La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este jueves, 11 de junio de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 23,64 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 234.870. Esta cifra refleja una variación del 2,07% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Repsol tuvo un inicio claramente alcista con cuatro avances seguidos, una corrección intermedia con alternancia y doble retroceso y un repunte final de dos sesiones, cerrando con saldo positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Repsol se ha situado en un 24.54%, lo que es menor que la volatilidad anual del 28.85%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el año pasado, sugiriendo menores variaciones en el corto plazo.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final asciende a 1.76B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía integrada del Ibex 35 con sede en Madrid (Campus Repsol). Opera en más de 30 países y abarca toda la cadena de valor de la energía: exploración y producción, refino, química, comercialización y generación eléctrica.

Produce combustibles, gas natural, GLP, lubricantes, productos petroquímicos, electricidad y energía renovable, además de biocombustibles e hidrógeno renovable. Sus principales líneas de negocio son Upstream, Industrial y Comercial y Renovables; cuenta con grandes refinerías en España (Cartagena, Tarragona, Puertollano, A Coruña y Petronor) y objetivo de cero emisiones netas en 2050.