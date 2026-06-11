Este jueves, 11 de junio de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 48,39 euros. El valor de apertura refleja una variación del -7,634315 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.
El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que los inversores están optimistas y el valor de ambos activos está en aumento.
La cotización de Litecoin ha registrado un desempeño negativo: en la última semana cayó un -3.63% y en el último año acumuló un -65.53%. Esta evolución indica una tendencia bajista sostenida, con una rentabilidad desfavorable para los inversores en ambos periodos, reflejando presión vendedora y una pérdida significativa de valor a largo plazo.
¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?
La volatilidad económica de Litecoin en la última semana se sitúa en 20.71%, lo que es menor que la volatilidad anual de 52.61%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.
Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 48,1 euros.