En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este jueves, 11 de junio de 2026 en España es de 72.006,23 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 1,58%.

La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha mostrado un comportamiento variable en los últimos días, con 1 positivo que indica un aumento. La reciente alza sugiere un posible fortalecimiento del Bitcoin frente al euro en el corto plazo.

En la última semana, Bitcoin registró una leve recuperación del 1.78%, pero en el último año acumula una variación del -49.15%, evidenciando una evolución volátil y una rentabilidad anual negativa. El repunte reciente no compensa la fuerte corrección de largo plazo, por lo que, pese a la mejora semanal, el balance anual sigue siendo desfavorable.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin fue del 25.62%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 35.59%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 70.749,8 euros.