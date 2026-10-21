Las juntas electorales provinciales recibirán las listas de partidos y coaliciones durante los próximos días.

Este miércoles 21 de octubre abrió el plazo para que partidos y coaliciones presenten ante las juntas electorales provinciales sus candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones del 29 de noviembre. El proceso se cerrará el próximo lunes, 26 de octubre.

Superada la fecha para registrar coaliciones, el Comité Federal del PSOE aprobó el pasado sábado sus listas y el PP va desvelando poco a poco a sus principales candidatos.

Aun así, es previsible que todos apuren el plazo para presentar las candidaturas completas y dar a conocer el orden de todas sus papeletas.

PSOE y PP negocian sus listas al Senado

Los socialistas siguen negociando con el Frente Amplio la composición de las listas al Senado tras el pacto alcanzado para concurrir en coalición bajo el nombre ‘Senado de Progreso’, aunque ya han adelantado que encabezarán todas las listas conjuntas.

Por su parte, el PP y Vox han confirmado que también mantienen conversaciones para buscar una fórmula que impida que la Cámara Alta quede en manos de la izquierda, según información compartida por la agencia EFE.

Los partidos ultiman el orden de sus papeletas de cara a las elecciones generales. EFE

Las candidaturas se proclamarán el 2 de noviembre

Las candidaturas presentadas se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles 28 de octubre. A partir de ese momento, se abrirá un plazo para subsanar irregularidades ante las juntas electorales correspondientes.

La proclamación formal de las candidaturas tendrá lugar el 2 de noviembre y se publicará en el BOE al día siguiente. Desde entonces, solo cabrán recursos ante los tribunales.

Nueve coaliciones, tres menos que en 2023

Para las elecciones del 29N se han registrado nueve coaliciones ante la Junta Electoral Central, frente a la docena que concurrió en los comicios de 2023. De las actuales, dos se presentan solo al Congreso, tres únicamente al Senado y cuatro tienen ámbito autonómico y competirán en ambas cámaras. Hace tres años, en cambio, hubo tres de alcance nacional, una para el Senado y ocho autonómicas.

Nueve coaliciones concurrirán a los comicios, tres menos que en 2023. Fuente: EFE Salas

En el Congreso, la más relevante es Frente Amplio, con Ada Colau y Emilio Delgado como principales figuras, que solo logró sumar a Podemos en Canarias y la Comunidad Valenciana. En el Senado, destaca la alianza entre el PSOE y Frente Amplio en la mayoría de las circunscripciones.

A estas se suman otras coaliciones que, al limitarse a una sola circunscripción, se han registrado directamente en las juntas provinciales, como la de Més y Frente Amplio en Baleares o la de UPN y PP en Navarra.