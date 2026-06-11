En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este jueves, 11 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 1.887,16 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,98% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato 1 es positivo. Esto indica que la demanda y el interés por Ethereum están en aumento.

En la última semana, Ethereum avanzó 2.79%, señal de un repunte puntual; sin embargo, en el último año acumula una variación de -64.17%, lo que implica una rentabilidad anual fuertemente negativa. Esta evolución sugiere alta volatilidad: el alza reciente no compensa la caída prolongada, por lo que el desempeño sigue dominado por pérdidas para quienes mantuvieron la posición a largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana fue del 42.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 55.66%.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.835,9 euros.