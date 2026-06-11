TELDE (GRAN CANARIA), 11/06/2026.- El papa León XIV saluda a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (2i), a su llegada a la Base Aérea de Gando en Telde (Gran Canaria) este jueves, en el sexto día de su viaje a España. EFE/Ministerio de Defensa CRÉDITO OBLIGATORIO? SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO? SÓLO USO EDITORIAL

El papa León XIV aterrizó este jueves en Gran Canaria para iniciar una visita histórica a las islas Canarias. Se trata de la primera vez que un pontífice viaja oficialmente al archipiélago español.

El avión del pontífice llegó a las 10.39 horas a la Base Aérea de Gran Canaria en un vuelo procedente de Barcelona. La visita estará centrada especialmente en el fenómeno de la inmigración y en la situación humanitaria que vive la ruta atlántica.

Robert Prevost, nombre secular de León XIV, cumple así uno de los grandes deseos de su antecesor, el papa Francisco, quien había planificado este viaje antes de fallecer el año pasado. El objetivo era “estar cerca de los inmigrantes y de los equipos de socorro y acogida”.

GRAFCAN4982. ARGUINEGUÍN (GRAN CANARIA), 11/06/2026.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (4i); el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (5i); y los ministros de Presidencia, Félix Bolaños (3i); Política Territorial, Ángel Víctor Torres (6i); y de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (2i), durante el encuentro del papa León XIV con más de un millar de inmigrantes de África, América Latina y con representantes de las principales instituciones y organizaciones sociales que trabajan en los servicios de rescate, acogida e integración en el muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, este jueves, en el sexto día de su viaje a España. EFE/ Angel Medina G. Fuente: EFE Angel Medina G.

León XIV llega a Gran Canaria y protagoniza una visita histórica

La llegada de León XIV a Canarias estuvo marcada por un importante despliegue institucional. El pontífice fue recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

También participaron en el recibimiento los ministros Félix Bolaños, Margarita Robles y Ángel Víctor Torres. A ellos se sumaron el obispo de Canarias, José Mazuelos, y su obispo auxiliar, Cristóbal Déniz.

TELDE (GRAN CANARIA), 11/06/2026.- El papa León XIV es recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (izda), a su llegada a la Base Aérea de Gando en Telde (Gran Canaria) este jueves, en el sexto día de su viaje a España. EFE/Ministerio de Defensa CRÉDITO OBLIGATORIO? SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO? SÓLO USO EDITORIAL Fuente: Ministerio de Defensa Ministerio de Defensa

Entre las autoridades presentes estuvieron además la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana; y los alcaldes de Telde e Ingenio.

La visita del papa León XIV marca un hecho sin precedentes para el archipiélago. Nunca antes un pontífice había realizado un viaje oficial a Canarias desde la creación del Estado Vaticano.

El papa visitará Arguineguín y escuchará testimonios de migrantes

Uno de los momentos más importantes de la visita tendrá lugar en el muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria. Ese enclave fue durante años la principal base de operaciones de Salvamento Marítimo en la isla.

Allí, L eón XIV escuchará testimonios de personas que sobrevivieron a travesías de varios días en cayuco . También se reunirá con rescatistas y voluntarios de organizaciones humanitarias que trabajan en la acogida de migrantes.

El pontífice estará acompañado por Pedro Sánchez y Fernando Clavijo durante este acto. Según lo previsto, protagonizará además uno de los gestos más simbólicos de toda la visita.

“Se espera que deposite unas flores en el mar por todos los que nunca llegaron”. El homenaje busca recordar a las miles de personas fallecidas en el Atlántico mientras intentaban llegar a Europa en embaraciones precarias.

León XIV celebrará una misa multitudinaria en Las Palmas de Gran Canaria

LA OROTAVA (TENERIFE), 11/06/2026.- Un grupo de personas confecciona este jueves las alfombras de flores para celebrar el Corpus Christi en el municipio tinerfeño de La Orotava, donde el magno tapiz principal ha tenido como motivo la visita del Papa Leon XIV, quien ha estado representado junto a un voluntario de Cruz Roja, una persona migrante y la Virgen del Carmen. EFE/Alberto Valdés Fuente: EFE Alberto Valdés

Después de la visita a Arguineguín, León XIV se trasladará a Las Palmas de Gran Canaria para continuar con la agenda oficial. Allí mantendrá un encuentro con la comunidad religiosa del archipiélago en la catedral de Santa Ana.

La reunión está prevista para las 13.15 horas y reunirá a representantes eclesiásticos de distintas diócesis canarias. Más tarde, el pontífice encabezará una misa multitudinaria en el estadio de la capital insular.

La celebración religiosa comenzará a las 18.30 horas y será uno de los actos centrales del viaje papal a Canarias. Miles de fieles esperan participar en el encuentro encabezado por León XIV.

El papa dormirá en el Palacio Episcopal de Las Palmas de Gran Canaria y el viernes viajará a Tenerife para completar los últimos actos programados de su visita a España.