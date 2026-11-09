La Policía Nacional de Ceuta ha desplegado a primeras horas de la mañana de este lunes un nuevo dispositivo en el campamento temporal de migrantes situado en el puerto de la ciudad para el desalojo de todas las personas y su posterior clausura.

La crisis migratoria en España abrió un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular (PP) a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, rechazó este lunes las críticas de Alberto Núñez Feijóo a los traslados de inmigrantes desde Canarias a la península y acusó a la oposición de pretender convertir las islas en un centro de acogida permanente.

Las declaraciones se producen después de que más de 12.000 migrantes fueran rescatados en aguas de Canarias desde el 1 de octubre, la mayoría en las proximidades de El Hierro, en un contexto de repunte de las llegadas a través de la Ruta Atlántica.

En paralelo, Torres reconoció que ninguno de los menores que cruzaron irregularmente la frontera de Ceuta a finales de julio ha sido devuelto a Marruecos, pese a que cerca de 16.000 adultos regresaron al país vecino desde el pasado 10 de agosto.

El Gobierno habilita un campamento para acoger a 1700 personas en Ceuta. Reduan

Torres responde a Feijóo por la inmigración en Canarias: “Eso es dramático”

El enfrentamiento comenzó después de que Feijóo cuestionara la intención del Ejecutivo de trasladar a la península a los inmigrantes que llegan a El Hierro, una vez identificados por la Policía, con el objetivo de aliviar la presión sobre los centros de primera acogida.

“Hay que evitar el problema, no repartirlo por toda España y exportarlo a Europa”, escribió el domingo el candidato del PP a la presidencia del Gobierno en su cuenta de X.

Durante un acto de precampaña del PSOE organizado por Canarias 7, Torres respondió que la responsabilidad de atender a las personas que llegan al archipiélago debe compartirse entre España y el conjunto de Europa.

El ministro, que también preside la Comisión Interministerial de Inmigración, sostuvo que impedir los traslados supondría concentrar toda la responsabilidad de acogida en los territorios fronterizos.

“Convierten a Canarias en un CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) permanente, en una cárcel de inmigrantes. Esa es la propuesta que ellos tienen para la inmigración. No es la nuestra, lógicamente”, afirmó.

Torres insistió en que, según su interpretación, tanto el PP como Vox defienden que las personas migrantes permanezcan en los territorios por los que ingresaron a España. “Eso es dramático para Canarias”, advirtió.

El ministro también cuestionó a quienes lamentan las muertes en el mar mientras califican de “invasores” a las personas que llegan en cayuco.

En este contexto, defendió una respuesta humanitaria y recordó que los repuntes de la Ruta Atlántica responden a un fenómeno que se presenta de manera cíclica.

El Gobierno reconoce que no ha podido devolver a ningún menor desde Ceuta a Marruecos

La controversia por la política migratoria también alcanzó a Ceuta, donde el Ejecutivo central y el Gobierno de la ciudad autónoma afrontan las consecuencias de la entrada irregular de miles de personas durante los días 30 y 31 de julio.

Según los datos expuestos por Torres y difundidos por la agencia de noticias EFE, cerca de 16.000 mayores de edad regresaron desde Ceuta a Marruecos entre el 10 de agosto y el 9 de noviembre. Sin embargo, no se ha producido ninguna devolución de menores.

“Cerca de 16.000 mayores de edad han regresado desde el 10 de agosto hasta hoy de Ceuta a Marruecos. Cero menores”, afirmó el ministro.

Torres señaló que las competencias de protección de menores corresponden a la ciudad autónoma, cuyo Gobierno está presidido por el Partido Popular, y cuestionó las propuestas de devolución inmediata defendidas por algunos dirigentes de la oposición.

“La competencia de menores es de la ciudad autónoma, del Gobierno de Ceuta, de un gobierno presidido por el Partido Popular. Y no han podido devolver a ninguno, porque no es fácil”, remarcó.

El responsable de Política Territorial recordó que la legislación protege el interés superior del menor y exige estudiar individualmente cada situación antes de adoptar una decisión sobre su posible retorno.

En ese sentido, respondió a las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre la posibilidad de trasladar directamente a los menores a la frontera.

“Decir, como ha dicho (el líder de Vox, Santiago) Abascal, que lo que hay que hacer con los menores es ponerlos en la frontera, es mentir, es engañar, es decir algo que él sabe que no se puede hacer. No lo ha hecho ni (la primera ministra italiana Giorgia) Meloni en Italia”, sostuvo.

Torres defendió que la respuesta institucional debe ajustarse a los procedimientos legales y rechazó que la devolución de menores pueda resolverse mediante medidas indiscriminadas.

La crisis migratoria en Ceuta: el Gobierno ya pagó 11,3 millones de euros en ayudas a empresas y autónomos

Migrantes acampando en la playa El Trampolín de Ceuta (España). Fuente: EFE Reduan

La entrada masiva de personas a Ceuta también tuvo consecuencias sobre la actividad comercial y empresarial de la ciudad , que motivaron la aprobación de un paquete de ayudas económicas del Gobierno central.

Según informó Sandra López, portavoz de la Gestora del PSOE de Ceuta, desde el 6 de octubre se han abonado 11,3 millones de euros correspondientes a 1309 ayudas, alrededor del 60% de las 2118 solicitudes recibidas.

Las compensaciones están destinadas a autónomos y pequeñas y medianas empresas afectados por la crisis de finales de julio.

El esquema de ayudas, regulado por el Real Decreto-ley 22/2026, establece las siguientes cuantías:

Autónomos: 5000 euros.

Empresas: entre 10.000 y 150.000 euros, según su volumen de facturación.

El plazo para solicitar estas compensaciones permanece abierto hasta el 30 de noviembre de 2026, mediante el procedimiento habilitado en la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

Las ayudas forman parte de las medidas extraordinarias aprobadas por el Ejecutivo para sostener la actividad económica de Ceuta y atender las consecuencias de la crisis migratoria.

Nueva reunión del Gobierno por la crisis migratoria en El Hierro: qué medidas se esperan

Ante el incremento de las llegadas a Canarias, la Comisión Interministerial de Inmigración celebrará este martes 10 de noviembre una reunión extraordinaria en Madrid para analizar la situación de El Hierro.

Al encuentro fueron invitados el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, y el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, del PSOE.

Torres anticipó que el Ejecutivo adoptará nuevas medidas y que se estudiarán recursos económicos, refuerzos de personal y mecanismos de apoyo para la isla, aunque no detalló las decisiones concretas que se aprobarán.

Pese al enfrentamiento político con el PP a nivel nacional, el ministro reconoció la colaboración del Gobierno autonómico de Canarias, integrado por Coalición Canaria y el Partido Popular, y destacó su “lealtad institucional” durante la gestión de la emergencia.

La reunión tendrá lugar en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, con la política migratoria convertida en uno de los principales asuntos de confrontación entre el Gobierno y la oposición.