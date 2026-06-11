El PSOE cae casi 5 puntos en las encuestas y el PP reduce la distancia tras los últimos escándalos políticos. Fuente: EFE.

La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mostró un fuerte retroceso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en intención de voto.

El sondeo refleja una caída de 4,9 puntos para la fuerza que lidera el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en medio de semanas marcadas por investigaciones judiciales y controversias políticas.

A pesar de la baja, el PSOE seguiría siendo la fuerza más votada con una estimación del 31,3% de los sufragios. Sin embargo, el Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo, subió 2,2 puntos hasta alcanzar el 27,1%, lo que redujo la diferencia entre ambos partidos a apenas 4,2 puntos.

El estudio se elaboró a partir de 4.024 entrevistas realizadas entre el 1 y el 4 de junio. Los datos contrastan con el barómetro anterior, cuando el PSOE alcanzaba el 36,2% de intención de voto y aventajaba al PP por más de 11 puntos porcentuales.

¿Qué muestran los resultados sobre el escenario político español?

El sondeo sitúa a Pedro Sánchez como el dirigente preferido para ocupar la Presidencia del Gobierno, aunque su respaldo cayó del 29,4% al 25%. Por detrás aparecen Alberto Núñez Feijóo con el 13,4% y Santiago Abascal con el 9,5%.

Pedro Sánchez es el líder mejor puntuado en la encuesta del CIS (Fuente: EFE)

La encuesta también muestra un aumento de la desconfianza hacia Sánchez. El 68% de los consultados afirmó que el presidente le inspira “poca” o “ninguna” confianza, frente al 63% registrado en el estudio anterior. No obstante, el líder del PP presenta un nivel de desconfianza aún mayor, con un 78,4%.

En cuanto a la valoración de los dirigentes políticos, ninguno alcanza el aprobado. Sánchez conserva la mejor puntuación con una nota media de 4,21 sobre 10, seguido por Yolanda Díaz con 4,05, Feijóo con 3,79 y Abascal con 2,99.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de los ciudadanos?

La vivienda continúa como el principal problema para los españoles. El 41,5% de los encuestados la mencionó como una de las mayores preocupaciones del país, por delante de los problemas económicos (19,2%) y la inmigración (18,9%).

¿Cuáles son las principales preocupaciones de los ciudadanos? Fuente CIS.

Uno de los cambios más significativos del barómetro fue el avance de la corrupción entre las inquietudes ciudadanas. Este tema pasó del décimo al cuarto lugar en apenas un mes, al duplicar prácticamente las menciones y alcanzar el 18,4%.

A nivel personal, los problemas económicos encabezan las preocupaciones de los españoles con el 28,4%, seguidos por la vivienda (27,4%) y la sanidad (21,7%). Además, el 56,6% considera que la situación económica del país es mala o muy mala, aunque el 68,4% califica positivamente su situación económica particular.

Respecto al escenario internacional, el 69% manifestó preocupación por la guerra en Oriente Medio, mientras que el 61,6 % expresó inquietud por la invasión rusa de Ucrania.