En la apertura de mercados de este martes, 9 de junio de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 23,17 euros y registran un volumen de 57558 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,52% en comparación con el día de ayer.

En los últimos diez días, Repsol mostró alta volatilidad: tras dos sesiones de caída encadenó cuatro alzas y después alternó retrocesos y avances. El saldo es moderadamente positivo, con ligera tendencia alcista pese a los vaivenes.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Repsol se ha situado en un 21.01%, lo que es menor que su volatilidad anual del 28.89%. Esto indica que el comportamiento de la empresa es mucho más estable en el último año, ya que una volatilidad semanal más baja sugiere menos variaciones en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final asciende a 1.76B, que se destina a un fondo de inversión.

Fuente: Pixabay Fuente: Pixabay

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía integrada del Ibex 35 con sede en Madrid (Campus Repsol). Opera en más de 30 países y abarca toda la cadena de valor de la energía: exploración y producción, refino, química, comercialización y generación eléctrica.

Produce combustibles, gas natural, GLP, lubricantes, productos petroquímicos, electricidad y energía renovable, además de biocombustibles e hidrógeno renovable. Sus principales líneas de negocio son Upstream, Industrial y Comercial y Renovables; cuenta con grandes refinerías en España (Cartagena, Tarragona, Puertollano, A Coruña y Petronor) y objetivo de cero emisiones netas en 2050.