Buenas noticias para los jubilados y pensionistas | Hacienda devuelve más de 800 millones de euros de IRPF del periodo 2019-2022.

La Agencia Tributaria había devuelto hasta agosto 812 millones de euros a los pensionistas de las antiguas mutualidades por el IRPF que habían abonado de más en el periodo 2019-2022, según recoge el informe de recaudación de agosto.

Estas cantidades, correspondientes a las primeras devoluciones de los atrasos, se suman a los 1435 millones devueltos en 2024 y a las cantidades abonadas en el marco de la campaña de la renta de esta primavera, correspondientes al ejercicio 2024.

Este conflicto parte de una sentencia del Tribunal Supremo que en 2023 dictaminó que los jubilados que cotizaron en las antiguas mutualidades profesionales pueden reducir sus rendimientos del trabajo en la declaración de la renta, con el objetivo de evitar la doble tributación por las aportaciones a las mutualidades no pudieron deducirse en su momento.

El Ministerio de Hacienda modificó en varias ocasiones el procedimiento de devolución de las cantidades pendientes, estimadas en casi 6000 millones de euros, de las que ya se devolvieron 1435 millones en 2024 (casi 1000 millones durante la campaña de la renta, correspondientes al ejercicio 2023, y el resto, por reclamaciones judiciales).

Según confirmó EFE, en este año se han abonado, en el marco de la campaña de la renta, las cantidades correspondientes al ejercicio 2024, todavía por cuantificar, y los primeros 812 millones de los atrasos del resto de los ejercicios no prescritos (2019-2022).

El último de los cambios de procedimiento estableció que los antiguos mutualistas podrían recuperar el IRPF pagado de más entre 2019 y 2022 en un único abono tras solicitarlo mediante un formulario disponible en la página web de la Agencia Tributaria.

Los primeros pagos conforme a este sistema se han abonado en agosto, una vez que entró en vigor este cambio legal -que se había incluido en la ley de seguros de automóviles-, sin que por el momento se haya cuantificado el importe pendiente.