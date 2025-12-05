Ikea elige a España como motor de innovación de su “república”.

Ikea busca adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y eligió a España como motor de innovación . Y lo hace a través del lanzamiento de proyectos pioneros en el “mundo Ikea”, como la plataforma para facilitar la compraventa de productos de segunda mano entre clientes, que está ya disponible en todo el país, e IKEA Home, el marketplace de servicios para el hogar que, tras una primera incursión en Madrid, ya está disponible también en Barcelona.

Por otra parte, la fuerte apuesta que puso en marcha para potenciar la compra online ya está dando sus frutos. De acuerdo a la empresa, esta modalidad de comercialización ya explica el 27% de las ventas en España, esto es más de la cuarta parte del negocio. En concreto, Ikea facturó 536,9 millones de euros en este canal el pasado año, con un crecimiento del 11% respecto al año anterior.

IKEA su último ejercicio fiscal en España con una facturación de 1954 millones de euros (Fuente: Shutterstock)

Otro acelerón lo protagoniza el segmento clientes profesionales. Esta área de negocios, otro de los pilares de crecimiento dentro de la estrategia de Ikea, tiene previsto que alcance el 24% de la facturación en los próximos tres años que, en caso de alcanzar ese porcentaje se estaría hablando de diez puntos porcentuales más que en la actualidad.

“El último año nos puso a prueba de nuevas maneras: supimos enfrentar los desafíos y aprovechamos las oportunidades, siempre guiados por nuestra visión de crear una mejora día a día para la mayoría de las personas”, explica Jesper Brodin, CEO del Grupo Ingka, holding que controla 367 tiendas de las 422 de Ikea.

Pero si hay que hablar del ideólogo de este nuevo rumbo diseñado para el almacén sueco de venta de muebles, necesariamente la mirada debe dirigirse a Carl Aaby, CEO y CSO de Ikea en España.

En efecto, este ejecutivo, con 18 años en la compañía, llegó a España para llevar adelante importantes retos en campos como la logística, la omnicanalidad (estrategia de negocio que integra los canales de comunicación y venta físicos y digitales) y la potenciación de su canal digital.

“La distribución y el comercio están sufriendo una importante transformación debido al cambio en las pautas de consumo, el entorno macroeconómico y la irrupción de la IA, que vuelven a cuestionarlo todo”, declara.

Así, e inmerso en este contexto, Aaby revela que la compañía está introduciendo la IA en todos los procesos, tanto internamente como con respuesta a las necesidades de los consumidores.

“Nuestro compromiso en este sentido es claro, continuaremos desarrollando soluciones que nos permitan seguir siendo cada vez más asequibles para la mayoría de las personas y ser claves en la transformación digital del retail”, afirma.

Los números del último balance muestran que la complementación de los canales físicos y digitales lleva a 50 millones de personas visitar las tiendas de Ikea en España en el último año. En tanto, otros 228,3 millones cliquean en sus canales online, lo que hace que un total de 278 millones de visitantes en este último año fiscal se interesen por los productos de la compañía que fundó Ingvar Kamprad, con tal sólo 17 años.

La transformación digital en números

Que este segmento de negocio está en crecimiento, lo prueba la compra online que produjo ingresos por 536,9 millones de euros en el último año, un 11% más respecto al ejercicio anterior, y representa ya más de una cuarta parte del negocio.

Por ítems, los muebles para dormitorio lideran las ventas online con un 22,6%. A más distancia aparecen los productos de almacenamiento y organización (13,2%) y de camas y colchones (10,8%). Entre artículos con más salida destacan el armario modular PAX, el armario BRIMNES y la librería BILLY.

Con estos resultados sobre la mesa, la compañía sitúa a España como un mercado de referencia en innovación dentro de Ikea, con iniciativas como “IKEA en directo”, formato de Live Shopping que combina inspiración y asesoramiento en tiempo con 4,1 millones de visitas acumuladas desde 2022 que este año contó con LAIA, la primera asesora virtual con inteligencia artificial.

También destaca la plataforma compraventa de productos de segunda mano entre clientes o IKEA Home, el marketplace de servicios para el hogar.

Asimismo, la app de Ikea se consolida como uno de los principales impulsores del crecimiento digital, con un aumento del 23 % en ventas respecto al año anterior.

Ikea elige a España como motor de innovación de su “república”.

Para los próximos doce meses, la empresa, cuya la estrategia digital está a cargo de Clara Hernández, que en octubre pasado asumió como directora de Comercio Electrónico, se enfocará, además, en potenciar la gama de alimentación, el menaje de cocina y la creación de espacios pensados para cocinar y disfrutar en compañía.

Clientes profesionales, la otra gran apuesta

El Plan Estratégico de Ikea le reserva un sitio de preponderancia a este segmento de negocio que, de los 1986 millones de euros que facturó en España en el último año fiscal, cerrado el pasado mes de noviembre, un 14% aportaron las ventas efectuadas a empresas, tajada que en dinero equivalente a unos 278 millones.

En 2021, Ikea reforzó esta área de negocio cuando lanzó un club de fidelización exclusivo para este tipo de clientes, llamado Red Ikea para empresas. El ascenso fue meteórico. Al cierre del último ejercicio alcanzó los 279.000 miembros, esto es un 26,5% más que en el año anterior, generando más de un tercio de las ventas a empresas.

La explicación de esta apuesta está en que Ikea ve en este negocio un potencial de desarrollo enorme, gracias al auge del mercado inmobiliario y de las tendencias que lo marcan en la actualidad, como la construcción para alquiler, o los alquileres flexibles y con servicios comunes, además de los apartamentos turísticos, que están elevando la inversión en mobiliario. Tampoco deja a un lado a potenciales clientes de hostelería y aquellos embarcados la renovación de sus espacios.

Más de una tercera parte de las ventas son generadas por los clientes del club de fidelización En cuanto al target, el 82% de los usuarios son microempresas, y en un 12%, pequeñas empresas de los sectores servicios, residencial, construcción y retail.

Aaby, que definió al negocio de empresas, como algunas de las principales palancas de crecimiento de Ikea en España en los próximos años, reconoció el objetivo de máxima: que la filial española alcance los 3.000 millones de euros de facturación, aunque sin precisar fecha.

“Todavía tenemos mucho potencial en España. Hay áreas donde podemos hacer todavía más: las cocinas, el desarrollo de nuestro negocio B2B”, y fue en ese momento cuando añadió que “llegar a 3.000 millones no solo es un objetivo cuantitativo, sino que significaría representar que estamos más cerca de los consumidores españoles”.

Ikea, que entre sus aproximadamente 28 tiendas y canales online, ofrece un volumen de surtido de 164,3 millones de productos (un 2,8% más que la temporada pasada), da trabajo a 9.736 personas, 130 puestos más que en 2024.

En tanto, la inversión del plan de expansión y crecimiento alcanzó los 90 millones de euros, con una firme apuesta por la omnicanalidad.