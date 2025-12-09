Repsol fusiona con TotalEnergies sus operaciones de upstream en el mar del Norte y crea la mayor plataforma en el Reino Unido. (Fuente: Archivo).

Repsol anunció el acuerdo alcanzado con TotalEnergies para dar entrada al gigante energético francés en el accionariado de Neo Next Energy, joint venture creada por Repsol y HitecVision el pasado mes de marzo. La novedad fue comunicada por la multinacional española a través de un hecho relevante publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta operación es un fuerte espaldarazo para la posición de Repsol en Reino Unido ya que le permitirá consolidar la posición de Neo Nex Energy como operador y productor líder en la plataforma continental británica, ubicada en el Mar del Norte británico.

En efecto, las empresas involucradas estiman una producción para 2026 de más de 250.000 barriles equivalentes de petróleo al día, pronóstico que supera a Adura, nacida de una joint venture de Shell y Equinor, cuyo rendimiento alcanza los 140.000 barriles y de Harbour con 150.000 barriles equivalentes de petróleo al día.

Asimismo, y para poner en valor la operación, conviene destacar que la plataforma de upstream no sólo será la más importante del Reino Unido sino que su ubicación estará en una de las zonas que disponen de más reservas de petróleo y gas en el mundo.

La empresa liderada por el binomio Antonio Brufau y Josu Jon Imaz, presidente y consejero delegado respectivamente, informó que una vez cierre la transacción, la compañía combinada se denominará Neo Next +.

“ La incorporación de los activos en producción de alta calidad de TotalEnergies UK fortalecerá el balance de Neo Next , sus capacidades operativas y sus actividades de desarrollo garantizando un futuro sostenible y resiliente a largo plazo para su negocio de petróleo y gas en Reino Unido ”, añadió en la nota a la CNMV.

Repsol fusiona con TotalEnergies sus operaciones de upstream en el mar del Norte. (Fuente: Archivo).

¿Cómo se reparte la tarta?

Según los términos del acuerdo, TotalEnergies UK adquirirá un 47,5% de Neo Next. Así, la compañía combinada estará participada por HitecVision (28,875%), TotalEnergies, que quedará como principal accionista con el 47,5% del capital social, mientras la participación de Repsol se situará en el 23,625%.

Otro punto relevante del acuerdo es que TotalEnergies UK también conservará hasta 2300 millones de dólares de las obligaciones de desmantelamiento de sus activos, mejorando los flujos de caja del negocio combinado.

Lo cierto es que con esta nueva plataforma las tres compañías ganan capacidad de producción de hidrocarburos e intensificarían las sinergias que ya estaban descontando Repsol y Neo Energy en la joint venture formada en marzo de este año.

De hecho, Repsol y Neo Energy el pasado julio estimaron que la producción conjunta proyectada para este 2025 sería de aproximadamente 130.000 barriles equivalentes de petróleo por día. En tanto, TotalEnergies cuenta desde 2023 en el Mar del Norte con una producción diaria de alrededor de 142.000 barriles equivalentes diarios.

El CEO de Repsol, comentó que esta fusión con TotalEnergies UK supone otro gran paso adelante en la ejecución de la estrategia de Neo Next. Imaz afirmó que con las fortalezas complementarias de los accionistas y una cartera más amplia y equilibrada bajo un mayor control operativo, “ estaremos bien posicionados para competir y adaptarnos al complejo entorno del Mar del Norte ”.

Por su parte, el banco de inversión Renta 4 mostró su aprobación a la transacción con el argumento que si bien no se espera impacto relevante en términos de producción, “creemos que la noticia es positiva, al continuar reforzando el negocio de Repsol en Reino Unido, incorporando activos de calidad, a la vez que refuerza el balance de Neo Next+, sus capacidades operativas y de desarrollo y la eficiencia fiscal de la joint venture”.

Operaciones anteriores

Desde el anuncio de la fusión en marzo pasado con la petrolera española, Neo Next anunció otras dos operaciones más en línea con la estrategia de crecimiento de la joint venture: las adquisiciones de Gran Tierra North Sea Limited y de la participación de BP en Culzean, a las que se suma ahora la unión con TotalEnergies UK, alianza que de acuerdo a analistas del mercado de hidrocarburos podría rondar los 4000 millones de euros.

John Knight, presidente ejecutivo de Neo Next y socio senior de HitecVision reconoció que como operador líder global, TotalEnergies aporta importantes capacidades operativas en la gestión de proyectos, especialmente en operaciones de producción de gas a alta presión y alta temperatura, y una experiencia global en operaciones en el mar

El cierre de la transacción, previsto durante la primera mitad de 2026, está sujeto a aprobaciones de las autoridades competentes y consentimientos regulatorios.