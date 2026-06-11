En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este jueves, 11 de junio de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 48,39 euros. El valor de apertura refleja una variación del -7,634315 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que los inversores están optimistas y el valor de ambos activos está en aumento.

La cotización de Litecoin ha registrado un desempeño negativo: en la última semana cayó un -3.63% y en el último año acumuló un -65.53%. Esta evolución indica una tendencia bajista sostenida, con una rentabilidad desfavorable para los inversores en ambos periodos, reflejando presión vendedora y una pérdida significativa de valor a largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana se sitúa en 20.71%, lo que es menor que la volatilidad anual de 52.61%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 48,1 euros.