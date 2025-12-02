Para los dolores de cabeza que la marcha errática del Real Madrid le está provocando a Florentino Pérez, nada mejor que el rally de acuerdos millonarios cerrados por ACS para calmarlos, como los anunciados en Australia y Estados Unidos, y que empujan a los títulos de la constructora a una revalorización del 3,60% en el Ibex 35.

Hoy, la constructora en un hecho relevante comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la venta al grupo japonés Sojitz Corporation el 50% del negocio de transporte en manos de su subsidiaria australiana UGL, compañía que forma parte del Grupo Cimic, formado por empresas de ingeniería, construcción y recursos.

Este negocio le reporta a la rama australiana de ACS hacerse de unos ingresos en efectivo de unos 500 millones de dólares australianos, que en euros representan 282 millones.

La operación, definida como alianza estratégica por japoneses y españoles marca un hito significativo en la estrategia de Cimic para generar valor y acelerar el crecimiento de su cartera. Porque el acuerdo con Sojitz, empresa con sede en Tokio permitirá a UGL Transport ampliar su oferta de servicios y expandirse a nuevos mercados, incluyendo oportunidades en Asia-Pacífico en colaboración con Cimic, Hochtief y otras firmas del Grupo ACS como Leighton Asia.

Juan Santamaría, CEO de ACS pone el valor el acuerdo cerrado con el grupo nipón al destacar que esta alianza reconoce la solidez de la plataforma y su potencial futuro. “Junto con Sojitz, aceleraremos la expansión de UGL Transport hacia nuevos mercados y tecnologías, incluyendo el crecimiento en Asia-Pacífico en colaboración con Leighton Asia, mientras seguimos apoyando las redes de transporte de Australia”, argumenta.

Por otra parte, esta alianza consolida la reciente expansión estratégica en los sectores de infraestructuras y energía en Australia puesta en marcha por Sojitz y, sobre todo, consolida el negocio de redes en Asia del grupo japonés.

Asimismo Masakazu Hashimoto, Managing Executive Officer y COO de Aerospace, Transportation & Infrastructure Division de Sojitz, explica que ACS se favorecerá de la experiencia y conocimientos profundos en la industria ferroviaria de Sojitz, “que incluyen tanto inversiones en el negocio de mantenimiento y arrendamiento de vagones en Norteamérica como la ejecución de proyectos EPC para los ferrocarriles de India y la construcción del metro de Yakarta en Indonesia”.

Perfil de UGL Transport

Esta división de de la compañía UGL de Cimic, es una plataforma líder en servicios integrados de transporte que opera en Australia y Nueva Zelanda, con unos ingresos estimados para 2025 de 1100 millones de dólares australianos.

La empresa afirma que sus capacidades abarcan la fabricación y mantenimiento de material rodante, gestión de redes, operaciones de transporte y sistemas avanzados de señalización y comunicaciones.

UGL Transport Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otro punto fuerte de UGL se encuentra en contratos a largo plazo con autoridades gubernamentales y operadores de primer nivel, y está bien posicionada para expandirse mediante servicios complementarios y oportunidades impulsadas por la tecnología.

Por último, Cimic seguirá siendo propietaria y operará el 100% de las actividades especializadas de ingeniería, servicios industriales y operaciones en los sectores de energía, recursos, infraestructuras, defensa, telecomunicaciones y tecnología.

Contrato por 960 millones de euros en Estados Unidos

La filial estadounidense de ACS, Turner Construction Company junto con SPC Construction, liderará la ejecución del Acuerdo Laboral (PLA) cerrado por Battery Park City Authority con el Building and Construction Trades Council para el Proyecto de Resiliencia de Battery Park City, con una inversión de 1700 millones de dólares, que al cambio representan 960 millones de euros.

La empresa explica que se trata del primer proyecto en Nueva que adopta el modelo de diseño y construcción progresivo. Este acuerdo, explica, garantiza eficiencia en costes para este proyecto plurianual, salarios sostenibles para las familias, contratación local y más oportunidades para empresas MWBE y SDVOB.

Este PLA creará miles de empleos sindicales y vías de acceso para jóvenes, aprendices, mujeres y veteranos. “Al combinar diseño innovador con prácticas laborales equitativas, el Proyecto de Resiliencia de Battery Park City BPCR marca un precedente en infraestructuras climáticas que fortalecen tanto la costa de Manhattan como su clase media”, concluye.