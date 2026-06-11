Christian Stein será el nuevo CEO de Renault Group y el responsable de llevar a cabo el nuevo Plan Estratégico en España

Renault Group anunció que Christian Stein será designado nuevo CEO de Renault Group España a partir del 1 de julio de 2026. El ejecutivo sucederá a Josep María Recasens, quien dejará la compañía para emprender nuevos desafíos profesionales.

El nombramiento de Christian Stein se produce en un momento estratégico para Renault Group España, marcado por el lanzamiento del plan global futuREady y por la reciente firma del nuevo acuerdo colectivo que garantiza nuevas inversiones industriales para las plantas españolas.

Además de asumir como CEO de Renault Group España, Stein mantendrá su actual responsabilidad como Director de Comunicaciones de Renault Group y reportará directamente a François Provost, CEO de Renault Group.

Christian Stein será el nuevo CEO de Renault Group y el responsable de llevar a cabo el nuevo Plan Estratégico en España Renault

Christian Stein asumirá el liderazgo de Renault Group España en una etapa clave

A partir del 1 de julio de 2026, Christian Stein será el máximo responsable de Renault Group España. Desde ese cargo tendrá la misión de coordinar todas las actividades de la compañía en el país y reforzar su representación institucional.

Según informó la empresa, “Christian Stein será designado nuevo CEO de Renault Group España, sucediendo a Josep María Recasens, quien ha decidido emprender nuevos desafíos profesionales fuera de la compañía”.

La automotriz precisó además que el ejecutivo “combinará esta nueva función con su cargo de Director de Comunicaciones de Renault Group y reportará a François Provost, CEO de Renault Group”.

Como CEO de Renault Group España, Stein “estará a cargo de todas las actividades del Grupo en el país, asegurando además la máxima representación institucional del Grupo en España”.

El plan futuREady impulsa una nueva etapa para Renault Group España

La llegada de Christian Stein coincide con el despliegue del plan estratégico global futuREady, una de las principales apuestas de Renault Group para los próximos años.

La compañía destacó que este nombramiento se produce “en el contexto del lanzamiento del plan estratégico global de Renault Group, futuREady, y tras la reciente firma del nuevo acuerdo colectivo en Renault España”.

Ese acuerdo resulta especialmente relevante para la actividad industrial del grupo en el país. Según Renault Group, “este acuerdo asegura el futuro de las plantas españolas mediante la asignación de cinco nuevos modelos, reforzando su sostenibilidad a largo plazo, así como el despliegue de la nueva plataforma eléctrica del Grupo”.

La operación consolida el papel de Renault Group España dentro de la estrategia europea de la compañía, especialmente en el desarrollo de nuevos vehículos eléctricos y plataformas de producción.

François Provost destaca la experiencia de Christian Stein para dirigir Renault Group España

El CEO de Renault Group, François Provost, resaltó la trayectoria internacional del nuevo responsable de Renault Group España y su conocimiento del mercado local.

“Con más de 35 años de experiencia en la industria automotriz, Christian Stein ha construido una trayectoria única en la intersección entre operaciones, negocio e influencia: distribución, ventas, marketing, marcas, comunicación y asuntos públicos”, afirmó Provost.

El directivo agregó que “esta experiencia, combinada con su profundo conocimiento del mercado y la cultura española, será clave para acompañar la nueva etapa que se abre en el país”.

Asimismo, destacó la importancia estratégica de España para el grupo: “España es un mercado estratégico y un importante polo industrial para el Grupo, que acaba de alcanzar un hito relevante con la asignación de cinco nuevos modelos eléctricos a sus plantas en el marco del plan futuREady”.

Provost también dedicó unas palabras a Josep María Recasens: “Asimismo, quisiera agradecer a Josep María Recasens por su compromiso con el Grupo en los últimos años y desearle el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”.

Christian Stein será el nuevo CEO de Renault Group y el responsable de llevar a cabo el nuevo Plan Estratégico en España. Fuente: Archivo

Quién es Christian Stein, el nuevo CEO de Renault Group España

Christian Stein cuenta con un MBA de EMLYON Business School y acumula 35 años de experiencia en la industria automotriz internacional.

Su carrera comenzó en 1991 en Peugeot, donde desempeñó distintas funciones en Francia, Bélgica y Reino Unido vinculadas a comercio, finanzas, ventas y marketing. En 2011 se incorporó a Seat como Director Global de Marketing y posteriormente asumió la posición de Director Global de Comunicación y Asuntos Públicos.

Su llegada a Renault Group se produjo en 2020, cuando fue nombrado Vicepresidente de Comunicación de Marca. Más adelante, en 2023, pasó a desempeñarse como Vicepresidente de Revenue Management & Customer Experience en Ampere.

Desde 2024 ocupa el cargo de Director de Comunicación de Renault Group y, a partir de julio de 2026, sumará la responsabilidad de liderar Renault Group España en una etapa marcada por el crecimiento industrial, la electrificación y la implementación del plan futuREady.