja operativo neto ascendió a 2385 millones. Mientras las inversiones ascendieron a 2705 millones y la remuneración del accionista alcanzó los 890 millones de euros.

En concreto, durante los primeros nueve meses de 2026, las inversiones financieras ascendieron a 2172 millones de euros y las desinversiones totalizaron 598 millones, situando la inversión financiera neta en 1574 millones.

Nueva hoja de ruta

Juan Santamaría, consejero de delegado de ACS presentó esta mañana el plan estratégico hasta 2030, cuyos principales pilares son la inteligencia artificial (IA) y la energía. De acuerdo al directivo, estas dos actividades, unidas al resto de negocios del Grupo, contribuirán a que la constructora triplique su valor en Bolsa, hasta alcanzar los 81.000 millones de euros al final de la fecha prevista.

En cuanto al accionista, el plan estratégico busca dar un fuerte impulso a la remuneración de los inversores al pasar de los 2,4 euros por acción en este ejercicio a elevarla por encima de los 4,9 euros por título, lo que explica un aumento de un 104% hasta 2030.

Asimismo, Santamaría dijo en la presentación del plan que el Grupo pretende que las ventas se sitúen en 86.000 millones de euros al final del mismo, esto es un 53% más que en 2026, con un beneficio operativo de 2300 millones, el doble del actual.

El CEO no se mostró preocupado por las elecciones del 29 de noviembre, “no observamos ningún riesgo”, afirmó. Para enseguida argumentar que su estado de ánimo se fundamenta en la confianza de que Europa mantenga durante los próximos años un fuerte ritmo de inversión en infraestructuras independientemente del resultado electoral.