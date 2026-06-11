España lidera la misión más importante de la OTAN: crea una “franja robótica” impenetrable con drones para reforzar la defensa europea

El Ejército de Tierra de España ha encabezado un ejercicio de la OTAN en Eslovaquia, donde se han puesto en práctica capacidades avanzadas en sensores, sistemas no tripulados, guerra electrónica y defensa antidrones. Todo ello se orienta a la creación de una “franja robótica”.

Este entrenamiento, denominado ‘Pilot Proyect’, forma parte de la Iniciativa de Disuasión del Flanco Oriental de la OTAN. Su objetivo es establecer una zona de varios kilómetros de profundidad en la que operen sistemas no tripulados, reduciendo así la exposición del personal y desplazando la presencia humana hacia posiciones más seguras en la retaguardia, según ha informado el Ejército de Tierra.

España lidera la misión más importante de la OTAN: crea una “franja robótica” impenetrable con drones para reforzar la defensa europea EFE

¿Cómo fue el ejercicio liderado por España con drones?

La actividad tuvo lugar en el campo de maniobras de Lesť entre el 4 y el 10 de junio. En ella participaron tanto el contingente español desplegado en el país como más de veinte empresas nacionales. Además, contó con la colaboración de la industria de Ucrania y Alemania.

En ese lugar se encuentra la base de la Brigada Multinacional de Eslovaquia, liderada por España, que aporta cerca de 800 efectivos a esta unidad, de acuerdo a EFE.

De acuerdo con el Ejército de Tierra, el ‘Pilot Proyect’ ha implicado el despliegue de medios asociados al concepto de campo de batalla transparente. Entre ellos destacan los sensores, los sistemas de actuación (efectores), plataformas no tripuladas, herramientas de guerra electrónica, sistemas de defensa contra drones y soluciones de mando y control .

Los resultados del ejercicio en Eslovaquia y sus beneficios para la defensa europea

El ejercicio ha servido para fomentar la experimentación operativa y facilitar la integración progresiva de estas tecnologías en las unidades. Además, permite que la industria nacional reciba retroalimentación directa del usuario final: el personal militar desplegado en Eslovaquia que ha operado estos sistemas en condiciones reales.