Inditex, la dueña de Zara, sorprende al mercado con resultados históricos y un beneficio que supera el 3%.

Al contrario de lo sucedido en el primer trimestre cuando Inditex presentó unos resultados que decepcionaron al mercado, hoy el Ibex 35 se sube a la fiesta de la textil gallega. El selectivo español sube un 1,67% empujado por los espectaculares resultados de la compañía que fundó Amancio Ortega, cuyos títulos se están revalorizando un 8,70% a primera hora de la tarde.

Los primeros nueve meses del año cerraron con unas ventas por 28.171 millones de euros, esto es un 2,7% más en relación al mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que a tipo de cambio constante lo hicieron un 6,2%. En tanto, el beneficio neto creció un 3,9%, alcanzando los 4622 millones.

En tanto, entre agosto y octubre las ventas subieron un 4,9% hasta los 9.814 millones de euros.

Por otra parte, el resultado antes de impuestos creció un 3,6%, alcanzando los 5964 millones de euros, mientras el resultado antes de impuestos creció un 3,6%, alcanzando los 5.964 millones con un margen del 21,2%.

El resultado operativo (Ebitda) creció un 4,2% y se situó en 8303 millones de euros. El EBIT subió un 4,8%, hasta 5.943 millones.

En la información financiera entregada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa destaca la ejecución del modelo de negocio en los nueve meses de 2025, lo que permitió un crecimiento del margen bruto de un 3,2%, hasta 16.811 millones de euros y se situó en el 59,7% de las ventas, lo que explica un incremento del 27% frente a los nueves meses del año pasado.

También subraya que todas las líneas de gasto mostraron una evolución favorable. Los gastos operativos crecieron un 2,4%, 29 puntos básicos por debajo del crecimiento de las ventas. Si se incluyen los cargos por arrendamientos, los gastos operativos crecieron 33 puntos básicos por debajo del crecimiento de la facturación.

Mejor trimestre de su historia

Si se analiza desde el punto de vista del beneficio, Inditex presentó los mejores números entre agosto y octubre mostrando un crecimiento que supera con holgura las previsiones del mercado.

En efecto, las ventas subieron un 4,9% hasta los 9814 millones de euros, mostrando una mejora en forma de incremento del 8,4% a tipo de cambio constante. Este número no sólo representa un crecimiento del 1,2% del esperado por los analistas, sino también triplican el ritmo del primer semestre del año, cuando sus ingresos avanzaron un 1,6%.

El margen bruto aumentó un 6,2% hasta los 6108 millones de euros. Por su lado, los gastos operativos crecieron un 3%, 187 puntos básicos por debajo del crecimiento de las ventas.

El resultado operativo (Ebitda) creció un 8,9% hasta los 3.189 millones de euros. La dueña de Zara informó, además, que el Ebit lo hizo un 11,2% hasta los 2.372 millones, con un incremento del beneficio neto del 9% hasta los 1.831 millones.

Inditex muestra su confianza en que esta tendencia fuertemente positiva continuará en los próximos meses, ya que asegura que colecciones de la campaña de otoño/invierno fueron bien recibidas por los clientes. Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025 crecieron un 10,6% con respecto al mismo periodo de 2024, más de un 9% entre el 1 de noviembre y el 24 de noviembre de 2025.

Perspectivas

Inditex presume que su modelo de negocio, caracterizado por la flexibilidad, la capacidad de respuesta y el suministro en proximidad durante la temporada, le permite reaccionar a las tendencias de moda, reforzando así la posición única en el mercado. “ Invirtiendo continuamente en tiendas, el canal online global y las plataformas logísticas centralizadas, con un enfoque en la sostenibilidad, seguiremos generando crecimiento a largo plazo”, argumenta.

Con todo, la revalorización del euro frente al dólar castiga los números de la compañía, de ahí que se espera un impacto divisa de aproximadamente un 4% negativo en las ventas de este ejercicio.

Así las cosas, se están ejecutando inversiones para incrementar la capacidad operativa y obtener eficiencias que están siendo reinvertidas en el negocio aumentando la diferenciación. Inditex espera una inversión ordinaria de alrededor de 1.800 millones de euros.

Tras enumerar las aperturas realizadas y previstas, Inditex asegura que el plan de expansión logística para el 2024 y el 2025 sigue según lo previsto. Y explica que este programa de inversión extraordinario de dos años centrado en la expansión del negocio destina 900 millones de euros para incrementar la capacidad logística en cada uno de los ejercicios 2024 y 2025.

“El objetivo de este plan logístico es reforzar las capacidades de Inditex para acometer las oportunidades de crecimiento a medio y largo plazo a nivel global”, para enseguida destacar que “el centro de distribución de Zaragoza II ya está operativo”.

Consejo asesor internacional

La creación de este organismo, que se anunció en la Junta General de Accionistas celebrada en julio de 2025, y que está presidido por Enrico Letta, mantuvo su primera reunión el pasado 27 de noviembre. El objetivo de su actividad es el asesoramiento al Consejo de Administración de Inditex en materia de geopolítica, economía internacional y otros asuntos globales.

Dividendos

En la presentación de resultados remitidos a la CNMV, Inditex recordó que el dividendo final del ejercicio 2024 (0,84 euros por acción) se pagó el 3 de noviembre de 2025.

También que los resultados del ejercicio 2025 (1 de febrero a 31 de enero) se harán públicos el día 11 marzo de 2026.