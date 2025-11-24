A partir agosto de 2025, la Seguridad Social introdujó un cambio radical en las pensiones contributivas de jubilación que afectará a miles de españoles. En concreto, este ajuste tiene un peso en las personas que arrastren deudas con el Gobierno de España, que verán como sus cuantías mensuales se reducen.

El nuevo criterio legal introducirá una condición estricta: solo se computarán los periodos de cotización con cuotas abonadas en tiempo y forma.

Así, a desde el 1 de agosto, los autónomos y asalariados deberán acreditar que han pagado sus cuotas a tiempo y correctamente para no percibir una reducción en su pensión contributiva.

El nuevo artículo que la Seguridad Social aplicará para ajustar los montos de las jubilaciones. (Fuente: archivo)

El nuevo cambio que reducirá el monto de las pensiones de jubilación

Esto significa que aquellos que presenten deudas o irregularidades en sus registros podrían ver cómo se eliminan varios meses o hasta años completos de su cotización laboral. Este cambio afectaría de manera significativa la cuantía de la jubilación y reduciría la pensión total que reciben miles de españoles.

El ajuste normativo se relaciona directamente con el artículo 144 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. El objetivo es claro: fomentar la sostenibilidad económica del sistema de pensiones español.

Tanto autónomos como asalariados que arrastran atrasos o inexactitudes podrán afrontar las consecuencias de este ajuste si no se regulariza la situación antes de la fecha límite, el 31 de julio de 2025.

Por ejemplo, un autónomo con una trayectoria de 34 años cotizados y reconocidos que presenta dos años con cuotas impagadas verá cómo ese período desaparece del cómputo. De esta manera se reducirá su tiempo cotizado a 32 años, lo que podría traducirse en una rebaja de la pensión mensual. El monto podría pasar de aproximadamente 1170 euros a unos 970 euros.

Estos son los escenarios en donde podrías perder tu jubilación por no presentar los pagos adecuados. (Fuente: archivo)

Los casos en donde podrías perder tu jubilación por completo

Esta modificación puede ser interpretada en línea con una tendencia estatuaria de endurecer el control de las cotizaciones en España. Al establecer un requisito formal de esta magnitud, la prestación contributiva pasa a depender de cada cuota que se haya ingresado en el plazo establecido.

Más allá de la cantidad económica, la reducción del tiempo cotizado puede impedir el acceso a la jubilación contributiva si no se cumple con el mínimo de años exigido.

El sistema requiere haber cotizado un número determinado de trimestres para tener derecho a la pensión, y la desaparición de ciertos años por deudas puede situar a varias personas por debajo de ese umbral.

Puede ocurrir que un trabajador llega a la edad legal de jubilación y se encuentra con que le faltan trimestres decisivos para cobrar una prestación contributiva. En ese caso tendría que esperar años adicionales o recurrir a otras vías menos beneficiosas, como la jubilación no contributiva o las ayudas sociales.

Este cambio se puede convertir en un reto para trabajadores temporales y autónomos. Los contratos discontinuos, fallos en la consignación de la base de cotización o las demoras en los pagos pueden generar plazos sin ingresos que reflejarán menos años cotizados.

La recomendación de la Seguridad Social para evitar una reducción en la pensión de jubilación

Para minimizar el posible impacto negativo de este nuevo cambio, la Tesorería General de la Seguridad Social recomienda tres pasos clave:

Solicitar un informe de vida laboral.

Confirmar las bases de cotización.

Subsanar errores o deudas antes del 31 de julio de 2025.

Estos trámites se pueden realizar a través de la Sede Electrónica y solo requieren unos minutos. Lo recomendable es corregir bases incorrectas y regularizar cualquier pago pendiente para que todos los años trabajados sean considerados en el cálculo de la pensión.

Resulta fundamental guardar justificantes y correos de la Tesorería como prueba documental en caso de necesitarlos en reclamaciones futuras.