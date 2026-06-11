En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este jueves, 11 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 1,27 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,7% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Si la tendencia sigue en crecimiento, podría indicar un fortalecimiento del Ripple frente al euro.

La cotización de Ripple muestra una evolución mixta: en la última semana apenas avanzó un 0.1%, reflejando estabilidad de corto plazo, mientras que en el último año registra una variación de -64.26%, lo que se traduce en una rentabilidad anual claramente negativa. En conjunto, sugiere un perfil de riesgo elevado: leves repuntes recientes no compensan la fuerte corrección anual y quienes mantuvieron posición durante el año habrían afrontado pérdidas significativas.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ripple es del 41.13%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 56.12%.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,3 euros.