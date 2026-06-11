En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este jueves, 11 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 229,5 euros. Esta cifra refleja una variación del 2,21% en comparación con el día de ayer.

En los últimos días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva.

Esto sugiere un creciente interés y confianza en su valor en el mercado.

Bitcoin Cash ha presentado un desempeño negativo: en la última semana su cotización mostró un cambio de -5.63% y en el último año acumuló una variación de -67.13%, lo que indica una tendencia bajista marcada y una rentabilidad desfavorable; los tenedores a largo plazo habrían afrontado pérdidas significativas en un contexto de alta volatilidad.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana ha sido del 87.98%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, ya que supera la volatilidad anual del 55.03%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 224,5 euros.